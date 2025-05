Lo que no te puedes perder de Ñam 2025: el más importante festival gastronómico de Chile

Si no conoces ni has ido a Ñam, podríamos decirte dos cosas. Una, es que te has perdido de mucho. Y dos, que se trata de un festival gastronómico, probablemente el más importante de Latinoamérica, y que este año se realizará el 28, 29 y 30 de marzo en el Parque Padre Hurtado de La Reina.

Ñam-2024-4-ok.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Por muchas fiestas sobre comida que haya, el festival Ñam es una instancia única en el año. Ya va en su edición doce y, esta vez, su lema es #Eñamorate. De la cocina, de su gente, del sabor, de compartir, de los productos, del mar chileno, de los cócteles. Y por qué no, de la vida.

Este festival no deja de crecer y cada año aparecen nuevas muestras, espacios y categorías dentro de él. Para la versión 2025, se compondrá de diversos sectores. Uno es Ñam Mercado, donde te encontrarás con más de 100 stands para comprar directo a productores de todo el país. Desde el orégano de Socoroma, por ejemplo, único por su sabor y color, hasta las papas nativas de Chiloé. ¡No te olvides de llevar una buena bolsa!

Ñam-2024-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Entre las secciones que debutan estará Caleta Ñam, con más de 16 stands que demuestran todo el sabor y variedad de la pesca artesanal y local. Langosta, locos, navajuelas, cangrejo dorado, pescados, mariscos y mucho más.

Don-Julio-10-listo-.jpg la-tercera

Foto: Agustino Mercado

Una de las instancias más esperadas por quienes están al día de las tendencias gastronómicas es Ñam Innova. Se trata de un espacio de diálogo, charlas y mesas redondas donde tremendos invitados, nacionales e internacionales, conversan sobre sus experiencias. Es una gran oportunidad para actualizarse con las iniciativas que están cambiando el mundo a través de la alimentación. O con proyectos de cocina innovadores que tienen un fuerte impacto social.

Para asistir a estas charlas o conversatorios no basta con pagar tu entrada. Debes inscribirte aquí y así asegurar tu lugar en alguna de las ponencias. Son casi 20 invitados internacionales, liderados por Pablo Rivero, el Mejor Sommelier del Mundo 2024 —según World's 50 Best— y propietario de Don Julio, el restorán de Buenos Aires elegido el año pasado como el Mejor de América Latina por el mismo ranking.

Pia-Salazar-2-listo-.png la-tercera

Pía Salazar, la chef ecuatoriana

nombrada la Mejor Chef Pastelera del Mundo en la lista The World's 50 Best

Foto: Pía Salazar

También estará Pía Salazar, reconocida chef pastelera ecuatoriana. Copropietaria, junto a su esposo, del premiado restaurante quiteño Nuema, fue nombrada la Mejor Chef Pastelera del Mundo en la lista The World's 50 Best en 2023.

Otra charla imperdible ocurrirá el domingo 30 de marzo a las 6.30 PM. Ahí podrás ver la entrevista que Rafael Rincón, director de Ñam y presidente de Gastronomía Social, le hará a Rodolfo Guzmán. El chef detrás de Boragó, el restaurante chileno más reconocido internacionalmente, quinto en la lista de los Latin America´s 50 Best Restaurants, hablará de su presente y sus proyectos futuros.

Puedes ver todo el detalle de las charlas e invitados aquí.

Resto Ñam: ¡A probar!

Ñam-Kurt-ok-.png la-tercera

Mathi González y Kurt Schmidt de Prima Bar Foto: Mila Belén

Pero uno no puede ir a Ñam sin comer. Para eso está Resto Ñam, el sector con más de más de 40 puestos y propuestas, entre cocinerías, food trucks y carritos. ¿La promesa? La mayor variedad de la que se tenga registro en la historia de este festival, con ofertas para todos los bolsillos y siempre de la máxima calidad.

Ahí te encontrarás a Mathi González y Kurt Schmidt, los chefs detrás de 99 Restaurante.Para la ocasión llevarán platos que son parte del menú de almuerzo de Prima Bar, su otro proyecto. Tendrán croquetas de pernil, con mayo de kimchi y cebolla encurtida; o un ceviche de chochas, vidriola y algas.

