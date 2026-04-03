Semana Santa: autoridades proyectan salida de 450 mil autos de Santiago y flujo de 867 mil pasajeros de bus

Este fin de semana se celebra Semana Santa. La fecha, asociada a una serie de hitos religiosos, conlleva elementos cotidianos y logísticos, gracias al festivo de este viernes 3 de abril.

Las personas, en muchos casos, deciden salir de su lugar de residencia durante este, el fin de semana largo tras las vacaciones de verano.

Según cifras de la Asociación de Buses Interurbanos de Chile (ABI), se proyecta una operación total de 18.728 buses desde o hacia Santiago, de los cuales 10.364 corresponden a salidas y 8.364, a llegadas, movilizando a 867.976 pasajeros. De ellos, 438.988 iniciarán su viaje en la capital, mientras que 428.988 arribarán.

La ABI proyecta un alto flujo de pasajeros en Estación Central, consolidándose como uno de los principales puntos de salida y llegada del país.

Pero a pesar de la variación de precios, los desplazamientos se seguirán dando, lo que como cada fin de semana largo obliga a las autoridades a actuar. Entre las medidas anunciadas, desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones indican que se harán 5.000 controles a nivel nacional en terminales de buses interurbanos y rurales: 2.000 en la Región Metropolitana y 3.000 en el resto del país. “Esto representa un incremento de un 10% de los que se realizaron en igual fecha en Semana Santa de 2025″, añaden desde el MTT.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, dio a conocer el plan de contingencia que se implementará en las carreteras del país con motivo de Semana Santa. “Estamos ante el primer fin de semana largo del año en el que se proyecta salgan más de 450 mil vehículos de Santiago y para mitigar este aumento en las rutas vamos a disponer de un conjunto de incentivos y restricciones, para que todas las familias puedan tener el mejor viaje posible”, añadió Arrau.

La Quinta Región es uno de los lugares más visitados para Semana Santa.

Arrau explicó que adicionalmente a las tradicionales medidas como el peaje a luca para vehículos livianos y rebaja en un 50% para el peaje de los camiones, habrá más de 1.000 funcionarios desplegados en todas las rutas del país, con el apoyo de grúas, ambulancias y vehículos de asistencia vial, en un trabajo conjunto con las concesionarias.

Por su parte, el jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Vielma, informó que Carabineros tendrá un plan operativo nacional en puntos estratégicos de las principales rutas “donde vamos a estar controlando y fiscalizando todas aquellas inconductas que puedan ser constitutivas de algún siniestro vial”.

Las estadísticas de Carabineros arrojan que en los últimos 10 años en Semana Santa han fallecido 162 personas y 5.181 han resultado lesionadas. En el caso puntual de 2025, fueron 7 fallecidos y 390 lesionados. El año pasado, un 42,9% de los fallecidos correspondió a imprudencia del peatón, seguido de imprudencia del conductor, con un 28,6%, y velocidad imprudente, con un 28,6%.

Plan de contingencia

En relación a las medidas especiales para la salida, desde el MOP destacan que el peaje rebajado a 1.000 pesos para vehículos livianos comenzó este jueves de 07:00 a 13:00 horas en las rutas 68 (peajes Lo Prado y Zapata en dirección a la costa); 5 Sur (peaje Angostura en ambos sentidos); y 5 Norte (peaje Las Vegas en ambos sentidos). La medida se repetirá este viernes entre las 07:00 y 10:00 horas en los mismos peajes de las rutas 68 y 5 Norte.

Para el retorno, el domingo entre las 07:00 y las 12:00 horas también habrá peaje a 1.000 pesos en la Ruta 68 (peajes Lo Prado y Zapata en dirección a Santiago); 5 Norte (peaje Las Vegas) y 5 Sur (peaje Angostura, en ambos sentidos).

