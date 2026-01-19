Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

Entre finales de enero y principios de febrero, la comuna de La Florida será sede del festival La Florida es Teatro 2026.

El evento ofrecerá una extensa cartelera que incluirá obras de teatro , ópera, danza e intervenciones culturales .

También tendrá una amplia oferta formativa gratuita con talleres al público y charlas de técnica lírica, guiones para comedia, danza y coreografía, y fotografía móvil.

Tales instancias serán impartidas por artistas y profesionales vinculados a la programación del festival, según anticipan desde la Municipalidad de La Florida.

La Florida es Teatro 2026 contará con destacados montajes del teatro nacional, así como con la participación de grandes figuras, tales como el último Premio Nacional de Artes Escénicas, Jaime Vadell .

Nombres como Loreto Valenzuela, Francisca Walker, Josefina “Pepi” Velasco, Rodrigo Muñoz y Carolina Paulsen también se harán presentes. El evento será animado por Francisca Imboden.

Cuándo y dónde se realizará el festival La Florida es Teatro 2026

El evento es de carácter gratuito —se deben retirar las entradas previamente— y se desarrollará entre el 28 de enero y el 1 de febrero en distintos puntos de La Florida , tales como el Parque Balneario y el Teatro Municipal de La Florida, así como en centros culturales, plazas y barrios de la comuna.

Las funciones centrales se realizarán en el escenario del Parque Balneario a las 21:00, a excepción del 1 de febrero, que será a las 20:00.

Estas son las obras de la programación principal:

Marlene – miércoles 28 de enero

Aquí me bajo yo – jueves 29 de enero

La Nona – viernes 30 de enero

Tres Marías y una Rosa – sábado 31 de enero

Recuérdame, el musical – domingo 1 de febrero

Las entradas para las funciones podrán retirarse de manera gratuita entre el 19 y el 23 de enero , en los siguientes puntos de la comuna:

Spa del Adulto Mayor , Vicuña Mackenna 10208, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00

Centro Cultural de La Florida , Serafín Zamora #6792, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30

Espacio Los Quillayes , General Arriagada #1475, de 10:00 a 14:00

Mall Plaza Vespucio , Stand Corporación de Fomento (Cofodep), en el horario del centro comercial

Edificio San Pablo, Av. Vicuña Mackenna 10777, de 10:00 a 14:00

El alcalde de la comuna, Daniel Reyes, declaró a través de un comunicado: “La Florida es Teatro es una de nuestras principales atracciones para acercar a nuestros vecinos lo bello de la cultura y de manera gratuita”.

“Además, tendremos presentaciones en los barrios y opera en nuestro teatro municipal. Por eso invitamos una vez más a que no te lo cuenten y acercarse a retirar su entrada para ver estas increíbles presentaciones que preparó nuestra corporación de cultura”.

Como parte de su programación especial, el festival presentará la ópera Las Bodas de Fígaro , con funciones entre el 28 de enero y el 1 de febrero , a las 20:00, en el Teatro Municipal de La Florida.

Las entradas se pueden retirar en los mismos horarios y lugares mencionados, y próximamente en la sección “cartelera” que los usuarios pueden encontrar en el sitio web oficial del teatro.

Desde el municipio anticipan que “otro panorama que se suma a esta fiesta de la cultura serán las intervenciones urbanas artísticas comunitarias, que incluyen teatro, cuentacuentos de pequeño formato, danza en parques, lecturas narrativas de escritores locales y una gala folclórica, acercando las artes escénicas a públicos diversos y promoviendo el encuentro en espacios abiertos”.

De la misma manera, a través del concurso “La Florida a un Click – Fotografía Móvil 2026”, se premiará a 20 fotografías que retraten “escenas cotidianas que, por su composición o emoción, parezcan teatrales”.