Pet Shop Boys vuelve a Chile: fecha, recinto, entradas y más detalles

La invasión de las leyendas del pop británico para este año continúa y ahora con Pet Shop Boys en Chile 2023.

Sí, porque tal como se lo confirmaron a un fan chileno de manera informal, el legendario dúo integrado por Neil Tennant y Chris Lowe regresa al país.

Una visita que se esperaba, sobre todo despúes del anuncio de la banda de su retorno a Sudamérica a fines de este año, para presentarse en festivales como Primavera Sound Sao Paulo y en citas como Road to Primavera, en Lima.

Fechas a la ahora suman el concierto de Pet Shop Boys en Chile 2023, que se realizará el 29 de noviembre en Movistar Arena.

Para alegría de sus fans, se trata de un concierto en solitario y no en el marco de un festival, así es que de seguro será una cita de larga duración.

Un regreso que se produce después de siete años de su última visita, en octubre de 2016, cuando se presentaron en Espacio Riesco.

Entradas y fecha de venta

Pet-Shop-Boys-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Esta vez los autores de Domino dancing vuelven con su gira Dreamworld y un show de grandes éxitos en vivo.

Y el dúo tiene muchos, verdaderos himnos del pop electrónico y con los que se de seguro pondrán a todos a bailar en Movistar Arena.

West end girls, Rent, Go west, It's a sin, Always on my mind, So hard y Being boring son parte de su larga lista de éxitos y que han marcado a varias generaciones.

Todo con una puesta en escena que siempre sorprende y emociona.

De esa forma, Pet Shop Boys en Chile 2023 se suma a la abultada cartelera de conciertos para el segundo semestre en el país, que incluye los nombre de The Cure, Roger Waters, The Weeknd, Pulp, Blur y más.

Las entradas para su concierto estarán a la venta desde el viernes 11 de agosto, a las 10 AM, a través de Puntoticket.