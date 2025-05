Los 10 mejores hoteles de lujo del sur (según Chile Adicto Hoteles)

La exitosa serie The White Lotus muestra cómo es la vida dentro de los hoteles de lujo all inclusive. Paisajes paradisiacos en Hawai, Sicilia o Tailandia, con servicio de primera y las máximas comodidades. ¿Existirá algo así en Chile?, me he preguntado yo, mientras veo un capítulo desde mi modesta habitación.

Escondidos entre los bosques y montañas, lejos del ruido y la fealdad, en nuestro país abundan los llamados "hoteles destino", lugares tan magníficos que vale la pena cruzar el territorio para llegar a ellos. Con arquitecturas deslumbrantes, servicio de excelencia, gastronomía propia y —lo más importante— unos entornos naturales únicos, son el punto de llegada para muchos extranjeros que quieren descubrir nuestros encantos. Pero también lo pueden ser para las chilenas y chilenos que quieran darse un lujo en su propia tierra.

Para acercarlos al público, Rodrigo Guendelman —fundador de Santiago Adicto y de Chile Adicto— y Patricio Miñano —director de la editorial Closer y de la publicación hotelera Deck Guides— decidieron mostrarlos a todos en un solo lugar. Y ese espacio se llamó Chile Adicto Hoteles, una guía con los 50 mejores hoteles de lujo del país. El 2024 lanzaron la edición impresa, tan lujosa como las habitaciones que muestra en su interior, pero también es una plataforma web.

Con el apoyo de Imagen País, Chile Adicto Hoteles busca acercar estos exclusivos recintos, a los que muchas veces solo llegan turistas de afuera, al público nacional. Para eso, Miñano hizo la siguiente selección de sus 10 hoteles de lujo favoritos del sur de Chile, ubicados entre la Región de la Araucanía y Aysén.

Hotel Refugia Chiloé: la isla en 5 estrellas

2.jpg PIA VERGARA

Foto: Hotel Refugia Chiloé.

A primera vista, el Hotel Refugia Chiloé impacta con su arquitectura asombrosa, inspirada en los tradicionales palafitos, las emblemáticas casas sobre pilotes sobre el mar. Su estructura domina los verdes pastos y la espectacular costa oriental de la isla grande de Chiloé, justo frente a la Isla Quinchao.

Perfectamente ubicado en amplios terrenos con vista a la Bahía Pullao y el archipiélago sur, Refugia Chiloé es una puerta de entrada a un mundo donde la cadencia de la naturaleza y las costumbres ancestrales de la isla aún prevalecen. Sus veinticuatro elegantes habitaciones ofrecen un refugio de lujo y han sido diseñadas para traer el exterior al interior, inspiradas en la rica cultura e historia de la isla.

3.jpg la-tercera

Tradición y modernidad. Foto: Hotel Refugia Chiloé.

La cocina de Refugia Chiloé celebra los ricos productos de las comunidades pesqueras y agrícolas que rodean al hotel. Los platos abundantes aprovechan al máximo los mejillones, los erizos de mar y otras frescas delicias del océano, todas capturadas en el día. Desde el hotel salen visitas guiadas a los mercados locales y las granjas vecinas. También es posible dar un paseo por los huertos antes de saborear las costumbres y sabores epicúreos de la isla en el restaurante.

Su spa, al interior del hotel, ofrece un refugio agradable después de un día de exploración. Tiene piscina cubierta climatizada, sauna con paneles de madera, baño de vapor y salas de tratamiento que invitan al rejuvenecimiento. En el exterior, una terraza y una piscina infinita climatizada permiten disfrutar de las vistas de los humedales de Pullao, ricos en vida silvestre.

Web: refugiachiloe.comInstagram: @refugia_chiloe

Una piscina infinita. Foto: Hotel Refugia Chiloé.

Cómo llegar desde Santiago

Vuelo en avión de 2 horas desde Santiago a Castro (Latam o Sky). Luego, desde el Aeródromo Mocopulli, 40 minutos en auto, primero por la Ruta 5 al sur y después el camino W-529 al este. Todos los detalles acá.

