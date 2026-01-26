SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    El evento, que es con entrada liberada y se extenderá hasta el 1 de febrero, cuenta con múltiples propuestas que van desde musicales y comedias teatrales hasta espectáculos de magia.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito Cortesía / Finde LT

    Tras iniciar el pasado 22 de enero, el festival Late Ñuñoa 2026 sigue con su amplia programación cultural para disfrutar del verano en la comuna.

    El evento, que es con entrada liberada y se extenderá hasta el 1 de febrero, cuenta con múltiples propuestas que van desde musicales y comedias teatrales hasta espectáculos de magia.

    Es impulsado por la Municipalidad y la Corporación Cultural de Ñuñoa.

    El director de este último organismo, Ricardo Brodsky, declaró a través de un comunicado que “esta semana cuenta con una programación muy diversa, espectáculos de primer nivel y gratuitos para todos los que quieran disfrutar de los espacios culturales que ofrece la comuna”.

    “Además, el último día del festival tendremos un cierre especial dividido en dos puntos: música en Plaza Ñuñoa y, en paralelo, en la Casa de la Cultura, el show de magia de Jean Paul, que fue reprogramado tras las lluvias del domingo pasado. Va a estar increíble”.

    Qué obra presentará Late Ñuñoa 2026 este lunes y qué incluye la programación del festival

    La noche de este lunes 26 de enero se presentará Morir de amor, “una hilarante parodia musical de las teleseries que, con música en vivo, recorre el cancionero latinoamericano y los clichés del melodrama televisivo de las últimas cuatro décadas”.

    La obra es dirigida por la reconocida dupla teatral Los Contadores Auditores (Felipe Olivares y Juan Andrés Rivera) y cuenta con un destacado elenco integrado por Emilia Noguera, Dayana Amigo, Montserrat Ballarin, Mariela Mignot, Antonia Santa María, Gabriel Cañas y Gabriel Urzúa, junto a banda en vivo.

    Se realizará este lunes a las 21:00 en la Casa de la Cultura, ubicada en Av. Irarrázaval #4055, Ñuñoa.

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito Cortesía / Finde LT

    La programación para los días siguientes incluye:

    • ​Desde el 27 al 31 enero: diversas obras y conciertos, incluyendo un tributo a los años 80 con J.A. Labra y Luis Jara
    • ​1 febrero: Canto para una semilla con Isabel Parra y la UCV, a las 21:00 en Plaza Ñuñoa

    Durante enero también hay funciones del Ciclo de Cine en la Sala de Cine de la Corporación Cultural, con títulos para todas las edades.

    De la misma manera, hay conciertos gratuitos bajo el programa Música en tu plaza en diferentes plazas de Ñuñoa.

    Estos últimos se realizarán hasta el 31 de enero en sectores como Plaza Augusto D’Halmar, Villa Frei, Villa Los Presidentes, Plaza Ñuñoa, San Eugenio, Bremen y Zañartu, todos a las 20:30.

    “Late Ñuñoa 2026 apuesta por una oferta cultural descentralizada, gratuita y de calidad, promoviendo el uso de los espacios públicos y el encuentro comunitario. La iniciativa busca que el verano en la comuna se viva desde la cultura, la participación y el acceso equitativo a espectáculos de primer nivel”, afirman desde la organización.

    Puedes revisar la programación completa haciendo clic en este enlace.

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito Cortesía / Finde LT
    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito Cortesía / Finde LT
    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito Cortesía / Finde LT
    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito Cortesía / Finde LT
    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito Cortesía / Finde LT
    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito Cortesía / Finde LT

    Lee también:

    Más sobre:CulturaLate Ñuñoa 2026Late ÑuñoaTeatroMúsicaÑuñoaMorir de amorLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A tres años del crimen: parte juicio contra Lucho Plátano por homicidio del comisario Daniel Valdés de la PDI

    Sigue la tensión en el oficialismo: Fries (FA) cuestiona conversaciones del Socialismo Democrático con la derecha

    Fulgor, caída y reencuentro de Take That: las claves de la docuserie sobre la boyband definitiva

    Turnstile: el fenómeno del punk hardcore que llega en su mejor momento a Lollapalooza Chile

    Debut de Sedini como vocera abre flanco a Kast y obliga a dar explicaciones por nominación de titular de Seguridad

    Fiscalía pide prisión preventiva para la exjueza Ángela Vivanco por trama bielorrusa

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal

    Cambio de hora: ¿Cuándo será la primera modificación de 2026?

    Cambio de hora: ¿Cuándo será la primera modificación de 2026?

    Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026

    Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026

    A tres años del crimen: parte juicio contra Lucho Plátano por homicidio del comisario Daniel Valdés de la PDI
    Chile

    A tres años del crimen: parte juicio contra Lucho Plátano por homicidio del comisario Daniel Valdés de la PDI

    Sigue la tensión en el oficialismo: Fries (FA) cuestiona conversaciones del Socialismo Democrático con la derecha

    Debut de Sedini como vocera abre flanco a Kast y obliga a dar explicaciones por nominación de titular de Seguridad

    El cobre se acerca a US$6 y empuja al dólar a un nuevo descenso
    Negocios

    El cobre se acerca a US$6 y empuja al dólar a un nuevo descenso

    Millonaria multa de Superintendencia de Medio Ambiente contra inmobiliaria dueña del Parque Cousiño Macul de Peñalolén

    Operación Renta 2026: SII incluirá nuevas declaraciones juradas para criptoactivos y leasing

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?
    Tendencias

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera
    El Deportivo

    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera

    “¿Dónde están los que se quejaban?”: Brayan Cortés brilla con gran tapada en su debut liguero en Argentinos Juniors

    Dirigió a dos chilenos: DT es acusado de ser despedido del Sochi por depender de ChatGPT

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Fulgor, caída y reencuentro de Take That: las claves de la docuserie sobre la boyband definitiva
    Cultura y entretención

    Fulgor, caída y reencuentro de Take That: las claves de la docuserie sobre la boyband definitiva

    Turnstile: el fenómeno del punk hardcore que llega en su mejor momento a Lollapalooza Chile

    Hamnet, Maggie O’Farrell y la historia de una novela llevada al cine

    “El comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza: Greg Bovino, el rostro duro de las redadas migratorias de Trump
    Mundo

    “El comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza: Greg Bovino, el rostro duro de las redadas migratorias de Trump

    Rusia retira equipo militar y logístico del noreste de Siria

    Trump envía al “zar de las fronteras” a Minnesota tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur