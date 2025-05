Los estrenos que hay que ver en el cine estas vacaciones de invierno

Si estás en busca de las mejores películas para ver en familia estas vacaciones de invierno en el cine, acabas de dar con la nota indicada.

Acá nuestras recomendadas:

Hotel Transylvania 3

Las tercera entrega de la saga animada Hotel Transylvania llegó hace unas semanas a las salas de cine nacionales.

Todo parte con un pasaje clave sobre la rivalidad entre Drácula y Abraham Van Helsing, el cazador de vampiros.

Luego, el relato vuelve a la actualidad del noble ser de la noche. Cuando Mavis sorprende a su padre con la noticia que todos irán en un viaje de descanso por altamar, incluyendo a su marido humano Johnny, su hijo Dennis y a los compañeros de Drac, entre ellos Frankenstein, el hombre-lobo Wayne y Griffin, el Hombre Invisible.

Lee la nota completa aquí.

Ant-Man and the Wasp

El Universo Cinematográfico de Marvel no para, y la segunda parte de Ant-Man and the Wasp es la prueba de ello.

Tres años después de su primera entrega, Scott Lang (Paul Rudd) vuelve a vestir el súper traje en una aventura donde se encuentra con arresto domiciliario, después de los eventos de Capitán América: Civil War y a tres días de obtener su libertad.

Lee la nota completa acá.

Los Increíbles 2

14 años han pasado desde la primera entrega de Los Increíbles, la película animada de Pixar que muestra las aventuras de la familia de superhéroes formada por el matrimonio de Bob y Helen Parr, y sus hijos, Dash, Violet y el pequeño bebé Jack-Jack.

Su segunda parte, estrenada hace pocas semanas, ha sido aplaudida por el público y la crítica. Seguro que es uno de los mejores estrenos del año.

Lee la nota completa acá.

La Pequeña Traviesa

Uno de los últimos estrenos para estas vacaciones llega desde Alemania.

Se llama La Pequeña Traviesa, y es la producción familiar que lleva a la pantalla la serie de libros infantiles protagonizados por Liliana Brisamable, de la escritora Tania Stewner.

En la película se muestra a Liliana “Lili” Susewind (la debutante Malu Leicher), una niña de 11 años que vive junto a sus padres, Regina (Peri Baumeister) y Ferdinand (Tom Beck), y su perro Bonsai, y que puede hablar con los animales.

Lee la nota completa acá.

Jurassic World: el reino caído

La última semana de julio llego una nueva secuela del clásico del cine dirigido por Steven Spielberg, Jurassic Park.

En Jurassic World: El Reino Caído la narración comienza en una isla ubicada en Centroamérica, pero tres años después de los hechos acontecidos en la cinta anterior, cuando el parque está abandonado y los dinosaurios que sobrevivieron todavía deambulan por sus instalaciones.

Lee la nota dando click acá.