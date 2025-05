Panoramas Día de la Madre 2024: lugares, eventos y paseos especiales para celebrarla

Álvaro Torres en Enjoy Santiago

Alvaro-Torres-ok.png la-tercera

Foto: Promocional

Entre los panoramas Día de la Madre 2024 hay uno que de seguro les encantará a las mamás más románticas.

Es el concierto que el cantante y compositor salvadoreño Álvaro Torrres ofrecerá en el casino Enjoy Santiago.

El mismo domingo 12, a las 9 PM, tocará sus éxitos, sobre todo baladas cargadas de romanticismo como Nada se compara contigo, De punta a punta y Si estuvieras conmigo, entre otras.

Las entradas se venden en Ticketplus.

Y si quieres una previa sabrosa en el mismo casino, puedes reservar en algunos de los restaurantes, como Santerra o La Barquera, y así regalonear a tu mamá con un panorama completo.

Tren del Recuerdo

Tren-del-Recuerdo-2-ok-1.jpg la-tercera

Foto: EFE

Hay un paseo que es ideal para salir con las mamás y que puedes convertirse en una experiencia inolvidable, el Tren del Recuerdo.

Se trata de uno de los servicios turísticos especiales de EFE y que llevan a pasear en un nostálgico tren de época reacondicionado.

Y para este fin de semana del Día de la Madre tienes dos opciones y ambas salen desde la Estación Central e incluyen el desayuno a bordo.

Una es el Tren del Recuerdo que el sábado 11 irá hacia el Viña El Escorial, en el Valle de Aconcagua, donde degustarán vinos y disfrutarán de distintas actividades campestres. Los boletos cuestan desde $ 37.900.

Mientras que el otro paseo será el mismo domingo 12, en una salida hacia Curicó para recorrer y disfrutar las bondades de esta ciudad del Maule. Hay boletos desde $ 29.9000 y ojo que hay 20% de descuento con el cupón Día de la Madre.

Todos los pasajes se venden en el sitio Entren.

Brunch en W Santiago

W-Santiago-Brunch-Ok-.jpg la-tercera

Foto: W Santiago

Si buscas un brunch para festejar, en el cuarto piso del W Santiago, específicamente en el restaurante NoSo, hay uno especial este domingo 12 de mayo.

Se trata de un Mom’s Day Brunch, que lo incluye en formato buffet.

Es decir, ahí entre la 1 PM y 4 PM por $ 69.000 y $ 29.900 para niños entre 6 y 12 años, podrás probar y repetirte cuantas veces quieras.

La idea es que vayas pasando por las estaciones de opciones frías y calientes, y te tientes con las bollerías, charcutería, quesos, ceviches y ostras frescas, por ejemplo.

Además, incluye barra de postres, cocteles, espumante a cargo de Viña Casa Silva, y el sorteo de una máquina de café Nespresso.

Para reservar puedes llamar al +56 2 2770 0085 o al email rosario.aninat@whotels.com.

Parque Pueblito Las Vizcachas

Pueblito-Las-Vizcachas-4-ok-1.jpg la-tercera

Foto: Pueblito Las Vizcachas

Si quieren pasar un Día de la Madre 2024 al aire libre y rodeado de naturaleza, pueden ir al Parque Pueblito Las Vizcachas, pulmón verde de la zona sur de Santiago.

Tiene entrada gratis y un montón de atractivos dentro, desde senderos y áreas verdes hasta paseos en kayak en su laguna.

Además, siempre puedes encontrar ahí diferentes actividades, como las que habrá este sábado 11 y domingo 12 de mayo, desde las 9 AM, y que se organizaron para celebrar a las mamás.

Son todas sin costo y entra ellas habrá clases de zumba, yoga, taichi, terapias contemplementarias y hasta un tarde con animación y música en vivo el domingo de 12 PM a 5 PM.

Las que se suman a sus atractivos permanente, en los que también están una feria de emprendedores y food trucks.

Planetario

Planetario-4-ok.jpg la-tercera

Foto: Planetario Usach

Para celebrar el Día de la Madre 2024 el Planetario Usach tendrá entrada a $ 1 para ellas

Sí, leíste bien: el domingo 12 todas las mamás podrán ingresar pagando sólo un peso.

