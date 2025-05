Los libros que hay que leer para saber más sobre Aretha Franklin

No es que abunden los libros sobre la obra y vida de Aretha Franklin y en castellano, si es que los hay, no están aquí.

Si te animas a leer en inglés, hay una página que tiene varios libros de la reina del soul, buscalibros.cl

En ésta encontrarás títulos más conocidos como Aretha: from these roots, de David Ritz y con 272 páginas de la vida íntima e inspiradora de a reina del soul de Norteamérica.

Ahí, se cuenta la historia de su vida, desde su niñez como hija de un pastor bautista en Detroit hasta la cumbre de su meteórica carrera después de que Columbia Records la contratara. Todo matizado con detalles de una vida como madre a muy temprana edad, con sus romances, y la fe y determinación que tuvo para alcanzar lo que se proponía.

Es una biografía que cautiva gracias al relato de fresco candor de Aretha, que cuenta pasajes de su vida tal y como los vio y vivió.

Precio:

Los derechos civiles y Aretha Franklin

Libro-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Portada del libro I never loved (...)

Otro de los libros disponibles en esta plataforma es I never loved a man the way i love you,aretha franklin, respect, and the making of a soul music masterpiece, de Matt Dobkin.

El título del texto se inspira en el álbum que lanzó a la fama su primer gran hit, I Never Loved A Man the Way I Loved You, un tema pop y soul que se convirtió en hito.

Y no fue todo, porque luego tuvo un impacto más bien cultural, cuando a comienzos 1967 -cuando fue lanzado el álbum- el Movimiento por los Derechos Civiles de EE.UU. abrazó tema Respect, el que luego adoptó el feminismo floreciente de la época casi como himno.

En el texto, el autor se enfoca en lo que fue el logro de una gran artista y una biografía de una estrella que es más compleja y determinada que la imagen de la diva que circuló cuando ya se hizo conocida.

Precio: $ 19.850

El que hay que leer sí o sí sobre Aretha

libro-4-ok.jpg la-tercera

Foto: Portada del Libro Aretha Franklin, The Queen od Soul

Escrita por el auto de bestseller del New York Times, Mark Bego, este libro es también una biografía de los logros que alcanzó la diva del soul desde sus tempranos 12 años, como miembro del coro de la iglesia de su padre, hasta comienzos de los 50, cuando grabó primer álbum a los 14.

El libro aborda también su carrera como cantante, como cuando empieza a darle vida a exitosos temas como Respect y Freeway of Love.

Todos los altos y bajos de la vida de la cantante están documentados acá, su violento primer matrimonio, sus batallas contra el peso y el asesinato de su padre, entre otros.

Para alcanzar un trabajo acabado Bego entrevistó a varios productores musicales, entre ellos, Jerry Wexler, Clyde Otis y Clive Davis.

El libro toma incluso el 2010, cuando explotaron los titulares de la prensa especializada norteamericana anunciando su enfermedad.

Precio: $ 34.430

Ojo, que en la página www.buscalibros.cl hay más libros disponibles, todos, en inglés. Y varios de ellos, e incluso más, están disponibles en amazon.com