Hotel andBeyond Vira Vira: el cielo está en Pucón

17.jpg la-tercera

Foto: Hotel andBeyond Vira Vira.

andBeyond Vira Vira se encuentra en una hermosa ubicación cerca de Pucón, en la región de Araucanía. En medio de un parque nativo de 22 hectáreas, a lo largo de las orillas del río Liucura, se emplaza este verdadero oasis de paz y recreación. Ofrece una gran variedad de excursiones y actividades, como trekking, cabalgatas, floating, rafting, kayak, bicicletas, pesca, deportes de nieve y, por supuesto, ascensión al volcán Villarrica. La mayoría de las excursiones comienzan en la playa de andBeyond Vira Vira en el Liucura, o en alguno de los Parques Nacionales cercanos.

Aparte de estas alternativas, también uno puede simplemente relajarse frente a las orillas del río y disfrutar de los hot tubs que están junto a él. El hotel cuenta con una gran granja orgánica, con quesería y lechería, que proveen de alimentos frescos, saludables y deliciosos a los huéspedes. Cada día, el chef prepara un exquisito menú en su restaurant gourmet, que incluye una fina y exclusiva selección de vinos de todos los valles de Chile.

Web: andbeyond.comInstagram: @andbeyondviravira

6.jpg la-tercera

Foto: Hotel andBeyond Vira Vira.

Cómo llegar desde Santiago

Vuelo en avión de 1 hora y 30 minutos desde Santiago a Temuco (Latam, Sky y JetSmart). Luego, desde el Aeropuerto Araucanía, 1 hora 30 minutos en auto, primero por la Ruta 5 al sur, luego por la Ruta 199 hacia Pucón. En el sector El Turbio, tomar la S-109 en dirección a Quetroleufu. Todos los detalles acá.

Tawa Refugio Puelo: explora la entrada a la Patagonia

tawa.jpg la-tercera

Foto: Hotel Tawa.

Las aguas turquesas del río Puelo dan forma a una de las cuencas más espectaculares del sur de Chile. Lagos, bosques y montañas se unen para formar un territorio virgen y salvaje, nada menos que la puerta de entrada a la Patagonia. Un lugar para soñar, planificar aventuras, explorar, compartir, y finalmente, descansar y disfrutar de la simplicidad, elegancia y calidez que solo la naturaleza nos puede entregar.

Cada una de las 8 habitaciones de este hotel boutique de aventura es un refugio de tranquilidad para disfrutar de la magia de un entorno único. El calor de la madera, la simplicidad en el diseño y la amplitud de los espacios se proyectan al exterior con una vista privilegiada sobre el río Puelo y los bosques y montañas que lo rodean.

tawa2.jpg Ian Gildemeister

Foto: Hotel Tawa.

A su vez, el gran refugio en forma de casa es el corazón del Tawa. En este lugar se planifican las exploraciones y también se comparten las experiencias al cerrar el día, todo acompañado de una carta noble y cálida, inspirada en el sur. Se trata de una cocina rústica, sencilla y bien hecha, que realza elementos chilenos, invitando a compartir de una buena comida y conversación en torno a la mesa.

Cada exploración está cuidadosamente diseñada para sorprender y maravillar, al mismo tiempo que es flexible para adaptarse a cada viajero. El tipo de actividad, la dificultad y la duración son personalizados. Los programas siempre se operan localmente para respetar y valorar el patrimonio natural y humano de los lugares que exploramos.

Web: tawarefugio.clInstagram: @tawarefugio

Amplitud de perspectiva. Foto: Tawa Refugio.

Cómo llegar desde Santiago

Vuelo en avión de 1 hora 50 minutos desde Santiago a Puerto Montt (Latam, Sky o JetSmart). Luego, desde el Aeropuerto El Tepual son 3 horas en auto, primero por la ruta 225 con dirección a Puerto Varas/Ensenada, después por la V-69 hacia Puelo y, finalmente, por la V-721 en dirección Lago Tagua Tagua. Todos los detalles acá.

Futangue Hotel & Spa (Lago Ranco): el sur en su máxima expresión

Entre las montañas y el Ranco. Foto: Hotel Futangue.

