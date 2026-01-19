SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    El festival es de carácter gratuito y se desarrollará en distintos puntos de la comuna por múltiples jornadas. Ofrecerá una extensa cartelera que incluirá obras de teatro, ópera, danza e intervenciones culturales, así como talleres y charlas.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026 Cortesía / Finde LT

    Entre finales de enero y principios de febrero, la comuna de La Florida será sede del festival La Florida es Teatro 2026.

    El evento ofrecerá una extensa cartelera que incluirá obras de teatro, ópera, danza e intervenciones culturales.

    También tendrá una amplia oferta formativa gratuita con talleres al público y charlas de técnica lírica, guiones para comedia, danza y coreografía, y fotografía móvil.

    Tales instancias serán impartidas por artistas y profesionales vinculados a la programación del festival, según anticipan desde la Municipalidad de La Florida.

    La Florida es Teatro 2026 contará con destacados montajes del teatro nacional, así como con la participación de grandes figuras, tales como el último Premio Nacional de Artes Escénicas, Jaime Vadell.

    Nombres como Loreto Valenzuela, Francisca Walker, JosefinaPepi” Velasco, Rodrigo Muñoz y Carolina Paulsen también se harán presentes. El evento será animado por Francisca Imboden.

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026 Cortesía / Finde LT

    Cuándo y dónde se realizará el festival La Florida es Teatro 2026

    El evento es de carácter gratuito —se deben retirar las entradas previamente— y se desarrollará entre el 28 de enero y el 1 de febrero en distintos puntos de La Florida, tales como el Parque Balneario y el Teatro Municipal de La Florida, así como en centros culturales, plazas y barrios de la comuna.

    Las funciones centrales se realizarán en el escenario del Parque Balneario a las 21:00, a excepción del 1 de febrero, que será a las 20:00.

    Estas son las obras de la programación principal:

    • Marlene – miércoles 28 de enero
    • Aquí me bajo yo – jueves 29 de enero
    • La Nona – viernes 30 de enero
    • Tres Marías y una Rosa – sábado 31 de enero
    • Recuérdame, el musical – domingo 1 de febrero

    Las entradas para las funciones podrán retirarse de manera gratuita entre el 19 y el 23 de enero, en los siguientes puntos de la comuna:

    • Spa del Adulto Mayor, Vicuña Mackenna 10208, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00
    • Centro Cultural de La Florida, Serafín Zamora #6792, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30
    • Espacio Los Quillayes, General Arriagada #1475, de 10:00 a 14:00
    • Mall Plaza Vespucio, Stand Corporación de Fomento (Cofodep), en el horario del centro comercial
    • Edificio San Pablo, Av. Vicuña Mackenna 10777, de 10:00 a 14:00

    El alcalde de la comuna, Daniel Reyes, declaró a través de un comunicado: “La Florida es Teatro es una de nuestras principales atracciones para acercar a nuestros vecinos lo bello de la cultura y de manera gratuita”.

    “Además, tendremos presentaciones en los barrios y opera en nuestro teatro municipal. Por eso invitamos una vez más a que no te lo cuenten y acercarse a retirar su entrada para ver estas increíbles presentaciones que preparó nuestra corporación de cultura”.

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026 Cortesía / Finde LT

    Como parte de su programación especial, el festival presentará la ópera Las Bodas de Fígaro, con funciones entre el 28 de enero y el 1 de febrero, a las 20:00, en el Teatro Municipal de La Florida.

    Las entradas se pueden retirar en los mismos horarios y lugares mencionados, y próximamente en la sección “cartelera” que los usuarios pueden encontrar en el sitio web oficial del teatro.

    Desde el municipio anticipan que “otro panorama que se suma a esta fiesta de la cultura serán las intervenciones urbanas artísticas comunitarias, que incluyen teatro, cuentacuentos de pequeño formato, danza en parques, lecturas narrativas de escritores locales y una gala folclórica, acercando las artes escénicas a públicos diversos y promoviendo el encuentro en espacios abiertos”.

    De la misma manera, a través del concurso “La Florida a un Click – Fotografía Móvil 2026”, se premiará a 20 fotografías que retraten “escenas cotidianas que, por su composición o emoción, parezcan teatrales”.

    Puedes conocer más información y detalles de la programación en este enlace.

    Lee también:

    Más sobre:CulturaTeatroLa Florida es Teatro 2026Jaime VadellLa Florida es TeatroDanzaÓperaLa FloridaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric sigue monitoreando incendios de Biobío y Ñuble, y advierte: “Las condiciones climáticas durante el día no serán buenas”

    Gobernador del Biobío detalla contactos con Boric y Kast por incendios: “Les pedí que no queremos ser un nuevo Valparaíso”

    Incendios en Ñuble y Biobío: autoridades aseguran que hay focos “controlados” y que condiciones climáticas no han variado

    Efecto Vivanco: senadores cargan contra supremos externos, restringen sus periodos y bloquean que presidan el máximo tribunal

    Pedro Sánchez se traslada este lunes a Adamuz tras grave accidente ferroviario

    Al menos 39 fallecidos y 152 heridos por el descarrilamiento de dos trenes en España

    Lo más leído

    1.
    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Boric sigue monitoreando incendios de Biobío y Ñuble, y advierte: “Las condiciones climáticas durante el día no serán buenas”
    Chile

    Boric sigue monitoreando incendios de Biobío y Ñuble, y advierte: “Las condiciones climáticas durante el día no serán buenas”

    Gobernador del Biobío detalla contactos con Boric y Kast por incendios: “Les pedí que no queremos ser un nuevo Valparaíso”

    Incendios en Ñuble y Biobío: autoridades aseguran que hay focos “controlados” y que condiciones climáticas no han variado

    Remate de rentas vitalicias registró récord en 2025: 4Life se adjudicó más pensionados y Augustar los montos más altos
    Negocios

    Remate de rentas vitalicias registró récord en 2025: 4Life se adjudicó más pensionados y Augustar los montos más altos

    Bolsas mundiales caen con fuerza tras amenaza de Trump de subir aranceles por Groenlandia

    ¿El Estado está reemplazando al mercado laboral?

    Qué se sabe del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 39 muertos en España
    Tendencias

    Qué se sabe del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 39 muertos en España

    5 recomendaciones para evitar enfermarte del estómago durante un viaje, según especialistas

    “Podría evolucionar hacia algo más grave”: qué es el virus H9N2 y por qué preocupa a los científicos

    A fondo con Rigoberto Urán: “La necesidad no es una excusa para doparse”
    El Deportivo

    A fondo con Rigoberto Urán: “La necesidad no es una excusa para doparse”

    “Juan Tagle tiene capacidad para presidir la ANFP y mucho más”: las frases más destacadas de la entrevista a Pablo Milad

    Por extremo calor: tenista turca ayuda a recoge pelotas que se desmayó en pleno partido del Abierto de Australia

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026
    Finde

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026

    Una temporada “desquiciada”: todo lo que se sabe sobre el nuevo ciclo de Euphoria

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Pedro Sánchez se traslada este lunes a Adamuz tras grave accidente ferroviario
    Mundo

    Pedro Sánchez se traslada este lunes a Adamuz tras grave accidente ferroviario

    Al menos 39 fallecidos y 152 heridos por el descarrilamiento de dos trenes en España

    “Siempre apoyó una solución pacífica”: El Vaticano reconoce haber negociado por el exilio de Maduro

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”