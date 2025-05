Los 16 estrenos imperdibles de octubre en Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Mubi, Star+ y HBO Max

La llegada de octubre y la primavera coincide con el estreno de títulos muy importantes en las diferentes plataformas de streaming, que incluye el debut de películas y series, como también las nuevas temporadas de aplaudidos espacios.

Entre los que se cuentan renovados ciclos de Loki (Disney+), Lupin (Netflix) y la comedia animada Rick y Morty (HBO Max), junto a cintas como Sayen: la ruta seca (Prime Video), la segunda entrega de la trilogía de acción nacional.

Algunos de los imperdibles de los estrenos octubre 2023, cuyas fechas de estreno y mayor información sobre sus tramas y elencos detallamos a continuación.

Nuestra bandera es de muerte 2

5 de octubre | HBO Max

Nuestra-bandera-es-de-muerte.jpg la-tercera

Nuestra bandera es de muerte | HBO Max

La comedia creada por David Jenkins retorna después de una exitosa primera temporada que presentó al mundo la singular historia del aristócrata británico Stede Bonnet (Rhys Darby).

El cual decidió transformarse en pirata y surcar los mares en el barco Revenge, junto a una tripulación a punto de amotinarse. Una nueva vida en que conoció al temido Capitán Barba Negra (Taika Waititi).

Con quien entabló una relación que al concluir el primer ciclo quedó en suspenso y será esencial en la segunda temporada, que debutará con tres episodios e irá sumando uno cada semana hasta completar ocho.

En los que volverán Darby como el educado Bonnet y Waititi en el rol de Barba Negra, junto a adiciones al elenco como Minnie Driver (En busca del destino) y Bronson Pinchot (Dos perfectos desconocidos).

Lupin parte 3

5 de octubre | Netflix

Lupin.jpg Emmanuel Guimier/Netflix

Lupin parte 3 | Netflix

La serie francesa más exitosa de Netflix en el último tiempo retorna a la plataforma en una tercera temporada, donde su singular protagonista debe encarar un gran cambio de vida.

Lo que se conocerá en la partida de una nueva entrega que retoma la aventura de Assane (Omar Sy), el ladrón de guante blanco, cuando es el hombre más buscado de Francia tras ser culpado de asesinato.

Ante lo que decide desaparecer por un tiempo, para no empeorar las vidas de su hijo Raoul (Etan Simon) y su ex pareja Claire (Ludivine Sagnier). Sin embargo, no puede estar sin ellos y decide volver a París.

Momento en que les propone un plan descabellado: abandonar Francia y empezar una nueva vida en otro lugar. Pero los fantasmas del pasado y un regreso inesperado cambiarán por completo sus planes.

Loki 2

5 de octubre | Disney+

Loki-3.jpg la-tercera

Loki | Disney+

La serie de Marvel Studios más vista en Disney+ continúa con una segunda temporada, donde el denominado Dios de las Mentiras, o simplemente Loki (Tom Hiddleston), encarará nuevas aventuras.

Las que una vez más estarán directamente relacionadas con las instalaciones, la misión y los diversos agentes que trabajan con la Autoridad de Variación Temporal (TVA, por sus siglas en inglés).

La organización burocrática que se ubica fuera del tiempo y el espacio conocido, y tiene la misión de monitorear la línea temporal. La misma que al finalizar el primer ciclo se rompió, apareciendo un multiverso.

Una situación al filo de la catástrofe que lleva a Loki a unirse a Mobius (Owen Wilson) y a otros agentes de la AVT para evitar el colapso, al mismo tiempo que se suman personajes como O.B. (Ke Huy Quan).

Juego limpio

6 de octubre | Netflix

Juego-limpio-1.jpg Courtesy of Netflix

Juego limpio | Netflix

Tras años haciéndose de un nombre en la dirección de series como Ballers, Shooter y Billions, la estadounidense Chloe Domont dio el salto a los largometrajes con la cinta que combina suspenso y drama.

