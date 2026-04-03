Gobierno reingresa reglamento de la nueva ley de adopciones a la Contraloría luego de “revisión responsable”

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, liderado por la ministra María Jesús Wulf, informó este jueves que reingresó el reglamento de la nueva ley de adopciones a la Contraloría General de la República para su toma de razón.

Esto, luego de la medida que tomó el pasado lunes, cuando retiró desde el organismo contralor el documento con el argumento de “evaluar la posibilidad de agilizar los procesos de adopción”.

Esa jornada, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, defendió la determinación del gobierno y sostuvo que se reingresaría en, al menos, un plazo de dos semanas, lo que se redujo significativamente.

Cabe recordar que el texto buscaba agilizar el proceso de adopción y forma parte de la implementación de la Ley 21.760, impulsada y aprobada durante la administración anterior de Gabriel Boric.

Mediante un comunicado, la cartera de Desarrollo Social informó que regresó el documento a la Contraloría, el cual, afirma, “establece estándares para que las instituciones cuenten con profesionales más idóneos y especializados”.

Así, en la misma instancia, el Ministerio defendió el retiro, señalando que el documento fue ingresado para revisión en febrero de pasado, “durante la administración anterior, en un contexto cercano al cambio de gobierno”.

“Tal como es habitual en estos casos, se estimó pertinente realizar una revisión responsable de su contenido, con el objetivo de avanzar en el bienestar de los niños”, agregó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Además, recalcaron que la medida se adoptó con la finalidad de reforzar la seguridad de la infancia y que continuarán trabajando para fortalecer políticas públicas “escuchando a las organizaciones y poniendo siempre a la infancia en el centro”.