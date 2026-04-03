“Antes de que sea demasiado tarde”: la nueva amenaza de Trump a Irán para cerrar un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves a Irán con más ataques si sus autoridades no aceptan un acuerdo para poner fin al conflicto “antes de que sea demasiado tarde”, como afirmó en redes sociales.

“El puente más grande de Irán se derrumba y ya nunca volverá a utilizarse. ¡Y esto es solo el principio! ¡Es hora de que Irán llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde y no quede nada de lo que aún podría ser un gran país!” , aseguró en una publicación en Truth Social, adjuntando un vídeo donde se observa un bombardeo contra un puente.

Donald J. Trump Truth Social 04:02.26 12:37 PM EST



The biggest bridge in Iran comes tumbling down, never to be used again — Much more to follow! IT IS TIME FOR IRAN TO MAKE A DEAL BEFORE IT IS TOO LATE, AND THERE IS NOTHING LEFT OF WHAT STILL COULD BECOME A GREAT COUNTRY!… pic.twitter.com/3NQ5tBLgum — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 2, 2026

Se desconoce la ubicación de la instalación que aparece en el mensaje de Trump, aunque la agencia de noticias iraní Tasnim informó en las últimas horas de que al menos ocho personas murieron y 95 resultaron heridas a causa de un ataque contra el puente B1 de Karaj, una localidad situada a 40 kilómetros al oeste de la capital iraní, Teherán.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, aseguró poco después en X que “los ataques contra infraestructuras civiles, incluidos los puentes sin terminar, no obligarán a los iraníes a rendirse”.

“Solo ponen de manifiesto la derrota y el colapso moral de un enemigo en desbandada. Todos los puentes y edificios se reconstruirán más sólidos. Lo que nunca se recuperará: el daño causado a la reputación de Estados Unidos”, argumentó en la publicación acompañada de una imagen con un puente gravamente dañado y partido en dos.

Striking civilian structures, including unfinished bridges, will not compel Iranians to surrender.



It only conveys the defeat and moral collapse of an enemy in disarray. Every bridge and building will be built back stronger. What will never recover: damage to America's standing. pic.twitter.com/872zuE36qD — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 2, 2026

Hasta ahora, las autoridades de Irán han confirmado más de 2.000 muertos por la ofensiva, entre ellos figuras como su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, junto con altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.