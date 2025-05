Masters of the air: la trepidante serie de Apple TV+ que revive el drama del combate aéreo en la Segunda Guerra

Masters of the Air

En Band of brothers la batalla se vivió en tierra, para luego pasar al océano en The Pacific y ahora mostrar su conmovedora magnitud en el aire con Masters of the air.

La costosa serie -su presupuesto fue de US$250 millones- que revive el drama del apartado aéreo de la Segunda Guerra, con la tragedia y camaradería entre sus protagonistas.

Siempre bajo la producción de Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman, y basada en el libro del estadounidense Donald L. Miller sobre el Grupo de Bombarderos 100.

Masters-of-the-Air-7.jpg

Masters of the air

El cual sería conocido como el Centésimo Sangriento por la cantidad de bajas que sus incursiones en espacio aéreo enemigo dejaron entre sus pilotos y tiradores.

Las cuales son parte esencial del espacio de Apple TV+ que revisita su experiencia a lo largo de nueve intensas emisiones que combinan historia real con ficción dramatizada.

Para lo que pone su foco inicial en dos personajes: Gale “Buck” Cleven (Austin Butler, Elvis) y John “Bucky” Egan (Callum Turner, The capture), amigos y compañeros de armas.

Las diferentes caras del drama bélico

Dos mayores de la Fuerza Aérea estadounidense que se conocieron en sus días como aprendices de pilotos y los asignan a la base aérea Thorpe Abbotts en Norfolk.

La localidad inglesa desde la que los aviones de EE.UU. despegan para realizar sus arriesgadas misiones, donde deben atacar objetivos nazis en medio del fuego antiaéreo.

En las que también participan camaradas como el teniente Curtis Biddick (Barry Keoghan, Saltburn) y el navegante, además de narrador, Harry Crosby (Anthony Boyle).

Solo dos de las figuras de una narración más bien coral a la que se van sumando, además de desapareciendo, personajes que muestran distintas situaciones en torno al combate.

Entre las que se destacan los bien recreados enfrentamientos a miles de pies de altura, con los bombarderos estadounidenses siendo atacados, y derribados, por aviones alemanes.

Además de la suerte dispar de quienes sobreviven al ataque y caen en suelo europeo, sumándose a la resistencia francesa o siendo llevados a campos de prisioneros nazis.

Donde en los capítulos finales se suman integrantes del grupo Tuskegee, aviadores afroamericanos que combatían por un país que aún no respetaba sus derechos civiles.

