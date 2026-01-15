SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    El evento, que celebra sus 15 años, se desarrollará durante varios días en distintos espacios culturales. Incluirá espectáculos y actividades formativas gratuitas, a través de la Escuela Off 2026, su espacio de formación artística abierto a la comunidad.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso Cortesía / Finde LT

    A finales de enero se realizará el Festival Internacional Santiago Off 2026, instancia que se desarrollará por múltiples jornadas y que contará con una extensa programación de actividades en distintos espacios culturales de la Región Metropolitana y de Valparaíso.

    El evento —que celebra sus 15 años— contempla funciones al aire libre, montajes teatrales nacionales e internacionales y una amplia oferta formativa a través de la Escuela Off 2026.

    “Con más de una década y media de trayectoria, Santiago Off reafirma su compromiso con el acceso democrático a las artes escénicas contemporáneas, promoviendo el encuentro entre artistas, públicos y comunidades, y fortaleciendo la circulación de nuevas voces, lenguajes y prácticas escénicas”, declararon los organizadores a través de un comunicado.

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso Cortesía / Finde LT

    Cuándo es el Festival Internacional Santiago Off 2026 y cuáles son sus actividades gratuitas

    El Festival Internacional Santiago Off 2026 se desarrollará entre el 22 y el 31 de enero.

    La inauguración se realizará el 22 de enero a las 19:00, en la Plaza de la Cultura del Centro Cultural Estación Mapocho.

    Dicha instancia reunirá, de manera simultánea, el concierto de la banda chilena Metalengua, la presentación de la cantautora colombiana La Muchacha y la acción performática Hoguera, de la compañía La Patriótico Interesante.

    El espíritu inaugural se extenderá con la obra chilena de circo y danza Mujeres que tejen en el aire, de la compañía Contrahilo Lab, que se presentará los días 22 y 23 de enero a las 19:30, en la Explanada del Museo de los Derechos Humanos.

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso Cortesía / Finde LT

    “La pieza se desarrolla en una gran estructura textil instalada en escena, donde las intérpretes tejen con su propio cuerpo, combinando danza, teatro y circo. Se trata de una propuesta poética que recorre distintos universos narrativos ligados a lo textil, evocando el rito de tejer y proponiendo el tejido como una metáfora de la vida”.

    Los días 23 y 24 de enero, a las 18:00, el Centro Cultural de España recibirá la obra española ¿Quién matará a Mesalina?, de la Compañía Tshock Cultura Emocional.

    “La historia se sitúa en el Club Limbo, un antro de perdición donde llegan pecadores desamparados que no alcanzaron el purgatorio. Durante la emisión del Late Night Show Entre el cielo y el infierno, se decidirá el destino de la femme fatale Mesalina, atrapada en el pozo de las lamentaciones, impedida de tomar la palabra y defenderse ante el juicio público”.

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso Cortesía / Finde LT

    En la Región de Valparaíso, Compañía FA presentará Historia de amor para un alma vieja en el Teatro Municipal de Viña del Mar, el 31 de enero a las 20:00.

    La obra aborda la historia de un anciano que ha cometido un error que no sabe cómo remediar.

    Las actividades mencionadas anteriormente son de carácter gratuito. Sin embargo, la programación del Festival Internacional Santiago Off 2026 es más amplia y reúne una serie de instancias culturales de diversos tipos.

    Puedes conocer los detalles de cada una, incluida la modalidad para asistir, haciendo clic en este enlace.

    Qué actividades gratuitas de formación artística tendrá la Escuela Off 2026

    Además de la programación escénica, el festival desarrollará una nueva edición de la Escuela Off, su espacio de formación artística.

    Este año contará con 13 actividades gratuitas y abiertas a todo público, previa inscripción.

    La Escuela Off 2026 estará enfocada principalmente en el diseño escénico, e incluirá:

    • 6 talleres de diseño escénico
    • 1 taller de biodrama
    • 1 taller de actuación
    • 1 taller de dramaturgia del espacio, dictado por Ramón Griffero
    • 3 exposiciones de investigación patrimonial y de diseñadores nacionales
    • 1 jornada de cierre con conferencias

    Dentro de la programación formativa de la Escuela Off 2026 destaca el Taller laboratorio de visualidad para el teatro callejero, un espacio teórico–práctico orientado a artistas que buscan reflexionar y profundizar en las particularidades del arte escénico en el espacio público, con especial énfasis en la relación con el espectador, el contexto urbano y la ocupación de la ciudad como escenario. El taller será impartido por Pablo de la Fuente,

    En el comunicado detallan que esta programación formativa se realiza gracias a la colaboración con DESCÉNICOS, asociación gremial que reúne a las y los diseñadores escénicos de Chile, fortaleciendo el vínculo entre creación, reflexión y profesionalización del sector.

    Las inscripciones gratuitas ya se encuentran disponibles haciendo clic en este enlace.

    Lee también:

    Más sobre:CulturaFestival Santiago Off 2026Festival Internacional Santiago Off 2026Santiago OffTeatroEscuela Off 2026Artes escénicasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Cruel e inaceptable”: Elizalde critica publicación sobre Gatica compartida por Crespo

    Contraloría da visto bueno a proyecto de ley que obliga a aerolíneas a informar identidad de pasajeros a las autoridades

    Negativa de Carter y libertarios a entrar al gobierno pone a prueba liderazgo de Kast y complica su diseño de gabinete

    “Jadue optó por ser oposición”: los párrafos de la carta de protesta que mandaron los ministros PC contra el exalcalde

    Las razones de Rodolfo Carter para declinar el Ministerio de Seguridad de Kast

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    “Cruel e inaceptable”: Elizalde critica publicación sobre Gatica compartida por Crespo
    Chile

    “Cruel e inaceptable”: Elizalde critica publicación sobre Gatica compartida por Crespo

    Contraloría da visto bueno a proyecto de ley que obliga a aerolíneas a informar identidad de pasajeros a las autoridades

    Negativa de Carter y libertarios a entrar al gobierno pone a prueba liderazgo de Kast y complica su diseño de gabinete

    El dólar se recupera de mínimos de fines de 2023 mientras el cobre pierde los US$ 6
    Negocios

    El dólar se recupera de mínimos de fines de 2023 mientras el cobre pierde los US$ 6

    Plan de fiscalización del SII acusa a “clan familiar agrícola” de emitir facturas falsas que generó perjuicio fiscal por más de $4 mil millones

    Rodrigo Vergara evalúa la gestión de Grau en Hacienda: “No ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio”

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump
    Tendencias

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Se abren las inscripciones para el calendario de triatlón e Ironman 2026 en Chile
    El Deportivo

    Se abren las inscripciones para el calendario de triatlón e Ironman 2026 en Chile

    El sentido mensaje de despedida de Matías Sepúlveda antes de partir a Lanús: “La U es y será siempre parte de mi vida”

    Con el Lejano Oriente de por medio: la insólita decisión del goleador que terminó por enterrar a Real Madrid

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso
    Finde

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año
    Cultura y entretención

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío
    Mundo

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío

    Universidades chinas consolidan su posición y desplazan a sus pares de EE.UU. en ranking global de producción académica

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel