NCT, la ambiciosa banda k-pop que tocará en el festival SM Town Live

El 18 y 19 de enero debutará en Chile el festival de k-pop más grande del mundo: SM Town Live.

El evento se hará en el Estadio Nacional, donde se presentarán ocho de los más grandes referentes del pop coreano. Entre ellos está NCT, una numerosa banda que está entre las más exitosas del género.

NCT es, además de una boy band, un concepto. Creada hace un par de años por SM Entertainment (la misma compañía que trae el festival a Chile), se ha posicionado con una propuesta innovadora y ambiciosa: una banda con más de 15 miembros que se divide para hacer música y conciertos.

La idea del proyecto es crear una marca global. Por eso han hecho audiciones en Asia, Europa y América, incluyendo Chile.

Hasta ahora, esta boyband tiene 18 integrantes, aunque la empresa dice que podrían llegar hasta 40. Se divide en tres subunidades: NCT U, NCT 127 y NCT Dream. Las dos primeras aterrizaran en Chile para el mega evento del Estadio Nacional.

Otra particularidad que tienen es que sus integrantes pueden moverse entre las subunidades, desaparecer y aparecer de nuevo en otras.

Por eso, los movimientos dentro de NCT son un misterio para todos sus fans.

NCT U

https://www.youtube.com/watch?v=3UGMDJ9kZCA

Fue la primera subunidad de NCT que salió a la luz. Originalmente tiene seis integrantes, aunque van cambiando en cada nuevo single. Su línea va por el pop, con mezclas de hip-hop que a rato se vuelve algo oscuro.

Tienen una estética marcada, con luces tenues y coreografías fuertes y rápidas.

NCT 127

https://www.youtube.com/watch?v=arjy2v7zEI0

Esta subunidad se concentra sólo en Seúl. De ahí el nombre 127, que son las coordenadas de la capital surcoreana. Hasta el momento son nueve integrantes que tocan hip-hop con toques electrónicos y beats muy marcados. Cantan en coreano, aunque han sacado material en japonés para expandir su público.

Su primer y más reciente álbum es Regular-Irregular, material con el que debutaran en el Estadio Nacional durante el festival.

NCT Dream

https://www.youtube.com/watch?v=fwmvF5ffmhg

Aquí todos los miembros son adolescentes. Funciona así: todos tienen menos de 19 años y cuando cumplen esa edad, se gradúan y pasan a otra subunidad de la banda.

Tocan un pop muy juvenil, con letras románticas y alegres. Sus videos son muy coloridos, con coreografías animadas y llamativas.

En septiembre lanzaron We Go Up, su segundo EP y que llegó a ser N°1 en los rankings de Corea.