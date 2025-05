Las mejores series del 2022 elegidas por los especialistas

Cuando solo faltan semanas para despedir el año, las páginas y sitios de los medios más importantes del mundo realizan la elección de lo más destacado en el ámbito de la entretención, siendo el apartado de las mejores series de 2022 uno de los listados más esperados.

Un verdadero pulso al nivel de la industria audiovisual que a juicio de publicaciones como Variety, The New York Times y La Vanguardia, además del American Film Institute (AFI), dominan producciones de EE.UU. y Reino Unido.

Las que en su mayoría son parte de grandes plataformas de streaming como HBO Max, Apple TV+ y Netflix, y abarcan a géneros tan disímiles como el drama, la comedia y el suspenso, teniendo como la gran favorita de este año a Severance.

Sin olvidar nuevas y exitosas apuestas como The Bear, Pachinko, La Casa del Dragón y Malas hermanas, junto a las renovadas temporadas de conocidos espacios como Better call Saul, Reservation Dogs y The White Lotus.

American Film Institute (AFI)

Abbott Elementary | Star+

Aunque su fuerte son las películas, la institución cinematográfica estadounidense también dio a conocer a sus producciones para la pantalla favoritas de 2022, que ordenó no por mejor o peor, sino que de forma alfabética.

Abbott Elementary (Star+)

The Bear (Star+)

Better call Saul (Netflix)

Hacks (HBO Max)

Mo (Netflix)

Pachinko (Apple TV+)

Reservation Dogs (Star+)

Severance (Apple TV+)

Somebody somewhere (HBO, HBO Max)

The White Lotus (HBO, HBO Max)

Empire

Andor | Disney´+

La longeva revista británica Empire realizó un listado con las 10 mejores series de 2022, que incluye producciones estadounidenses y, por supuesto, de Reino Unido, que se mueven entre la comedia, el drama y la fantasía.

Andor (Disney+) Severance (Apple TV+) Better call Saul (Netflix) Luminosas (Apple TV+) The Bear (Star+) Malas hermanas (Apple TV+) La Casa del Dragón (HBO, HBO Max) The English (Prime Video) Derry Girls (Netflix) This is going to hurt (BBC One)

Fotogramas

Severance | Apple TV+

A pesar de que su motor es la crítica cinematográfica, las producciones para la TV, el cable y el streaming también son parte esencial de las páginas de la revista española, que una vez más presenta sus series favoritas del año.

Severance (Apple TV+) Hacks (HBO Max) Pachinko (Apple TV+) For all mankind (Apple TV+) Por mandato del Cielo (Star+) La Casa del Dragón (HBO, HBO Max) The rehearsal (HBO, HBO Max) La ruta (Atresplayer Premium) Irma Vep (HBO, HBO Max Andor (Disney+)

GQ en español

1899 | Netflix

En el apartado español de los medios que hicieron su análisis de lo mejor de los pasados 12 meses, se destaca la versión hispana de la conocida revista masculina, con un listado que también consideró las producciones de su país, otorgando el segundo lugar a La ruta.

IndieWire

The Rehearsal | HBO

El sitio especializado en producciones audiovisuales, por lo general del área más independiente, también entregó su listado con lo mejor que la industria de la entretención ofreció a lo largo del año que se va.

The Rehearsal (HBO, HBO Max) Severance (Apple TV+) What we do in the shadows (Star+) Incompleta (Prime Video) Barry (HBO, HBO Max) Better call Saul (Netflix) Los Espookys (HBO, HBO Max) Malas hermanas (Apple TV+) Better things (Star+) Andor (Disney+)

La Vanguardia

Pachinko | Apple TV+

Uno de los diarios más importantes de España, fundado en Barcelona en el siglo XIX, también tiene sus preferencias para lo mejor de la pantalla chica, votando por muchas series que ofrecieron nuevas temporadas, como Euphoria y Slow Horses.

