Malva Loca: el nuevo brunch de sábados con all you can drink

Malva Loca es el gastrobar que abrió en 2021 en CV galería en Vitacura.

El mismo espacio donde a principios de este año reabrió 99 Restaurante y donde encuentras hits como La Dicha, la barra de Lolita Jones, o Tomata Pizza, por ejemplo.

Malva-Loca-6-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Y que tiene a la cabeza a Renzo Tissinetti, chef chileno, porteño, del cerro Gómez Carreño, que fue jefe de cocina en El corral de la Morería, el tablao flamenco de Madrid conocido por ser el más famoso del mundo y donde obtuvo una estrella Michelin.

Aunque no te imagines un restaurante de alta cocina. Sin duda técnica hay, siempre con la idea de potenciar el sabor, pero la gracia, es que no se casa con estilos, es curiosa, libre, creativa, con fusiones fuera de molde, sorpresiva y muy propia.

Malva-Loca-6-ok-.jpg la-tercera

Foto: Renzo Procaccio

Malva Loca: brunch de sábados

Malva-Loca-5-Ok-.jpg la-tercera

Foto: Renzo Procaccio

Además, se presta para que tu elijas la ocasión que quieras probarla, quizás en versión compartir con cocteles y amigos, o más bien cena.

De hecho, si hablamos de novedades, acaba de inaugurar una carta de brunch, que funciona sólo los sábados, de 11 AM a 4.30 PM.

Y la gracia es que tú elijes la modalidad, sin sed ($28.500 por persona), o con sed ($ 43.500 por persona), que incluye un all you can drink, es decir, puedes tomarte todos los cocteles de la carta de brunch que quieras, Martini con soda; espumante; pisco sour; sangría o mimosa, que es espumante con jugo de naranja por ejemplo.

malva-loca-6-listo-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Es más, independiente de si quieres incluir o no coctelería, la experiencia parte con una cortesía que incluye dobladitas con mantequilla y mermelada casera, todo con un toque propio, más queque de naranja y café.

Siguiendo con un plato del primer tiempo a tu elección, que puede ser tostadas francesas, con miel de maple, frutillas y zucaritas; o huevos benedictinos, em pan brioche, con pastrami, palta y holandesa de miso, por ejemplo.

Malva-Loca-4-ok-.jpg la-tercera

Foto: Renzo Procaccio

Y un segundo tiempo, en el que puedes elegir la Milanesa Don Leo, con huevo pochado y mantequilla de jamón ibérico; o la Lasaña vegana, con berenjenas, tomates asados y queso vegano.

Además de una opción dulce, que pueden ser Palmeritas con manjar; o una Cookie con maní y plátano caramelizado.

Malva-Loca-2-Ok-.jpg la-tercera

Foto: Renzo Procaccio

Y si no te gusta la idea de casarte con el formato, también puedes pedir libremente los platos de la carta de brunch. Como los huevos revueltos ($ 6.500), con longaniza de Chillán; o con queso parmesano y albahaca por ejemplo.

También el croissant ($ 7.500) de jamón ahumado, queso, holandesa de miso y huevo frito; o los Rigatoni ($ 15.000), con pesto cremoso de albahaca, pistachos, mozzarella y parmesano.

Más si quieres, all you can drink por $ 19.000