En las praderas cercanas al inmenso lago Ranco se emplaza Futangue Hotel & Spa. Su arquitectura destaca las maderas nativas y se complementa con el entorno natural, asimilando los clásicos galpones y caballerizas del sur de Chile.

La decoración interior usa telas étnicas, con coloridos textiles inspirados en artistas nacionales y objetos provenientes de la cultura mapuche. Las tradiciones locales y el legado natural de la zona se ven reflejados en cada esquina y detalle.

Relajo total. Foto: Hotel Futangue.

A solo 120 metros del hotel se encuentra Casa Exploradores, donde podrás disfrutar de los mismos servicios y exclusividad del hotel pero de manera más privada. Ambas propiedades comparten el restaurant Mesón del Caulle, ubicado dentro del hotel, además de las instalaciones del spa.

Futangue Hotel & Spa invita a los huéspedes a descubrir su asombrosa reserva privada mientras disfrutan de un alojamiento exclusivo y acogedor con un servicio de primer nivel.

Web: parquefutangue.comInstagram: @parquefutangue

12.jpg la-tercera

Foto: Hotel Futangue.

Cómo llegar desde Santiago

Vuelo en avión de 1 hora 40 minutos desde Santiago a Osorno (Latam o Sky). Luego, desde el Aeródromo Cañal Bajo, es 1 hora 30 en auto. Tomar la Ruta 5 al norte y 11 kms más adelante doblar al este en U-145-T con dirección a Trafún. En esa localidad, tomar la T-921 hacia Lago Ranco. Después continuar por la T-851 hasta Cerro Mayo. Ahí doblar por el camino indicado hasta Parque Futangue. Todos los detalles acá.

AWA Puerto Varas: máximo lujo y comodidad en el sur

Drone-1.jpg la-tercera

¿Qué más se le puede pedir al paisaje? Foto: Hotel AWA Puerto Varas.

AWA es un hotel de lujo, de 25 habitaciones, ubicado al norte de la Patagonia. Aunque está rodeado de Parques Nacionales, ríos y volcanes, y a orillas del lago Llanquihue, está a solo 20 minutos de Puerto Varas y a menos de una hora del aeropuerto de Puerto Montt.

Todas las habitaciones del hotel tienen vistas increíbles al lago y al volcán Osorno. La arquitectura es uno de los elementos más importantes. Está llena de contrastes que conviven armoniosamente, en una conversación entre lo moderno y rupturista, con lo tradicional y auténtico de la zona.

awa-3.jpg la-tercera

Diseño moderno y elegante. Foto: Hotel AWA Puerto Varas.

El hotel cuenta con muchas atracciones. Como su playa privada, un spa equipado con hidromasajes, piscina de nado, sauna, baño de vapor y sala de terapias. Y un restaurant y un bar enfocados en los productos de región y la cosecha de su huerta.

La estadía de cada huésped se arma a la medida, incluso desde antes de su llegada, con la posibilidad de contar con un guía privado a tu servicio. Con su asistencia puedes armar una serie de experiencias memorables, como excursiones, paseos culturales, salidas gastronómicas y vuelos de helicóptero e hidroavión.

AWA es el primer hotel en ser Empresa B de Chile y uno de los primeros del mundo. Está comprometido con la reducción de emisiones, por eso ofrece excursiones privadas con la mejor flota de bicicletas eléctricas de Chile. Están convencidos de que el desarrollo solo se consigue cuando se ponen en el mismo lugar los intereses económicos con los de la comunidad y el medio ambiente.

Web: hotelawa.clInstagram:@awapuertovaras

awa-4.jpg la-tercera

Una pequeña playa justo a los pies del hotel. Foto: Hotel AWA Puerto Varas.

Cómo llegar desde Santiago

Vuelo en avión de 1 hora 50 minutos desde Santiago a Puerto Montt (Latam, Sky o JetSmart). Luego, desde el Aeropuerto El Tepual, es 1 hora en auto, primero por la V-59 hacia Puerto Varas y luego la 225 con dirección a Ensenada.

Antumalal Pucón: un hotel distinguido

antu.jpg la-tercera

Bauhaus en la Araucanía. Foto: Hotel Antumalal Pucón.

