Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

La decimocuarta versión de este evento editorial es también la más grande: será en el Parque Estadio Nacional, tendrá a más de 200 sellos independientes y contará con una interesante cartelera.

Cristóbal BleyPor 
Cristóbal Bley
Primavera del Libro 2025: horarios y programa de la gran feria literaria. Foto: Carla Aracena.

Santiago, para el goce de las y los lectores, se ha vuelto un terreno fértil para las ferias de libros, eventos que brotan constantemente por la ciudad, en distintos formatos, recintos y comunas. Una de las pioneras en este auge, y que ya va por su decimocuarta versión, es la Primavera del Libro, que este año repetirá su sede en el Parque Estadio Nacional.

Aparte de ser una feria tradicional, infaltable en cada octubre, es también una de las más grandes. Este año serán más de 200 las editoriales presentes, todas independientes y universitarias, muchas de regiones y algunas de ellas internacionales. Una oportunidad como pocas para enterarse de la actualidad literaria, de las novedades de los diferentes sellos y también de aprovechar las ofertas que siempre abundan. Por supuesto, es gratis.

La Primavera del Libro 2025 será en el Parque Estadio Nacional. la-tercera

La Primavera del Libro 2025 se realizará desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de octubre. Y si bien el lugar es el mismo —el Parque Estadio Nacional, como decíamos—, la ubicación exacta de la feria será otra: ahora se instalará en la parte nororiente del recinto, en la esquina de Grecia con Pedro de Valdivia, mucho más cerca de la estación de metro Estadio Nacional (Línea 6) y con tres accesos diferentes.

Además de los miles de libros que se expondrán, la feria tendrá una intensa programación cultural, que incluye cuentacuentos, shows musicales, actividades para públicos infantiles y juveniles, talleres, lecturas y conversaciones con autoras y autores.

Música chilena en vivo

Como la importante feria que es, la Primavera del Libro no se trata solo de vitrinear y comprar uno que otro librito: su principal atractivo está en lo que sucede entre los diferentes stands y el escenario, que puede ser desde una sesión de firmas por parte de un autor, el lanzamiento de una nueva publicación o el show de alguna banda.

Chini.png presentará su música en la Primavera del Libro 2025.

Los grupos que animarán las jornadas con su sonido ya están confirmados: el pop guitarreado del talquino Felipe Ignorante estará el viernes a las 20:00, mientras que el sábado al mediodía, pensando en niñas y niños, se presentará Banda Porota, conjunto que le canta didácticamente a la naturaleza.

Ese mismo día, pero a las 20:00, se subirá Chini.png, ganadora de un Pulsar el 2024, con su exitosa y original propuesta de pop electrónico con alma rockera, a punto de lanzar su segundo disco.

El domingo, a las 12:00, abrirá las presentaciones Volantín, compañía que mezcla teatro, música, danza y títeres, con una propuesta multicultural que incluye sonidos tradicionales de Chile y América Latina. Y para cerrar tocará Seba Alfaro, cantautor y dibujante sanantonino, armado de su guitarra, su voz y sus narrativas y transparentes canciones.

Jornadas profesionales

Para el público más especializado, que está metido o le gustaría entrar en la industria editorial, la Primavera del Libro tiene también varias actividades enfocadas en el fomento de esta actividad. El foco, este año, estará puesto en la internacionalización del libro chileno, en miras a la Feria Internacional de Frankfurt 2026, la más importante del mundo y en la que Chile será invitado de honor.

Estas se realizarán el miércoles 1 y jueves 2 de octubre, en la Facultad de Comunicación y Letras de la U. Diego Portales. Más información al respecto se puede encontrar acá.

Horarios y precio de la Primavera del Libro 2025

La Primavera del Libro funcionará entre el viernes 3 y el domingo 5 de octubre, en el Parque Estadio Nacional. Cada día abrirá sus puertas a las 11:00 y las cerrará a las 21:00. La entrada es totalmente gratuita.

