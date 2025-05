Lollapalooza Chile 2024: lineup actualizado con todos los artistas del festival

Ya entró en tierra derecha Lollapalooza Chile 2024. Y es que este fin de semana se realiza la nueva edición del festival más multitudinario del país.

Una cita que una vez más llenará el Parque Cerrillos de música en vivo y a cargo de reconocidos artistas extranjeros y nacionales.

¿Cuándo? Entre el viernes 15 y el domingo 17 de marzo.

Blink-182-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Tres recargados y agitados días en los que podrás disfrutar de más de 100 las presentaciones, repartidas por seis escenarios.

Por supuesto que la atención la concentrarán los headliners de Lollapalooza Chile, los que lideran un lineup bien variado, con mucho pop, rock, ritmos urbanos, electrónica, hip hop y hasta R&B.

Así, los cabezas de cartel de este año son Blink-182 (en su revancha tras la cancelación del año pasado), Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire y Limb Bizkit.

A los que se suman nombres como los de Hozier, The Offspring, Chencho Corleone, Thirty Seconds to Mars, Diplo, Jungle, Phoenix y Above & Beyond, entre muchos otros.

Cancelaciones y nuevos artistas

Lolla-nueva-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Por si no sabías, a semanas de su realización el lineup de Lollapalooza Chile 2024 sufrió algunos cambios.

Y es como es habitual en cada edición, se anunciaron algunas bajas, las de artistas que cancelaron su partipación.

Así, este año no se presentarán Jaden, Dove Cameron, Las Ligas Menores, Rina Sawayama y Catupecu Machu.

En su reemplazo la organización sumó los nombres del mexicano José Madero, la española BB Trickz y la canadiense Jessie Reyez.

Además de los chilenos Glup!, Dj Who y Estoy Bien.

De esa forma, tras las cancelaciones y nuevos confirmados, el lineup actualizado de Lollapalooza Chile 2024 lo puedes revisar en la imagen a continuación.

Y en esta nota encuentras los horarios por día y por escenario.

Lolla-2024-line-up-actualizado-ok.jpg la-tercera

Imagen: Lollapalooza Chile 2024