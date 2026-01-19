La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

La aclamada comedia internacional, La Verdad, será interpretada en dos funciones en el Teatro Municipal de Las Condes a finales de enero.

“Una cena, una amistad y un secreto a voces: en La Verdad nada es lo que parece. El multipremiado dramaturgo francés Florian Zeller construye una comedia brillante sobre las mentiras piadosas y las medias verdades que sostienen la vida en pareja y en sociedad”.

“Con diálogos rápidos, enredos inteligentes y situaciones reconocibles, el espectador se convierte en cómplice de un vodevil moderno donde la pregunta incómoda siempre está presente: ¿es mejor decir la verdad o saber callarla?” .

Entre los reconocidos actores y actrices que darán vida a la obra teatral se encuentran nombres como Álvaro Espinoza, Camila Hirane, María Gracia Omegna y Nicolás Saavedra, bajo la dirección de Álvaro Viguera.

La Verdad ha sido representada en más de treinta países y ha sido ovacionada por la crítica internacional, que la ha descrito como “hilarante y brillante”.

Asimismo, en Londres, obtuvo el Premio Olivier a la Mejor Comedia.

Zeller, quien también es autor de obras como La Mentira, figura actualmente como uno de los dramaturgos más influyentes de todo el mundo.

Los galardones que ha recibido van desde el Premio Molière hasta un Oscar y un BAFTA, por la adaptación cinematográfica de El padre (2020).

La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes Cortesía / Finde LT

Cuándo se presentará La Verdad en el Teatro Municipal de Las Condes y dónde comprar entradas

Las respectivas funciones de La Verdad en el Teatro Municipal de Las Condes se realizarán el 27 y el 28 de enero. Las entradas pueden adquirirse a través del sitio web oficial del recinto, así como en sus boleterías .

La obra, producida por el teatro Zoco, tiene una duración aproximada de 90 minutos.

Ambas funciones están programadas para las 20:00, mientras que la edad recomendada es para mayores de 14 años.

Los valores de las entradas, en venta general, van desde los $15.000 hasta los $22.000.

Sin embargo, quienes tienen Tarjeta Vecino Las Condes pueden optar por un descuento (con stock limitado).