Donde Domont no solo cumple el papel de realizadora sino que también el de guionista de su intensa trama, que es protagonizada por Phoebe Dynevor (Bridgerton) y Alden Ehrenreich (Oppenheimer).

Los actores encargados de interpretar a Emily y Luke, respectivamente, quienes trabajan en la misma empresa financiera de Nueva York y además son novios, un vínculo sentimental que ocultan a sus colegas.

Y en especial a su jefe directo, Campbell (Eddie Marsan), quien está a punto de ascender a alguien en One Crest Capital. Un puesto que obtiene Emily (Dynevor), marcando el inicio de un grave conflicto con Luke.

Nada

11 de octubre | Star+

Nada.jpg la-tercera

Nada | Star+

Mariano Cohn, Gastón Duprat y Martin Bustos, los mismos nombres tras El encargado con Guillermo Francella, se vuelven a unir como creadores de una nueva serie de comedia para Star+: Nada.

La que suma a su humor, con cuotas de dramatismo, el mundo culinario en que se mueve Manuel, el sofisticado crítico de Buenos Aires que interpreta Luis Brandoni (El cuento de las comadrejas).

El personaje amante del arte y provocador que se convierte en el motor del espacio desde que pierde la compañía de quien ha estado con él hace décadas, como su asistente, ama de llaves y cocinera.

Lo que lo obliga a contratar a Antonia (Majo Cabrera), una joven inexperta, proveniente de un pueblo de Paraguay, que cambiará su rutina. La serie cuenta con la participación especial de Robert De Niro.

Awareness

11 de octubre | Prime Video

Awareness.jpg la-tercera

Awareness | Prime Video

Suspenso y ciencia ficción se combinan en la película española dirigida por Daniel Benmayor (Xtremo), teniendo como base un guión escrito por el mismo realizador junto a Iván Ledesma.

En la que se desarrolla la inusual historia de Ian (Carlos Scholz, Toy Boy), un joven que vive con su padre (Pedro Alonso, La Casa de Papel) al margen de la sociedad, subsistiendo gracias a los timos que realiza.

Donde utiliza su inusual habilidad para proyectar ilusiones visuales en la mente de los demás. Sin embargo, tras perder el control sobre sus poderes en público, dos bandos rivales empiezan a perseguirlo.

Y mientras huye, el rebelde Ian tendrá que decidir en qué lado va a librar la guerra en que se ha visto obligado a participar. También actúan María Pedraza, Óscar Jaenada y Lela Loren, entre otros.

Bienvenidos al Wrexham 2

11 de octubre | Star+

Bienvenidos-al-Wrexham.jpg la-tercera

Bienvenidos al Wrexham | Star+

De forma paralela a su exitosa carrera como actor, Ryan Reynolds también ha probado suerte en los negocios, en áreas tan disímiles como las telecomunicaciones y el gin, y como dueño de un equipo de fútbol.

Un ámbito deportivo al que se sumó en 2020, luego de que junto al también actor y guionista Rob McElhenney comprara el Wrexham AFC, un equipo gales de quinta división que quería sacar adelante.

Como quedó registrado en la primera temporada de la docuserie centrada en la labor de Reynolds y McElhenney con los llamados Dragones Rojos, cuando el club logró ascender a la Football League Two.

La que continúa en un segundo ciclo en estreno, donde el equipo, uno de los más antiguos y populares, lucha por alcanzar la Premier League, la competencia más prestigiosa de la liga inglesa de fútbol.

12 de octubre | Netflix

La-caída-de-la-Casa-Usher-1.jpg EIKE SCHROTER/NETFLIX

La caída de la Casa Usher | Netflix

Después de haber conquistado a los seguidores del horror con títulos como La maldición de Hill House, La maldición de Bly Manor y Misa de medianoche, Mike Flanagan retorna a Netflix con una nueva serie.

En la cual toma como inspiración la obra de Edgar Allan Poe para dar vida a un espacio de ocho capítulos, donde nuevamente actúan actores “clásicos” de sus trabajos como Carla Gugino y Henry Thomas.