En una línea similar, también habrá medidas especiales para camiones de dos o más ejes. Tanto jueves como viernes desde las 00:00 a las 07:00 horas habrá tarifa rebajada en un 50% en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 (hacia la costa), Las Vegas de Ruta 5 Norte (ambos sentidos) y Angostura de la Ruta 5 Sur (ambos sentidos). Para el domingo, la rebaja se aplicará desde las 00:00 a las 07:00 horas en los peajes Las Vegas (ambos sentidos) y Lo Prado y Zapata (en dirección a Santiago).

Imagen referencial. Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Dentro de las medidas anunciadas por el MOP se incluye la restricción para el tránsito de camiones durante el día, este jueves desde las 19:00 horas en tramos de la Ruta 5 Norte en dirección norte; en la Ruta 68 en dirección a la costa; y en la Ruta 5 Sur en ambos sentidos. La medida se repetirá este viernes de 09:00 a 15:00 horas en algunos tramos y sentidos.

Precios de pasajes

Carolina Rodríguez, gerente comercial de Turbus, detalla que para este fin de semana tienen planificadas más de 700 salidas diarias en todo Chile. “Estimamos transportar más de 30.000 pasajeros los días de mayor demanda”, dice. Los destinos más demandados en su caso son Santiago, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Chillán, Temuco y Pucón.

Al revisar los precios de Turbus, un viaje de Santiago a Viña del Mar en asiento semicama durante el horario de mañana este viernes cuesta $ 14.500, mismo valor para la empresa Cóndor. El precio desciende en la tarde y en la noche, con pasajes entre $ 4.900 y $ 9.100. Al compararlo con otro viernes hacia adelante, por ejemplo el 10 de abril, hay ciertas diferencias en los valores: el pasaje más caro llega a $ 14.000. Eso sí, en semanas de marzo el pasaje rondaba los $ 9.000.

Desde la plataforma especializada en viajes en bus, Recorrido.cl sostienen que la demanda en esta fecha aumenta hasta en un 200%. “Los valores, como en todo orden, obedecen a la oferta y demanda. Sí han tenido un crecimiento y es alrededor del 12%, porcentaje normal de un feriado o vacaciones”, señala Marco Benavente, socio y growth director de Recorrido.cl .

Ellos han detectado que los destinos más cotizados son Viña del Mar, Pichilemu y litoral central en general; Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, La Serena, Coquimbo y Copiapó.

En el caso de viajes en avión, el alza en los valores es evidente. Por ejemplo, un vuelo Santiago-Temuco este viernes (3 de abril) en Latam a las 8.30 de la mañana cuesta $ 167.404. El mismo vuelo en el mismo horario, pero el viernes 10 de abril, tiene un valor de $ 93.084.

Rio de Janeiro es uno de los destinos más cotizados a nivel internacional. la-tercera

Desde Latam sostienen que para la Semana Santa de este año se proyecta un crecimiento cercano al 10% en transporte de pasajeros respecto de la Semana Santa del año anterior. “Dicho crecimiento está impulsado, principalmente, por viajes dentro de Chile”.

Dentro del país los destinos favoritos de sus clientes son San Pedro de Atacama, Iquique, Arica, Puerto Montt, Balmaceda, Punta Arenas y Puerto Natales, mostrando, este último destino, cifras de crecimiento.

Pero la gente, incluso, aprovecha el fin de semana largo para salir de Chile y ahí, según Latam, los destinos preferidos están en Brasil: además de Río de Janeiro y Florianópolis destaca el crecimiento a ciudades en el nordeste del país como Recife, Natal, Fortaleza, y Maceió.

Imagen referencial.

En tal sentido, el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago proyecta un flujo de 262.328 pasajeros entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril . La cifra, obtenida a partir de la información entregada por las aerolíneas, representa un aumento del 2,3% respecto a lo observado en el mismo periodo de 2025.

Del total de pasajeros esperados, 137.025 (52,3%) viajarán dentro de Chile y los otros 125.303 (47,7%) lo harán desde y hacia el extranjero.