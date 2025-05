Monte Rosa: una entrañable y sabrosa picada familiar a pasos de la Alameda

Monte Rosa 8 ok

Si andas por el centro de Santiago y te dan antojos de probar cocina chilena bien casera, entonces anda directo hasta Av. Santa Rosa, donde se encuentra Monte Rosa.

La ubicas a pasos de la Alameda, donde funciona desde hace más de 50 años este restaurante que abrió originalmente un italiano y que lo bautizó con el nombre de un macizo montañoso ubicado al norte del país europeo.

Foto: Carolina Vargas

Foto: Carolina Vargas

Sin embargo, desde hace más de una década está a cargo de la señora Sara Jaques Araya y su esposo Reinaldo Rodríguez, quienes han conservado el carácter de picada familiar de Monte Rosa.

De hecho, ellos mismos atienden al público y la mayoría de quienes trabajan ahí son de la misma familia, como Eugenia, la hermana de Sara.

Foto: Carolina Vargas

Foto: Carolina Vargas

Basta entrar al lugar para sentirse al ambiente hogareño y los aromas de sus preparaciones, todas caseras, ya que casi todo se hace ahí mismo y con harto cariño y sin nada congelado.

Partiendo por la carne mechada y siguiendo con su exquisita cola de mono, que está disponible todo el año. Así es que no puedes ir sin tomar una copa heladito ($ 2.500) y, si quedas con ganas de más, llevarte a la casa la botella ($ 9.000).

Los almuerzos más caseros del centro

Foto: Carolina Vargas

Foto: Carolina Vargas

A la hora de almuerzo Monte Rosa es un imperdible, porque encuentras varias alternativas de menú bien caseros y a precios accesibles.

Por ejemplo su colación cuesta $ 4.500 e incluye pan calientito, pebre, ensalada y plato fondo, que cambia según el día, pero puede ser un rico guiso de zapallo italiano, pantrucas o garbanzos con mote.

Luego tienes el menú ejecutivo ( $ 5.500), que también lleva postre y platos como cazuela de vacuno, lasaña o unos porotos granados dignos de repetición.

Foto: Carolina Vargas

Foto: Carolina Vargas

Además del menú ejecutivo especial ($ 6.000), que incluye ensalada o sopa, postre y fondos contundentes como bife o un par de chuletas con agregado, que puede ser puré hecho con papas de verdad.

No te precupes si no alcanzas a llegar al almuerzo, tienes tiempo, ya que Monte Rosa cierra todos los días a las 4 AM. Sí, leíste, funciona de madrugada. Y si lo ves con la cortina abajo, solo golpea, que la señora Sara y su gente están adentro y atendiendo.

Foto: Carolina Vargas

Foto: Carolina Vargas

Así, puedes pasar tarde a tomarte una copita de cola de mono o algún otro brebaje típico, como un terremoto ($ 3.000), una cañita de borgoña ($ 3.400), con frutilla o chirimoya según la temporada, o una imbatible malta con huevo ($ 6.000 en tamaño grande).

Perfectos para disfrutar con algunos de los sánguches de Monta Rosa, como el de pernil ($ 3.200) o un completo ($ 1.700), en el que la vienesa se pasa primero por una antigua plancha italiana y luego se cuece con el caldo de la cazuela. Imposible más rico.