Algunos de los protagonistas de una trama inspirada por el cuento homónimo de Poe de 1839, incluyendo referencias a otras de sus piezas, que se centra en la familia de Roderick Usher (Bruce Greenwood).

El director ejecutivo de una empresa farmacéutica deshonesta, que enfrenta de forma violenta su turbio pasado luego de que cada uno de sus hijos empieza a morir de manera misteriosa y repentina.

Lecciones de química

13 de octubre | Apple TV+

Lecciones-de-química.jpg Michael Becker

Lecciones de química | Apple TV+

Ocho episodios componen la serie protagonizada y producida por la actriz estadounidense Brie Larson (Capitana Marvel), que se basa en la novela de la autora, editora científica y redactora Bonnie Garmus.

La que lleva al Estados Unidos de principios de la década del 50, cuando los sueños de Elizabeth Zott (Larson) por convertirse en una científica quedan en suspenso, debido a la sociedad patriarcal en que vive.

Sin embargo, tras ser despedida del laboratorio en ​​Hastings Research Institute, todo su mundo comenzará a transformarse desde que acepta un trabajo como conductora de Supper at six.

El programa de cocina en televisión que Elizabeth usará para enseñar a una nación de amas de casa ignoradas (y a los hombres que de vez en cuando también la escuchan) mucho más que recetas.

Escalofríos: la serie

13 de octubre | Disney+

Escalofríos-la-serie.jpeg la-tercera

Escalofríos: la serie | Disney+

Tras adaptaciones para la TV y el cine, entre ellas la película de 2015 con Jack Black, la saga literaria juvenil de R.L. Stine vuelve a la pantalla en el espacio de Disney+ titulado simplemente Escalofríos: la serie.

El cual fue creado para el streaming por Nicholas Stoller y Rob Letterman, y busca llevar a las nuevas generaciones la franquicia de Escalofríos y las historias que marcaron a toda una generación en EE.UU. y el mundo.

Lo que se concretará en 10 episodios, cinco de los cuales debutarán en el marco de las celebraciones de Halloween de la plataforma de Disney, para luego ir estrenando un capítulo cada semana.

En los que se sumergirá al público en el misterio en torno a cinco estudiantes de secundaria, después que comienzan a investigar la trágica muerte, hace tres décadas, del adolescente Harold Biddle.

Rick y Morty 7

15 de octubre | HBO Max

Rick-y-Morty.jpg la-tercera

Rick y Morty | HBO Max

La pareja más famosa de la animación para adultos está de vuelta en la séptima temporada de su espacio, el que nació hace ya una década conquistando de inmediato con su mezcla de ciencia ficción y humor.

En un reencuentro con el genio científico Rick Sanchez y su nieto Morty Smith, como también con Beth, la veterinaria hija de Rick y madre de Morty; Jerry, el esposo de Beth, y Summer, hija mayor de la familia.

Un singular grupo de personajes a los que a lo largo de 61 episodios se han unido seres de diferentes realidades, a las que Rick y Morty acceden por portales o a bordo de la nave del inventor.

En una infinita posibilidad de aventuras para el dúo de singulares viajeros, cuya séptima temporada quizás de respuestas a inquietudes como qué pasa con Jerry o si Summer es malvada.

Extraña forma de vida

20 de octubre | Mubi

Extraña-forma-de-vida.jpg la-tercera

Extraña forma de vida | Mubi

Poco después de su paso por salas de cine locales, tras debutar en el Festival de Cannes, el nuevo cortometraje del realizador español Pedro Almodóvar llega al streaming a través de la plataforma de Mubi.

Un segundo corto en la carrera Almodóvar, después de The human voice (2020), que fue filmado en el desierto de Tabernas, en Almería, España, y mezcla el western con el melodrama.

Donde se conoce la historia del ranchero Silva (Pedro Pascal) y el sheriff de Bitter Creek, Jake (Ethan Hawke), quienes se reencuentran tras 25 años separados y de haber compartido más que una amistad.

