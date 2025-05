Los trucos de Ignacia Antonia para hacer las mejores fotos de comida con un iPhone

Ignacia Antonia es una de las influencers más populares de Chile, con 10 millones de seguidores en Instagram y 31.6 millones en Tik Tok.

Además de una de las más jóvenes, ya que nació el 7 de septiembre de 2001 en Santiago y en 2016 comenzó a publicar videos en la plataforma Musical.ly.

Es más, fue una de las invitadas a Cooking Experiencia Shot on iPhone, que se llevó a cabo en Boragó el restaurante que acaba de ser elegido entre los 30 mejores restaurantes del mundo por ranking The World 50 Best.

boragó-15-Ok-.jpg la-tercera

Foto: iPhone 15 Pro Max

Una experiencia que se hizo con iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, que cuentan con el sistema más potente de cámaras Apple hasta la fecha.

Además, permiten elegir entre varias distancias focales. Es como llevar siete lentes profesionales en el bolsillo adonde sea que te lleve la inspiración.

"Las cámaras son lo que más me gustó. Te hace la vida muchísimo más fácil que la cámara del teléfono ya venga con una calidad increíble. Solamente tienes que grabar, editar y todo en el mismo teléfono. Aparte, las fotos salen increíbles, las cámaras son lo mejor", explicó la influencer.

Boragó-iPhone-15-Pro-Max-4-.jpg la-tercera

Foto: iPhone 15 Pro Max

"Además, si usas ProRAW vas a tener una calidad en las fotos impresionantes y te van a salir todos todos los detalles. Ese es un muy buen truco que yo no sabía", añadió la influencer.

Esto, porque el formato ProRAW de Apple combina la información del formato RAW estándar junto con el procesamiento de imágenes del iPhone para ofrecer controles creativos adicionales a la hora de realizar ajustes a la exposición, el color y el balance de blancos.

Es más, este modelo cuenta con mayor zoom óptico del iPhone. La distancia focal de 120 mm es ideal para tomar primeros planos, fotos de la naturaleza y fotos de eventos deportivos desde lejos.

"Y si estás grabando a una persona con el teleobjetivo 5X y luego tú te vas acercando a la persona mientras vas quitando el zoom de a poco, va a dar un efecto que se ve muy cool, pareciera que la persona se está deslizando, pero realmente tú eres el que se está acercando y quitándole el zoom", explica Ignacia Antonia.

De hecho, los retratos ahora permiten el uso del zoom continuo si necesitas hacer un encuadre específico. Puedes usar la rueda de zoom en el modo Foto o pellizcar para hacer zoom en el modo Retrato.

Boragó-iPhone-15-Pro-Max.jpg la-tercera

Foto: iPhone 15 Pro Max

Además, hace bastantes generaciones iPhone tiene entre dos y tres cámaras que permiten más versatilidad. Eso se nota sobre todo en el zoom.

Por ejemplo, el iPhone 15 Pro Max tiene un zoom óptico x5, el iPhone 13 Pro un x3. Este tipo de zoom permiten llegar a donde físicamente no podemos y para conseguir encuadres más profesionales.

Trucos para hacer las mejores fotos de comida

Boragó-iPhone-15-Pro-Max-2-.jpg la-tercera

Foto: iPhone 15 Pro Max

Igualmente, no necesitas el último iPhone para hacer una buena foto, hay algunos trucos que puedes usar para subir los likes de tus redes sociales.

En primer lugar, si se trata de un restaurante, elige una mesa cerca de una ventana. La iluminación es vital, más si es luz natural.

El truco profesional es que la fuente de iluminación debería estar a 45 grados del plato para lograr la imagen perfecta.

Otro truco es para conseguir una buena perspectiva, utiliza el teleobjetivo de tu móvil, zoom 3x del iPhone 13 Pro por ejemplo, o x5 si es el iPhone 15 Pro Max.

Además, puedes probar ángulos distintos, dándole la vuelta a tu iPhone, de forma de llegar a un detalle específico de un plato.

Es más, si se trata de videos, prueba grabar en cámara lenta, para captar burbujas, y el vapor de un plato ahora que hace frío por ejemplo.

Y puede sonarte básico, pero limpia el lente. Si tu teléfono está sucio, no vas a poder hacer buenas fotos, algo que suele pasar si lo dejas sobre las mesas por ejemplo.

También puedes activar la opción cuadrícula, desde los ajustes, para mejorar el encuadre.