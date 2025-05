No solo para carnívoros: el Día de la Hamburguesa también tiene su festejo verde

Aunque es una preparación de origen gringo, tiene versiones y fanáticos en todo el mundo. Incluso una celebración, el Día de la Hamburguesa, que este año será el viernes 28 de mayo.

Un festejo al que te puedes sumar en los locales con promociones o también pidiendo a tu casa algunos de los mejores deliveries hamburgueseros de la capital.

¿No comes carne? No tienes porque quedarte fuera, porque NotCo, la marca conocida por sus produtos en base a plantas, desde mayonesa hasta helados, armó una ruta con el lado verde de este día.

Es la NotBurger Weeks, dos semanas con las que rinden homenaje al Día de la Hamburguesa junto a una serie de hamburgueserías con delivery.

Son más de 30 locales, tanto de Santiago como de regiones, en los que encontrarás a precio promocional hamburguesas que tienen como protagonista su NotBurger, una hecha en base a plantas, pero con todo el sabor y enjundia de la original.

Todas tienen despacho a domicilio y las puedes pedir hasta este domingo 30 de mayo.

En base a plantas y con todo el sabor

Foto: Uncle Fletch

Entre los locales que se sumaron a este ruta "verde" del Día de la Hamburguesa hay varios reconocidos de Santiago.

Como Uncle Fletch, que tiene sucursales en Bellavista y Plaza Ñuñoa, por ejemplo, y en los que podrás pedir tres opciones en base a plantas, entre ellas entre ellas la 2Not Flech's Classic", que lleva NotBurger, lechuga, tomate, cebolla morada, pepinillos dulces y salsa en base a NotMayo ($ 6.800).

Ojo, que viene con papitas caseras y puedes elegir el pan.

También es parte de esta ruta un bar que los veganos aman, el Pepperland, que al origilan, el de Av. Santa Isabel, acaba de sumar un segundo local, en Av. Manuel Montt.

¿Cuál puedes encargar ahí? La "Not in this lifetime" ($ 8.240), una vegana con Not Burguer, crocantes aros de cebolla, sobre queso cheddar vegano fundido, pepinos dill, mayonesa vegana, tomate y lechuga hidropónica, sobre una base de ketchup. Incluye acompañamiento, que pueden ser papas fritas o ensalada.

Holy Moly, Mammaterra, Primal, Cassis, FKN Burgers, Mamut, Bravo y Chachan son otros de los lugares donde puedes festejar el Día de la Hamburgesa en versión veggie.

Para pedir el precio promocional debes hacerlo a través de las aplicación Justo.