Uno de los pioneros dentro de la amplia oferta de hotelería en la Región de la Araucanía es el Hotel Antumalal. Con más de siete décadas de historia y estilo, representa todo un hito del turismo para Chile y la zona de Pucón. Después de casi tres cuartos de siglo de actividad, sigue siendo distinguido: en las premiaciones de Traveller’s Choice de TripAdvisor apareció entre los 25 hoteles pequeños más populares de Chile. Entre las opiniones de sus agradecidos visitantes destacan el servicio, la arquitectura, su gastronomía y el maravilloso entorno.

Inaugurado en 1950, Antumalal sigue cautivando a sus huéspedes y ofreciéndoles un servicio personalizado, con alta gastronomía e instalaciones de lujo. Como el spa Antumaco, un lugar de descanso y placer, donde se respira paz, simpleza y elegancia.

9.jpg la-tercera

Tradición y distinción. Foto: Hotel Antumalal Pucón.

Rodeado de la mayor cantidad de áreas silvestres protegidas del país (13) y una abundancia de paisajes que regocijan el alma, es un destino ideal para combinar la experiencia confortable de un buen hotel con paseos a los alrededores o aventura deportiva al aire libre.

El Hotel Antumalal posee un hermoso parque de 5 hectáreas, con senderos para recorrer en caminatas que relajan y conectan con la naturaleza. Su arquitectura modernista, de inspiración Bauhaus, se inserta armoniosamente en el entorno y lo convierten en un escenario ideal para quienes disfrutan de un estilo de vida saludable y del buen vivir.

Web: antumalal.comInstagram: @hotelantumalal

antu2.jpg la-tercera

Foto: Hotel Antumalal.

Cómo llegar desde Santiago

Vuelo en avión de 1 hora y 30 minutos desde Santiago a Temuco (Latam, Sky y JetSmart). Luego 1 hora 20 minutos en auto, primero por la Ruta 5 al sur y luego por la 199 en dirección a Pucón. Justo antes de entrar a la ciudad se encuentra el Hotel Antumalal. Todos los detalles acá.

Hotel & Cava Estancia Rilán: arquitectura sobresaliente

En las profundidades de Chiloé. Foto: Hotel & Cava Estancia Rilán.

El Hotel & Cava Estancia Rilán, construido en 2020, aspira a ser el nexo para descubrir toda la magia de Chiloé. Su objetivo es facilitar un encuentro en primera persona con la Patagonia insular chilena, de la mano de una gastronomía de primer nivel a cargo del restaurante Rucalaf. También son protagonistas de esta experiencia las 45 etiquetas que forman parte de su cava de vinos, además de cervezas, espumantes y destilados, varios de ellos elaborados en el archipiélago. Todo eso para producir momentos inolvidables, marcados por la curiosidad, el disfrute, el descanso, el respeto y las ganas de volver.

Para ello, el hotel se instaló en un lugar especial de la isla, justo en el centro de ella, diseñando y construyendo una propuesta que hiciera que el paisaje se colara por cada punto de su estructura. Ese mérito es del estudio Ortúzar y Guebauer, a cargo de la arquitectura del hotel.

rilan-2.jpg Alejo Lattes

Una estancia de lujo. Foto: Hotel & Cava Estancia Rilán.

Emplazado en la Península de Rilán, a 35 kms de Castro, las instalaciones cuentan con 8 habitaciones, todas con la misma vista y características. También dos amplias salas de estar y un comedor donde, al calor de la chimenea, podrás compartir con otros huéspedes y sorprenderte por el imponente paisaje del sector. En la cava se puede degustar buen vino, quesos, jamones y encurtidos de la zona.

En Estancia Rilán te ayudarán a buscar el mejor panorama. Desde conocer las hermosas iglesias de Chiloé hasta descubrir sus fiestas costumbristas, su mitología, gastronomía y numerosos atractivos turísticos. La infraestructura del hotel y su propuesta están orientadas a los adultos: por eso, la edad mínima para registrarse es de 15 años.

Web: estanciarilan.clInstagram: @estanciarilan

rilan-3.jpg Alejo Lattes

Abierto al archipiélago. Foto: Hotel & Cava Estancia Rilán.

