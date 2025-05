Proyecto Géminis: Will Smith vs. Will Smith

proyecto geminis OK

Las últimas decisiones profesionales del estadounidense Will Smith lo han alejado bastante de títulos que marcaron destacados momentos de su carrera, como Hombres de Negro, En Busca de la Felicidad y Ali, dos últimas cintas por las que incluso estuvo nominado a un Oscar como Mejor Actor.

Y no es por desconocer el buen desempeño en taquilla de Aladdín o el carisma que ha logrado implantarle a cada uno de los personajes que ha encarnado a lo largo de sus más de tres décadas de carrera. Sin embargo, ni su encanto en pantalla logró salvar a Después de la Tierra, Belleza Inesperada y Bright, aquella extraña cinta de ficción de Netflix.

Ahora, el actor de actuales 51 años retorna a las pantallas locales con Proyecto Géminis, una película filmada en la tecnología 3D+ (donde los 24 fotogramas por segundo son reemplazados por 60 FPS para su proyección), donde él encarna a Henry Brogan, un agente/sicario gubernamental que tras cumplir con la misión de eliminar a un eco-terrorista decide jubilarse.

A pocos días de comenzar su retiro en la costa, Brogan es citado en medio del mar por un antiguo colega que le advierte que el blanco de su último “trabajo” no era el villano que él suponía. A esto se suma el hecho de que descubre que la amable encargada del muelle local no es una estudiante de biología marina, sino que Danny Zakarweski (Mary Elizabeth Winstead), una agente con la misión de espiarlo.

Las cosas empeoran cuando se da cuenta que un grupo ha llegado a su hogar para eliminarlo, tras lo cual harán lo mismo con Zakarweski. Tras alertarla, ambos escapan para mantenerse con vida, contando con la ayuda de otro viejo conocido y experto piloto, Baron (Benedict Wong), quien los acoge en su casa en Colombia.

Sin embargo, lo que viene no lo esperan ni Baron, ni Danny, menos Brogan: una versión juvenil de este último que ha sido enviada para eliminarlo. Su nombre es Junior y, como se sabe después, nació de los experimentos de un oficial del pasado militar del sicario, Clay Verris (Clive Owen), quien crió el muchacho como su propio hijo.

Mucho ruido y pocas nueces

El nombre de Ang Lee siempre ha sido relacionado con cine de buena o muy buena factura, desde sus días en Taiwán con El Banquete de Bodas hasta sus días en Hollywood con Secreto en la Montaña. Sin embargo, con Proyecto Géminis está lejos de sus mejores momentos, más tomando en cuenta su manejo del género de la acción en El Tigre y el Dragón o de los efectos especiales con La Vida de Pi.

Y no es que en esta oportunidad se esté frente a efectos deficientes –ya que el 90 por ciento de las escenas de rejuvenecimiento de Smith están muy bien logradas- o que las escenas de acción no sean entretenidas. El problema es que el resultado final se queda más bien en la forma, sin mucho fondo, debido a un inconsistente guión y a personajes no muy definidos.

A pesar del carisma de su protagonista –aquí por partida doble-, la simpatía de Wong y el alto presupuesto usado en su nueva tecnología, Proyecto Géminis se sumará al listado de proyectos de Smith que todavía tienen a su carrera en la medianía, rememorando aquellos títulos por los que estuvo alguna vez nominado a grandes premios fílmicos.

https://www.youtube.com/watch?v=7oWMUqZ65IA

DIRECCIÓN: Ang Lee

PROTAGONISTAS: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong, Douglas Hodge

GÉNERO: Acción/Suspenso

CALIFICACIÓN: Para mayores de 14 años

Dos estrellas