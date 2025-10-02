SUSCRÍBETE
Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

El evento cultural se desarrollará durante dos jornadas y es con entrada liberada. También contará con una exposición de artes visuales, actividades para todas las edades y gastronomía local. Estas son las coordenadas.

Alexis Paiva Mack 
Alexis Paiva Mack
Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública.

Este fin de semana se realizará una nueva edición de Plaza Pública, instancia que contará con más de 40 expositores de arte, diseño y oficios, así como con música en vivo, talleres para todas las edades, gastronomía local y una exposición de artes visuales.

La feria cultural a desarrollarse por dos jornadas en Factoría Franklin es con entrada liberada.

Uno de los platos fuertes será el concierto de Prehistöricos, banda que celebra sus 15 años de trayectoria, mientras que también habrá DJ sets de Amok, AKA.Ro, Bleeukat, Talo Cifra y Yoram Neptuno.

Plaza Pública es una iniciativa de PÚBLICA, plataforma cultural que transforma espacios en centros de actividad artística, fomentando el encuentro entre artistas y comunidades.

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública. Foto: archivo.

Cuándo será la nueva edición de Plaza Pública y cómo será la feria

La nueva edición de Plaza Pública se desarrollará el sábado 4 y domingo 5 de octubre, de 12:00 a 20:00, en Factoría Franklin (Franklin 741, Santiago).

En el evento, 46 expositores presentarán una amplia selección de arte, diseño, oficios y publicaciones independientes.

El director de PÚBLICA, Azul Alonso, declaró a través de un comunicado que “Plaza Pública busca abrir espacios de acceso gratuito a la cultura, donde artistas y públicos se encuentren de manera cercana, en un entorno que combina feria, música, talleres, exposiciones y gastronomía”.

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública. Foto: archivo.

“Queremos que sea una instancia para compartir, aprender y celebrar el arte en comunidad”.

Prehistöricos, la banda liderada por Tomás Preuss que mezcla pop, folk y melancolía, se presentará el sábado a las 18:00.

Los DJ sets de Amok y AKA.Ro serán esa misma jornada, a las 14:00 y 16:00, respectivamente.

El domingo, la música estará a cargo de Bleeukat a las 14:00, Talo Cifra a las 16:00 y Yoram Neptuno a las 18:00.

La exposición de artes visuales, curada por TOMA Colectivo, compuesto principalmente por estudiantes y egresados de la Universidad Católica, mostrará obras que ofrecen nuevas perspectivas en la producción artística joven.

Junto con ello, el programa incluye talleres participativos para todas las edades, bajo la modalidad “paga lo que puedas” ($3.000, $6.000 o $9.000, con materiales incluidos).

Laboratorio de rotoscopia análoga, Fanzine para el futuro y Enmarcación son los nombres de los talleres.

El primero se realizará el sábado a las 12:30, mientras que el segundo será el domingo a las 12:30 y el tercero este último día a las 16:00

Los asistentes a ambas jornadas también podrán disfrutar de los retratos de mascotas realizados por la artista Karlaya, lo que confirma el carácter pet friendly del evento, destacan desde la producción.

De la misma manera, la experiencia contará con una zona gastronómica que incluirá la barra de Hasta Pronto Brewing y Pobre Vermut, además de proyectos locales como Lazzaroni Pizzas, Doña Ostra, Andariego Café y La Charcutería, que ofrecerán descuentos exclusivos.

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública.