Un precio especial válido para una mamá por grupo familiar y par las funciones de sus películas de entre las 11 A y 4 PM, que se exhiben en su domo inmersivo.

Además, el estacionamiento es gratis al interior del recinto.

Ojo, que el valor de $ 1 no corre para las funciones de Coldplay por el Universo.

Kool & The Gang y Village People

Kool-and-the-gang-ok.png la-tercera

Foto: Promocional

La celebración del Día de la Madre puede partir la noche anterior en una velada bien prendida en Movistar Arena.

Y es que el sábado 11 ahí, desde las 9 PM, habrá una jornada doble con dos reconocidas bandas anglo y cuyos éxitos de seguro tu mamá se sabe de memoria.

La primera de ellas es Kool & The Gang, emblema de la música funk, disco y soul y que hará bailar a todos los asistentes con clásicos como Celebration, Too hot y Get down on it.

El otro grupo también es mega conocido y convertirá el Movistar Arena en una pista de baile: Village People, famosos por su puesta en escena con disfraces y hits de música disco como Y.M.C.A., In the navy y Go west.

Las entradas cuestan desde $ 34.2000 y se venden en Puntoticket.

Museo Jedimar

Museo-Jedimar-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Museo Jedimar

Para las y los fanáticos de los autos es ideal el Museo Jedimar, el que exibe una de las colecciones privadas de vehículos antiguos y clásicos más variada de Sudamérica, con modelos de marcas como Ferrari y Porsche.

La que se puede ver desde 2010, año en que el empresario y coleccionista Jesús Diez Martínez, también fundador de la empresa Tur Bus, abrió este lugar en una antigua refinería de azúcar de comienzos del siglo XX y que fue restaurada.

En su galpón de más de 6.000 m2 verás más de 60 modelos, de marcas reconocidas a través de la historia como Aston Martin, Bugatti, Bentley, Porsche, Jaguar, Studebaker y Ferrari.

Todos en perfectas condiciones, ya que gran parte de los vehículos fueron restaurados y mantenidos por un equipo de desabolladores, pintores, mecánicos y tapiceros del museo.

Entre los joyitas que podrás apreciar están un Thunderbird 1956, de los que usaba Marilyn Monroe; el Rolls Royce de 1926 modelo Twenty, el auto más antiguo que anda en Chile; y el famoso Ferrari Testarossa de 1988.

La entrada general para adultos cuesta $ 7.500, $ 2.000 para estudiantes y por este Día de la Madre 2024 todas las mamás ingresan gratis.

Además, la entrada es liberada para menores hasta los 16 años.

Los Nocheros en Gran Arena Monticello

Los-Nocheros-ok.png la-tercera

Foto: Promocional

Desde Argentina llegan para celebrar a las mamás Los Nocheros.

La agrupación con más de 40 años de trayectoria y conocida por su combinación de foclor con música popular.

Tienen una larga lista de discos y éxitos y los mostrarán en el concierto que ofrecerán este sábado 11 de mayo en Gran Arena Monticello.

Las entradas se venden en su sitio web.

Además, ese centro de entretenimiento a una hora de Santiago tiene varias otras opciones para festejar a las madres, como sus restaurantes, entre los que destacan los del los chefs Yann Ivin, Carolina Bazán y Sergi Arola.

Brunch del zodíaco

AC_SCLAC_SANTIAGO_Cocktail2Spritztif.jpg la-tercera

Gentileza: AC Hotel Santiago

AC Hotel Santiago se encuentra en lo alto del Costanera Center y tiene increíbles vistas de la ciudad.

Las mismas que podrás disfrutar durante su celebración especial que prepararon para el Día de la Madre 2024.

Se trata de un brunch del zodíaco, el que entre 12.30 PM y 4 PM ofrecerá distintas estaciones con ensaladas, carnes, sopas, acompañamientos y postres.

Además de bar abierto de cócteles del zodiaco, bebidas sin alcohol, jugos, cerveza, vinos de la casa y espumantes, sangría, mimosas y mocktails.

El valor es de $59.000 para adultos; niños de 6 a 11 años con 50% de descuento y sin costo para niños de 0 a 5 años.

Las reservan se hacen en el mail ac.sclac.acfood@acmarriott.com