Pastelería Tentaciones: la historia de la venezolana elegida entre las mejores empanadas

En Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco, en La Reina, se encuentra la Pastelería Tentaciones.

Un pequeño local donde en la cocina encuentras a la venezolana Betty Guerrero, quien con sus empanadas de pino obtuvo el segundo lugar en la última cata a ciegas del Círculo de Cronistas Gastronómicos.

Tentaciones-4-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

El concurso de empanadas que cumplió 20 años de tradición y que este año se efectúo en el Hotel Plaza San Francisco.

Ahí se coronó como la Mejor Empanada 2023 a La Temucana, local de Av. Quebrada de Macul que acaba de cumplir 40 años Puedes ver todo el detalle de la premiación aquí.

tentaciones-6-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Mientras que el segundo puesto Pastelería Tentaciones, local que Betty Guerrero y su marido René, ambos venezolanos, abrieron hace más de un año y que incluso pensaron cerrar.

"Yo veía otros locales llenos, pensaba en las deudas y decía, bueno, si lo que toca es cerrar", cuenta Betty.

Empanadas de pino con manos venezolanas

Tentaciones-2-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Sin embargo, desde que Pastelería Tentaciones fue elegida como la segunda mejor empanada de pino de Santiago, que no para de entrar gente al local.

Un título que Betty aún no entiende del todo. "Es que si me hubieran dicho que participe, yo no habría llevado mis empanadas a ningún concurso", dice.

Es más, al ser una cata a ciegas, ella no se enteró de que cuando parte del Círculo Gastronómico fue a comprar sus empanadas, tampoco que estaban dentro del concurso.

Sólo lo supo cuando la llamó Miriam, dueña del local de empanadas La Temucana, ganadoras del primer lugar, y con quien trabajó durante cuatro años.

Tentaciones-3-.jpg la-tercera

"Me dijo: felicítame, salimos elegidas la mejor empanada este año. Yo grité de la emoción. Entonces me dijo te felicito, tu saliste la segunda. Yo no lo podía creer, no sabía cómo, temblaba de la emoción", dice Betty.

De hecho, si bien trabajó cuatro años en La Temucana, sus empanadas de pino ($ 2.700), tienen un sello propio.

Tentaciones-11-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

"Con ellos aprendí a cómo doblarlas, el valor de la masa artesanal, ovillada y uslereada a mano. Jamás le pediría una receta. El pino es distinto, aprendí probando, mirando a distintos chefs en Youtube", dice.

Además, hay ciertos rasgos que son su sello, no usa orégano por ejemplo, tampoco llevan pasas.

Pastelería Tentaciones: pasión dulcera

tentaciones-10-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Pero no sólo empanadas de pino encuentras en este lugar, que cuenta con una sencilla terraza donde puedes probarla in situ.

En Pastelería Tentaciones también puedes encargar tortas, como Selva Negra ($ 25.500 para 15 personas) o de bizcocho ($ 28.000 para 15 personas), de frambuesa, merengue y lúcuma.

Además de berlines (desde $ 1.500), bien rellenos de crema pastelera o de manjar.

Aunque, de momento el hit son las empanadas de pino que puedes encargar, o ir a probar todos los días, desde las 8 AM.

Y ojo, que estas Fiestas Patrias 2023 estarán abiertos todos los días, incluidos los festivos del 18 y 19.