Pachinko (Star+) Slow Horses (Apple TV+) WeCrashed (Apple TV+) The newsreader (Universal+) The tourist (HBO Max) Yellowjackets (Paramount+) Ozark (Netflix) Somebody somewhere (HBO, HBO Max) Euphoria (HBO, HBO Max) Severance (Apple TV+)

Rolling Stone

Reservation dogs | Star+

La revista especializada en música, desde su nacimiento en los años 60, también es un referente de la cultura popular, por lo que sus listas con lo mejor son parte esencial de los balances de fin de año, como la de mejores series de 2022 que se detalla a continuación.

Reservation Dogs (Star+) Better Call Saul (Netflix) Atlanta (Star+) Barry (HBO, HBO Max) Severance (Apple TV+) The Bear (Star+) High School (Freevee) What we do in the shadows (Star+) Pachinko (Apple TV+) Andor (Disney+)

The New York Times

Atlanta | Star+

El destacado periódico estadounidense siempre entrega su selección del año, dividiendo su listado en esta oportunidad en los títulos recogidos por tres periodistas y la misma cantidad de parámetros: series estadounidenses, espacios internacionales y shows que terminaron.

Mejores series estadounidenses por James Poniewozik

Reservation Dogs (Star+) Abbott Elementary (Star+) Atlanta (Star+), Better call Saul (Netflix), Better things (Star+), The good fight (Paramount+) Los Espookys (HBO, HBO Max), What we do in the shadows (Star+) High school (Freevee) Comité del 6 de enero (varios canales) Killing it (Peacock), P-Valley (Lionsgate+) My brilliant friend (HBO, HBO Max) The rehearsal (HBO, HBO Max) Severance (Apple TV+)

Mejores series internacionales por Mike Hale

Malas hermanas (Apple TV+) Borgen: reino, poder y gloria (Netflix) The dark heart (FLX) Gentleman Jack (HBO, HBO Max) Landscapers (HBO, HBO Max) On the job (HBO Go) Paris police 1900 (Canal+) The thief, his wife and the canoe (ITV) This is going to hurt (BBC 1) War of the worlds (BBC 1)

Mejores series que terminaron por Margaret Lyons

Arthur (PBS) Atlanta (Star+) Better Call Saul (Netflix) Better things (Star+) Derry Girls (Netflix) The good fight (Paramount+), The split (BBC 1) Joe Pera talks with you (HBO Max) Peaky Blinders (Netflix) Queen Sugar (OWN) Tuca & Bertie (HBO Max)

The New Yorker

The good fight | Paramount

La famosa y antigua publicación neoyorquina se suma a la selección de lo mejor de 2022 con un listado hecho alfabéticamente -no consideran si empieza con “the”- y que coincide con muchos de los otros medios estadounidenses.

The good fight (Paramount+)

Hacks (HBO Max)

Mo (Netflix)

My brilliant friend (HBO, HBO Max)

El Paciente (Star+)

The rehearsal (HBO, HBO Max)

Rothaniel (HBO, HBO Max)

Somebody somewhere (HBO, HBO Max)

This Fool (Star+)

This Is going to hurt (BBC 1)

Variety

Euphoria | HBO

Como ya es habitual, el medio estadounidense presenta a sus espacios favoritos del año a través de las elecciones hechas por sus periodistas especializados Caroline Framke y Daniel D'Addario.

Caroline Framke

Reservation Dogs (Star+) The Premier League (USA, Peacock) The Dropout (Star+) Hacks (HBO Max) Andor (Disney+) Malas hermanas (Apple TV+) Rothaniel (HBO) Derry Girls (Netflix) Abbott Elementary (Star+) Mo (Netflix)

Daniel D'Addario

Euphoria (HBO) The girl from Plainville (Lionsgate+) Los diarios de Andy Warhol (Netflix) The Dropout (Star+) Tokyo Vice (HBO Max) The Vow, Part II (HBO, HBO Max) Barry (HBO, HBO Max) WeCrashed (Apple TV+) The Real World homecoming: New Orleans (Paramount+) And just like that... (HBO Max)

El País

Only murders in the building | Star+

El reconocido diario español también publicó su lista con las 10 mejores series 2022 y en la que incluyen, como era de esperar, un par de producciones de su país.