Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

Tras iniciar el pasado 22 de enero, el festival Late Ñuñoa 2026 sigue con su amplia programación cultural para disfrutar del verano en la comuna.

El evento, que es con entrada liberada y se extenderá hasta el 1 de febrero, cuenta con múltiples propuestas que van desde musicales y comedias teatrales hasta espectáculos de magia.

Es impulsado por la Municipalidad y la Corporación Cultural de Ñuñoa.

El director de este último organismo, Ricardo Brodsky, declaró a través de un comunicado que “esta semana cuenta con una programación muy diversa, espectáculos de primer nivel y gratuitos para todos los que quieran disfrutar de los espacios culturales que ofrece la comuna ”.

“Además, el último día del festival tendremos un cierre especial dividido en dos puntos: música en Plaza Ñuñoa y, en paralelo, en la Casa de la Cultura, el show de magia de Jean Paul, que fue reprogramado tras las lluvias del domingo pasado. Va a estar increíble”.

Qué obra presentará Late Ñuñoa 2026 este lunes y qué incluye la programación del festival

La noche de este lunes 26 de enero se presentará Morir de amor , “una hilarante parodia musical de las teleseries que, con música en vivo, recorre el cancionero latinoamericano y los clichés del melodrama televisivo de las últimas cuatro décadas”.

La obra es dirigida por la reconocida dupla teatral Los Contadores Auditores (Felipe Olivares y Juan Andrés Rivera) y cuenta con un destacado elenco integrado por Emilia Noguera, Dayana Amigo, Montserrat Ballarin, Mariela Mignot, Antonia Santa María, Gabriel Cañas y Gabriel Urzúa, junto a banda en vivo.

Se realizará este lunes a las 21:00 en la Casa de la Cultura, ubicada en Av. Irarrázaval #4055, Ñuñoa.

Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito Cortesía / Finde LT

La programación para los días siguientes incluye:

​Desde el 27 al 31 enero: diversas obras y conciertos, incluyendo un tributo a los años 80 con J.A. Labra y Luis Jara

​1 febrero: Canto para una semilla con Isabel Parra y la UCV, a las 21:00 en Plaza Ñuñoa

Durante enero también hay funciones del Ciclo de Cine en la Sala de Cine de la Corporación Cultural , con títulos para todas las edades.

De la misma manera, hay conciertos gratuitos bajo el programa Música en tu plaza en diferentes plazas de Ñuñoa .

Estos últimos se realizarán hasta el 31 de enero en sectores como Plaza Augusto D’Halmar, Villa Frei, Villa Los Presidentes, Plaza Ñuñoa, San Eugenio, Bremen y Zañartu, todos a las 20:30 .

“Late Ñuñoa 2026 apuesta por una oferta cultural descentralizada, gratuita y de calidad, promoviendo el uso de los espacios públicos y el encuentro comunitario. La iniciativa busca que el verano en la comuna se viva desde la cultura, la participación y el acceso equitativo a espectáculos de primer nivel”, afirman desde la organización.

Puedes revisar la programación completa haciendo clic en este enlace.

Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito Cortesía / Finde LT

Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito Cortesía / Finde LT

Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito Cortesía / Finde LT

Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito Cortesía / Finde LT

Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito Cortesía / Finde LT