Cómo llegar desde Santiago

Vuelo en avión de 2 horas desde Santiago a Castro (Latam o Sky). Luego, desde el Aeródromo Mocopulli, 40 minutos en auto, primero por la Ruta 5 al sur y después por el camino W-55 con dirección al este. En el kilómetro 8, doblar a la derecha por la ruta W-557 con dirección a Peuque. Todos los detalles acá.

Hotel Mari Mari: una exclusiva experiencia natural

marimari-3.jpg CHANTAL HENDERSON

Cuando la Patagonia conecta con el Pacífico. Foto: Hotel Mari Mari.

Ubicado en la costa de la Patagonia chilena, 90 kilómetros al oeste de Puerto Montt, el Hotel Mari Mari es el principal resort ecológico de lujo de Sudamérica. Un paraíso natural con exploraciones en tierra, mar o aire, y las comodidades que se esperan de un all inclusive de cinco estrellas.

A orillas del Océano Pacífico, las actividades en Mari Mari se centran en la naturaleza, la aventura y las culturas ancestrales. Sus seis villas privadas frente al mar se combinan a la perfección con un 3.600 hectáreas de un prístino y a la vez exuberante entorno protegido.

Un entorno realmente único. Foto: Hotel Mari Mari.

Se ofrece una cocina exquisita, con una carta que celebra los ingredientes locales, cosechados en una huerta propia. Y hay innumerables servicios de spa, instalaciones para retiros corporativos o experiencias personalizadas. Avistamiento de ballenas y pingüinos, trekking para principiantes o avanzados, pesca con mosca, paseos en kayak o caballo. Con estas opciones, siempre con diferentes niveles de privacidad, Mari Mari lleva el lujo en la Patagonia a un lugar completamente nuevo.

Web: hotelmarimari.comInstagram: @hotelmarimarichile

Desconectarse es posible. Foto: Hotel Mari Mari.

Cómo llegar desde Santiago

Vuelo en avión de 1 hora 50 minutos desde Santiago a Puerto Montt (Latam, Sky o JetSmart). Luego, desde el Aeropuerto El Tepual, es 1 hora 20 minutos en auto, primero por la V-60 hacia el oeste, con dirección a Los Muermos. Después cruzar el pueblo por la avenida Reinhard Westermeier y luego tomar a la derecha la ruta V-510 con dirección a Quenuir. Luego doblar en el camino V-606 hasta llegar al hotel. Los detalles acá.

Corralco Hotel & Spa: una aventura única en La Araucanía andina

hotel-corralco-10.jpg.jpg la-tercera

Un spa a los pies del volcán. Foto: Hotel Corralco.

Ubicado en el corazón de la Reserva Nacional Malalcahuello, a los pies del majestuoso volcán Lonquimay, se encuentra Corralco Hotel & Spa. Es un espectacular hotel de cinco estrellas, construido de manera amigable con el medio ambiente y rodeado de impresionantes bosques de araucarias milenarias. Cuenta con 54 habitaciones, exclusivas y confortables, además de amplios espacios comunes que invitan a admirar el paisaje.

En Corralco puedes contemplar la naturaleza desde la tranquilidad de su spa con piscina temperada, tinas de hidromasajes, sauna y gimnasio. También puedes disfrutar de buena compañía en el bar o descubrir la mixtura que une cocina moderna con recetas autóctonas del restaurante.

La Reserva Nacional Malalcahuello, donde se ubica el hotel, está a 120 km de Temuco. Es un área silvestre protegida de 31 mil hectáreas, en cuyo paisaje contrasta la actividad volcánica, el glaciar del volcán Lonquimay y los bosques húmedos de araucarias, lengas, ñirres y coihues.

hotel-corralco-5.jpg la-tercera

Foto: Hotel Corralco.

Corralco Hotel & Spa funciona todo el año. En verano, los senderos permiten deportes y actividades como trekking, paseos en bicicleta y distintas excursiones. Los rojos y anaranjados paisajes del otoño cautivan a fotógrafos y a quienes disfrutan del avistamiento de aves. Y en invierno, sus bosques y volcán nevado atraen a cientos de fanáticos del ski y los deportes de nieve.