Decalle-4-.jpg la-tercera

Parte de la propuesta de DeCalle de Benjamín Nast se traslada a Ñam Foto: Carolina Vargas

También estará DeCalle, el local de cocina asiática y callejera con el sello del premiado chef Benjamín Nast. Ahí podrás probar platos como la Okonomiyaki Burger, una hamburguesa entre las clásicas tortillas japonesas, hechas a la plancha.

Otro imperdible es Toni Lautaro, la pizzería que hace unos meses abrió con el sello de Matías Arteaga en el cuarto piso de MUT. En realidad, como le dice él, son piczas, en las que brillan los productos chilenos y técnicas napolitanas. Como la de tomates ahumados con queso de cabra de Ovalle, aceitunas y vinagreta de anchoa de Arica.

Otra picza es la Mortal, con mortadela chilena, mozzarella, ricota, pistachos y albahaca. También poádrs probar sus arancinis, bolitas de arroz apanados y fritos, que pueden ir rellenas con longaniza de San Carlos y queso, o con hongos y queso de cabra.

Toni-picsa-lista-.jpg la-tercera

Las "picsas" de Toni Lautaro, 99% chileno y 1% napolitano Foto: Toni Lautaro

Si eres fan de la propuesta Mirai Food Lab, el laboratorio de fermentados y ramen en Factoría Franklin, en Ñam lo encontrarás con dos platos inéditos. Uno es el pollo nanban, típico de la cocina callejera japonesa: una pata de pollo frita con salsa agridulce en base a miel, tártara y pepinillos. Para comer con las manos y chuparse los dedos.

Otra opción es el mazeudon, un ramen seco de fideos más gruesos, en base a cerdo o berenjenas. Lo acompaña un niku miso levemente picante, chalotas crocantes, hierbas y una yema de huevo curada.

Mirai-Foodlab-Listo-.png la-tercera

¡Probando! El

Mazeudon

de Mirai Food Lab Foto: Mila Belén

También las versiones de pizza tapeo de La Popular Pizza y Pan, con porciones más pequeñas. Tendrá bases de margarita con pesto y opciones como la de berenjena con verduras o de pepperoni con crema de queso.

Y si no has probado la propuesta de CAOS Comedor y café, te contamos que aquí estará. No puedes no probar sus Cappelleti, una pasta casera de pescado con salsa kimchi y berenjena frita con ensaladas de temporada.

Ñam-2024-6-ok.jpg la-tercera

Pablo Prufer de Bar Enigma. Foto: Carolina Vargas.

Este año, en Ñam la coctelería no estará ausente. Aquí encontrarás propuestas de los bares que están dando que hablar en la escena capitalina. Uno de ellos es Siam Thai, el restobar de Barrio Italia, reconocido como uno de los lugares de Santiago a los que hay que ir por 50 Best Discovery.

También Bar Enigma, el speakeasy que está a pasos de Plaza Egaña, ofrecerá dos cócteles de la nueva carta.Uno es el Paganini, el violinista del diablo, con Jack Daniel's cocinado en cacho de cabra, almíbar de trigo tostado, Disaronno y espuma de Malta. El otro es La Obra Maldita, con gin, reducción de durazno, fernet y un toque de tónica.

Otro que te sugerimos probar es La Vermutería, la barra que es un hit en Factoría Franklin. En el espacio que tendrá en Ñam ofrecerán algo de su coctelería en base a vermut artesanal chileno, vino fortificado con botánicos endémicos que es la estrella de esta barra.

Ñam Festival: Datos prácticos

Ñam-11-ok-.jpg la-tercera

Foto: Ñam

En resumen, Ñam Festival se llevará a cabo entre el 28 y el 30 de marzo en el Parque Padre Hurtado de La Reina.

Puedes comprar tu entrada a través de Punto Ticket. Cuestan desde $ 5.000 el viernes y desde $ 7.000 sábado y domingo, aunque hay descuentos especiales para los vecinos de La Reina, Providencia y Las Condes. Y un 20% de descuento con Club la Tercera.

Además hay dos horarios de entrada: de 12 PM a 4 PM, y desde las 5 PM. Ten en cuenta que si entras en el primer turno, puedes quedarte el tiempo que quieras.

Ñamcito-Listo-.jpg la-tercera

Foto: Ñam

¡Ah! Los niños menores de 12 a años entran gratis todos los días hasta las 2 PM.

De hecho, hay actividades especiales para niños y niñas, talleres de conservas, sustentabilidad o almácigos. Para todos ellos que puedes ver e inscribirte aquí, en Ñamcito.