Lo que los lleva a una noche de intimidad y reconciliación, que dará paso a una mañana de revelaciones en torno a un crimen. La cinta también cuenta con las actuaciones de Jason Fernández y Manu Ríos, entre otros.

Sayen: la ruta seca

20 de octubre | Prime Video

Sayen-la-ruta-seca.jpg la-tercera

Sayen: la ruta seca | Prime Video

Después de que la primera cinta de la trilogía de acción chilena se convirtiera en la película Amazon Original Latinoamericana más vista en Prime Video a nivel global, debuta su esperada segunda entrega.

La que continúa desarrollando la historia de la joven Sayen (Rallen Montenegro), luego de los acontecimientos que vivió en su casa en el sur del país, transformada en una de las criminales más buscadas.

Cuando llega al Desierto de Atacama siguiendo una pista para lograr destruir a Actaeon, la organización multinacional responsable por la trágica pérdida de su familia y la destrucción de ecosistemas a lo largo de Chile.

Lugar donde encontrará nuevos aliados que se unirán a su misión para acabar con la empresa y su director, Máximo Torres (Enrique Arce). También actúan Jorge López y Katalina Sánchez, entre otros.

John Le Carré: volar en círculos

20 de octubre | Apple TV+

John-Le-Carré-Volar-en-círculos.jpg la-tercera

John Le Carré: volar en círculos | Apple TV+

Aunque su nombre real era David John Moore Cornwell, para la historia literaria es y será simplemente John Le Carré, uno de los grandes referentes de las historias de espías de todos los tiempos.

Y aunque han pasado tres años de su muerte, el autor británico sigue presente gracias a los libros inspirados en su labor como agente del MI5 y el MI6, entre los que se cuentan El sastre de Panamá y El topo.

Los mismos que son parte esencial del documental de Errol Morris sobre el maestro de la ficción de espionaje, que abarca seis décadas de su existencia, desde la Guerra Fría hasta el presente.

En un trabajo que incluye su última entrevista, junto a material de archivo poco conocido y viñetas dramatizadas, para ofrecer una recorrido humano y cautivador por la extraordinaria vida y obra del escritor.

El negocio del dolor

27 de octubre | Netflix

El-negocio-del-dolor-1.jpg Brian Douglas/Netflix

El negocio del dolor | Netflix

Después de haber sido parte de Oppenheimer, una de las películas que han marcado el 2023 cinematográfico, Emily Blunt llega a Netflix como la protagonista de la película dirigida por David Yates.

La cual toma como base la novela Pain hustlers, de Evan Hughes, para desarrollar una trama que se mueve entre el drama, la ambición y la falta de escrúpulos, con Blunt encarnando a Liza Drake.

Una madre soltera que al inicio del relato acaba de perder su trabajo y se encuentra al límite de sus fuerzas. Pero un encuentro casual con el representante farmacéutico Pete Brenner (Chris Evans) cambia todo.

Ya que pone a Liza en una trayectoria ascendente en lo económico, pero dudosa éticamente, donde se verá envuelta en un peligroso chantaje. La cinta es co-protagonizada por Andy García y Catherine O'Hara.

La Edad Dorada 2

29 de octubre | HBO Max

La-Edad-Dorada.jpg la-tercera

La Edad Dorada | HBO Max

La serie creada por Julian Fellowes, famoso por Downton Abbey, retorna en una segunda temporada que sigue explorando en la “edad dorada estadounidense” de la Nueva York del último cuarto del siglo XIX.

La cual estará compuesta de ocho episodios, que se irán estrenando semanalmente, cuyo relato se inicia en la mañana de Pascua de 1883, cuando se conoce una importante noticia para los Russell.

La oferta de Bertha (Carrie Coon) por un palco en la Academia de Música fue rechazada, pero esto no impedirá que ella siga desafiando a la Sra. Astor (Donna Murphy) y trabajando para establecerse en la sociedad.

Al mismo tiempo que Marian (Louisa Gummer) continúa buscando su camino en el mundo, enseñando en secreto en una escuela para niñas, y su tía Ada (Cynthia Nixon) se involucra en un nuevo romance.