Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

A finales de enero se realizará el Festival Internacional Santiago Off 2026, instancia que se desarrollará por múltiples jornadas y que contará con una extensa programación de actividades en distintos espacios culturales de la Región Metropolitana y de Valparaíso.

El evento —que celebra sus 15 años— contempla funciones al aire libre, montajes teatrales nacionales e internacionales y una amplia oferta formativa a través de la Escuela Off 2026 .

“Con más de una década y media de trayectoria, Santiago Off reafirma su compromiso con el acceso democrático a las artes escénicas contemporáneas, promoviendo el encuentro entre artistas, públicos y comunidades , y fortaleciendo la circulación de nuevas voces, lenguajes y prácticas escénicas”, declararon los organizadores a través de un comunicado.

Cuándo es el Festival Internacional Santiago Off 2026 y cuáles son sus actividades gratuitas

El Festival Internacional Santiago Off 2026 se desarrollará entre el 22 y el 31 de enero .

La inauguración se realizará el 22 de enero a las 19:00, en la Plaza de la Cultura del Centro Cultural Estación Mapocho.

Dicha instancia reunirá, de manera simultánea, el concierto de la banda chilena Metalengua, la presentación de la cantautora colombiana La Muchacha y la acción performática Hoguera, de la compañía La Patriótico Interesante.

El espíritu inaugural se extenderá con la obra chilena de circo y danza Mujeres que tejen en el aire, de la compañía Contrahilo Lab, que se presentará los días 22 y 23 de enero a las 19:30, en la Explanada del Museo de los Derechos Humanos.

“La pieza se desarrolla en una gran estructura textil instalada en escena, donde las intérpretes tejen con su propio cuerpo, combinando danza, teatro y circo. Se trata de una propuesta poética que recorre distintos universos narrativos ligados a lo textil, evocando el rito de tejer y proponiendo el tejido como una metáfora de la vida”.

Los días 23 y 24 de enero, a las 18:00, el Centro Cultural de España recibirá la obra española ¿Quién matará a Mesalina?, de la Compañía Tshock Cultura Emocional.

“La historia se sitúa en el Club Limbo, un antro de perdición donde llegan pecadores desamparados que no alcanzaron el purgatorio. Durante la emisión del Late Night Show Entre el cielo y el infierno, se decidirá el destino de la femme fatale Mesalina, atrapada en el pozo de las lamentaciones, impedida de tomar la palabra y defenderse ante el juicio público”.

En la Región de Valparaíso, Compañía FA presentará Historia de amor para un alma vieja en el Teatro Municipal de Viña del Mar, el 31 de enero a las 20:00.

La obra aborda la historia de un anciano que ha cometido un error que no sabe cómo remediar.

Las actividades mencionadas anteriormente son de carácter gratuito. Sin embargo, la programación del Festival Internacional Santiago Off 2026 es más amplia y reúne una serie de instancias culturales de diversos tipos .

Puedes conocer los detalles de cada una, incluida la modalidad para asistir, haciendo clic en este enlace .

Qué actividades gratuitas de formación artística tendrá la Escuela Off 2026

Además de la programación escénica, el festival desarrollará una nueva edición de la Escuela Off, su espacio de formación artística.

Este año contará con 13 actividades gratuitas y abiertas a todo público, previa inscripción .

La Escuela Off 2026 estará enfocada principalmente en el diseño escénico, e incluirá:

6 talleres de diseño escénico

1 taller de biodrama

1 taller de actuación

1 taller de dramaturgia del espacio, dictado por Ramón Griffero

3 exposiciones de investigación patrimonial y de diseñadores nacionales

1 jornada de cierre con conferencias

Dentro de la programación formativa de la Escuela Off 2026 destaca el Taller laboratorio de visualidad para el teatro callejero, un espacio teórico–práctico orientado a artistas que buscan reflexionar y profundizar en las particularidades del arte escénico en el espacio público, con especial énfasis en la relación con el espectador, el contexto urbano y la ocupación de la ciudad como escenario. El taller será impartido por Pablo de la Fuente,

En el comunicado detallan que esta programación formativa se realiza gracias a la colaboración con DESCÉNICOS, asociación gremial que reúne a las y los diseñadores escénicos de Chile, fortaleciendo el vínculo entre creación, reflexión y profesionalización del sector.