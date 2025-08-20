SUSCRÍBETE
Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

El evento se extenderá por cuatro días y contará con más de 40 cervecerías nacionales e internacionales, además de gastronomía, concursos y actividades orientadas a la familia. Kuervos del Sur, Fother Muckers, Zillertal Orchester y el comediante Mauricio Palma también figuran en el line up.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel. Foto: archivo.

Oktoberfest Chile ya dio a conocer el cartel de artistas que se presentarán en la celebración de sus 20 años como uno de los eventos más importantes del país en honor a la cerveza.

La cita de inspiración bávara que también reúne música y cultura se extenderá por cuatro días y contará con Chico Trujillo como uno de sus actos principales.

El evento se desarrollará en el Centro de Eventos Múnich de Malloco y contará con más de 40 cervecerías nacionales e internacionales, además de gastronomía típica, degustaciones guiadas con expertos, concursos, y actividades orientadas a toda la familia

Esto es lo que debes saber sobre la instancia.

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel. Foto: archivo.

Cuándo es Oktoberfest Chile 2025 y dónde comprar las entradas

Oktoberfest Chile se realizará desde el jueves 30 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre en el Centro de Eventos Múnich de Malloco, y las entradas ya pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket.

El valor del pase por los cuatro días en venta general es de $37.000. Sin embargo, hasta el momento, todavía se encuentran disponibles las preventas, las cuales se traducen en precios más económicos si se compran con mayor anticipación.

En caso de que no tengas previsto asistir todos los días, puedes adquirir entradas específicas para la jornada de tu preferencia.

Desde Oktoberfest Chile también ofrecen la posibilidad de comprar pases grupales para grupos de 4 y 6 personas.

El valor de las entradas para menores de 4 a 15 años es de $1.000 y $2.000, dependiendo del día del evento.

Para esta edición de aniversario, Oktoberfest Chile estrenará dos nuevas experiencias exclusivas: la Experiencia VIP y la Experiencia Múnich.

La primera permite acceso a una zona especial, estacionamiento preferencial, catas guiadas, baños privados y regalos, entre otros beneficios.

Por otro lado, la Experiencia Múnich ofrece mesas reservadas dentro del restaurante del recinto, con menú especial y servicio premium. Para esta, hay que escribir al correo Reservasvip@munich.cl.

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel. Foto: archivo. la-tercera

Qué artistas se presentarán en Oktoberfest Chile 2025

La Zillertal Orchester, banda bávaro-argentina que ha acompañado al evento desde sus inicios, se presentará los cuatro días en los que se desarrollará Oktoberfest Chile.

El jueves 30 de octubre también estará Kuervos del Sur, la reconocida banda de rock chilena que reúne elementos de géneros alternativos y progresivos con música folclórica.

Al día siguiente, el viernes 31 de octubre, se presentará Fother Muckers. Y el sábado 1 de noviembre estará Chico Trujillo.

La última jornada del evento, agendada para el domingo 2 de noviembre, contará con el comediante Mauricio Palma.

Revisa el cartel de Oktoberfest Chile 2025 a continuación

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel.

