Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

Este fin de semana, la Orquesta Filarmónica de Santiago realizará dos conciertos que marcarán el cierre de la temporada, los cuales también se enmarcan en la gran celebración de sus 70 años.

“Desde la llegada, el público será recibido con una alfombra roja que dará inicio a una velada pensada para emocionar desde el primer momento . Además, parte esencial de esta experiencia única será el misterio: el programa se revelará únicamente durante la función, para sorprender al público en cada momento”, afirman desde el Teatro Municipal de Santiago.

Las funciones a cargo del director titular nombrado, Paolo Bortolameolli, incluirán obras de compositores como Wolfgang Amadeus Mozart, Piotr Ilich Tchaikovsky, Richard Strauss, Gustav Mahler, Sergei Rachmaninoff, Camille Saint-Saëns, Johann Strauss II, Leonard Bernstein y Ottorino Respighi.

Junto con ello, se contará con la presencia de destacados invitados.

“Al término del concierto, el público podrá disfrutar de un espectáculo de mapping en el frontis del Teatro que recorrerá la historia de la orquesta, proyectando sus hitos, transformaciones y momentos más emblemáticos”.

Desde el Teatro Municipal de Santiago anticipan que, “más allá de la música, este concierto promete un viaje inolvidable a través de las emociones, la potencia escénica y la excelencia artística: una experiencia que quedará grabada para siempre en la memoria de quienes asistan”.

Cuándo serán los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Santiago y dónde comprar las entradas

Los conciertos se realizarán en el Teatro Municipal de Santiago el viernes 5 de diciembre a las 19:00 y el sábado 6 de diciembre a las 17:00 .

Las entradas pueden ser adquiridas en la página web oficial del Teatro Municipal y en las boleterías del recinto y el Parque Arauco .

Los conciertos tendrán una duración de 2 horas y 10 minutos, con intermedio de 20 minutos incluido.

Los valores de las entradas son los siguientes:

Gold: $46.000

Precio 1: $36.000

Precio 2: $30.000

Precio 3: $20.000

Precio 4: $14.000

Precio 5: $10.000

Precio 6: $8.000

Precio 7: $5.000

Galería: $4.000 (Sin numerar, por orden de llegada)