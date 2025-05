Los mejores conciertos de Queen con Adam Lambert llegan gratis a YouTube

Los fans de Queen tendrán un fin de semana de lujo. El domingo podrán ver desde sus casa el musical chileno Mercury, la leyenda y luego ver una selección de grandes conciertos de la banda inglesa.

Eso porque el grupo organizó para este domingo el Tour Watch Party, un evento virtual para acompañar a sus fans que están en sus casas por el coronavirus.

La banda, que hoy integran dos miembros históricos de Queen, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, además del cantante estadounidense Adam Lambert, debía finalizar por estos días una gira de 14 conciertos por el Reino Unido.

De hecho, este domingo 21 darían un gran concierto en el 02 de Londres. Pero todo se canceló por el coronavirus.

Por eso y para compensar a sus fans es la banda programó este evento virtual gratuito, que en Chile podrás ver desde las 3 PM del domingo.

Se trata de una selección de distintos presentaciones, en festivales como el Rock in Río de Lisbao y Río de Janeiro, el Global Citizen Festival, en Nueva York, Fire Flight, en Australia, y el histórico Isle of Wight, en el Reino Unido.

También incluye una presentación en Dallas, Texas, junto a las Fat Bottomed Girls, las cheerleaders de los Dallas Cowboys.

Ahí, podrás escuchar los clásicos de Queen, desde We are the champions hasta Bohemian Rhapsody, además de algunas rareza de su repertorio, como Love kills y I was born to love you.

¿Y dónde ver estos conciertos? En el canal oficial de Queen en YouTube, donde estos shows estarán disponibles solo por 24 horas. ¡No te los pierdas!