El Centro de Ski Corralco, ubicado a pocos metros del hotel, cuenta con 1.800 hectáreas esquiables y 32 pistas con diferentes grados de dificultad. Tiene la telesilla más rápida del sur de Chile y la temporada de ski más extensa del país. Para la familia y los más pequeños está su Parque de Nieve, con pistas de tubbing y trineos que permiten deslizarse con seguridad y luego subir sin esfuerzo por un pequeño andarivel.

Web: corralco.com Instagram: @skicorralco

hotel-corralco-11.jpg.jpg la-tercera

En invierno también se disfruta. Foto: Hotel Corralco.

Cómo llegar desde Santiago

Vuelo en avión de 1 hora y 30 minutos desde Santiago a Temuco (Latam, Sky y JetSmart). Luego, desde el Aeropuerto Araucanía, alrededor de 2 horas en auto. Primero por la Ruta 5 hacia el norte, hasta la salida a Lautaro. Ahí tomar la S-11-R con dirección a Curacautín. En esa ciudad, acceder a la ruta 181 con dirección este. En el sector de Las Vertientes doblar a la izquierda hacia la ruta R-89 con dirección a Corralco. Después del puente Colorado, tomar el camino R-785 que va hacia el volcán, hasta llegar al hotel. Todos los detalles acá.

Hotel Loberías del Sur: la magia de la Carretera Austral

hotel-loberias-1-y-portada.jpg la-tercera

Representando a Aysén. Foto: Hotel Loberías del Sur.

Ubicado en Puerto Chacabuco, región de Aysén, el Hotel Loberías del Sur es la puerta de entrada a las maravillas naturales de la Patagonia chilena. A tan solo dos horas del aeropuerto de Balmaceda, este moderno hotel ofrece un alojamiento de calidad, con todas las comodidades y acceso directo a algunos de los principales atractivos de la región.

Loberías del Sur cuenta con 60 habitaciones, restaurant, bar, cafetería, gimnasio, centro de eventos y cómodos espacios comunes que ofrecen comodidad y tranquilidad para disfrutar los maravillosos paisajes y una inigualable vista al fiordo de Aysén.

El hotel además ofrece una experiencia única para conocer el Glaciar San Rafael, navegando en sus catamaranes de alta velocidad. A solo minutos del hotel se encuentra Puerto Chacabuco, desde donde salen los catamaranes Aysén o Chaitén. Ambos realizan un recorrido por los fiordos de la Patagonia hasta llegar al majestuoso glaciar. Este paseo entrega un majestuoso espectáculo natural que incluye témpanos, navegación por los fiordos y canales australes, y una excursión en zodiac entre los hielos de la Laguna San Rafael. El tour incluye almuerzo, cócteles y whisky con hielos milenarios.

Foto: Hotel Loberías del Sur.

A solo 15 minutos de Loberías del Sur se encuentra el Parque Aikén del Sur, una reserva natural de 250 hectáreas, ideal para el ecoturismo. Tras disfrutar de una caminata rodeados de flora y fauna autóctona, los paseos concluyen con un tradicional asado de cordero al palo, además de una muestra de bailes y música típica.

El Hotel Loberías del Sur tiene muchos otros destinos imperdibles de la Carretera Austral. Todos son desarrollados con sus propios vehículos y guías. Ellos acompañarán a los pasajeros durante todo el trayecto, haciendo del viaje una experiencia única.

Web: loberiasdelsur.cl Instagram: @loberiasdelsur

hotel-loberias-17.jpg la-tercera

Foto: Hotel Loberías del Sur.

Cómo llegar desde Santiago

Vuelo en avión de 3 horas y 20 minutos (si es directo) desde Santiago a Balmaceda (Latam, Sky y JetSmart). Luego, desde el Aeropuerto de Balmaceda, son 2 horas en auto. Primero por la Carretera Austral (Ruta 7) con dirección al norte por 117 kilómetros, hasta la Ruta 240. Seguir por ese camino con dirección a Puerto Chacabuco, hasta llegar al hotel. Todos los detalles acá.