NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

La inesperada alianza inesperada alianza llega con una versión más liviana y con menos alcohol del clásico trago dieciochero. Innovación, sabor y espíritu nacional se vuelcan en una edición limitada que ya llegó al retail y conquista a los consumidores.

Por 
Publirreportajes .

LOA —la cerveza chilena más vanguardista de los últimos años— y NotCo —foodtech nacional que revoluciona la industria alimentaria— se unieron para crear algo que promete hacer temblar estas Fiestas Patrias: la nueva cerveza Terremoto. Porque como buen chileno, siempre estamos listos para un terremoto, una bebida lista para tomar, que re-versiona uno de los tragos más icónicos de las fondas, en una versión más liviana y con menos alcohol.

Inspirada en el clásico terremoto —ese que mezcla pipeño, granadina y helado de piña—, Ocho punto Ocho le da un giro vanguardista y práctico. Tiene 50% menos calorías, menos azúcar que un terremoto tradicional y solamente 4,8 grados de alcohol, pero conserva todo ese sabor de fonda que conocemos (y amamos).

Esta edición limitada fue desarrollada 100% en Chile con todo el espíritu emprendedor y sabor bien chileno. Una apuesta inesperada que demuestra cómo la innovación puede transformar incluso lo más típico.

Lo que partió como una conversación casual en un evento de emprendimiento, terminó siendo una de las colaboraciones más audaces del ecosistema local.

Hay una sola marca a la que le iría a pinchar esta idea: que estén igual de locos que nosotros”, comentó Matías Muchnick, fundador de NotCo.

La ejecución fue tan intensa como la idea. En solo ocho semanas, los equipos de ambas marcas trabajaron codo a codo desde el laboratorio, la planta y la cocina: pruebas de producto, diseño de packaging, presentación a retail y producción en serie.

Martes de pololeo... Todos los martes a las 14:00 en la planta, con choripán, papas fritas y AI”, recuerdan entre risas los equipos.

La recepción no se hizo esperar. Jumbo apostó por la idea desde la primera reunión, comprando el 100% de la producción inicial y convirtiéndose en su distribuidor exclusivo.

“Cuando una compañía crece, se pone lenta... Hacer esto con LOA nos recordó por qué partimos”, confiesa el equipo de NotCo.

Pero quizás lo más potente está en lo intangible: cultura, sinergia, actitud.

Las ideas no valen nada si los equipos no te acompañan a ejecutarlas... Acá todos nos metimos con la misma fuerza”, comentó Javier Cueto, fundador de LOA.

La Chela Terremoto está disponible en todo Chile desde la semana del 11 de agosto. Porque si hay algo que sabemos hacer, es celebrar el 18 con algo bueno en la mano y qué mejor que con un producto que nos llena de orgullo y patria. Luego de meses de prueba y error con integrantes de ambos equipos, se llegó a un producto que logró cautivar a todos con su exquisito sabor real a terremoto sin dejar de ser una cerveza.

