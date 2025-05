¿Qué ver en Disney+? Las series y películas recomendadas del servicio de streaming

THE LITTLE MERMAID

Hay mucho que ver en Disney+, la plataforma de streaming del gigante del entretenimiento que está disponible en Chile y Latinoamérica desde fines de 2020.

En su catálogo encuentras más de 500 películas y una buena cantidad de series, una lista que se centra en títulos de corte infantil y familiar y también en los adultos amantes de la aventura y la ciencia ficción.

Acá, una selección de imperdibles.

Yo-soy-Groot-3.jpg

Yo soy Groot | Disney+

Luego de ser parte de la última aventura de los Guardianes de la Galaxia en el cine, su famoso integrante arbóreo retorna a la pantalla en el segundo ciclo de Yo soy Groot.

El espacio de Disney+ que debutó hace un año con las experiencias de su versión infantil, tanto en la nave en que viaja con Star Lord y compañía, como en los planetas que visitan.

Donde una vez más el personaje concebido para el cómic expone su lado más lúdico como un niño que explora el mundo que lo rodea, en cinco nuevos cortometrajes en animación fotorrealista.

Entre los que se cuenta el episodio en que Groot se encuentra en un bosque selvático y halla un huevo al parecer abandonado, del que pronto surge una cría de plumas púrpuras.

Para luego pasar a mini episodios ambientados en el vehículo espacial en que vive, donde en uno encuentra una nariz que le permite oler los buenos y malos olores que lo rodean.

Ver en Disney+

La-sirenita-14.jpg

La sirenita | Disney+

La versión en acción real de La sirenita, el clásico animado de 1989 convierte en personajes de carne y hueso a sus protagonistas, y ofrece otros antecedentes sobre el pasado de dos de ellos.

Junto a una introducción a la historia que permite conocer detalles sobre las vidas de la pareja central sobre y bajo el mar, para luego disfrutar la bella recreación de los paisajes submarinos.

En el inicio de esta entretenida revisión al cuento de Andersen, que replica escenas conocidas a través de la animación y les saca un mayor partido a los amigos de la protagonista.

Ya que algunos de los momentos más divertidos de esta película están a cargo del cangrejo Sebastián, el pez Flounder y la alcatraz ​​Scuttle, con sus diálogos, canciones y alocadas vivencias.

Aunque no opacan a la figura central de la realización dirigida por Rob Marshall: la sirena quinceañera Ariel, interpretada con encanto por la cantante, y debutante en el cine, Halle Bailey.

Ver en Disney+

Star-Wars-Ahsoka.jpg

Star Wars: Ahsoka | Disney+

La saga espacial concebida por George Lucas hace ya casi cinco décadas continúa expandiéndose con Star Wars: Ahsoka, la serie concebida por Jon Favreau y Dave Filoni.

Los nombres claves para mantener vigente la épica del universo de jedis, troopers, rebeldes y tiranos imperiales, con títulos como The Mandalorian, The Clone Wars y Star Wars Rebels.

Dos últimos espacios que tienen directa relación con la entretenida producción que ahora debuta en Disney+, para mostrar en su propia aventura al personaje creado por Lucas junto a Filoni.

La togruta Ahsoka Tano (Rosario Dawson), fundamental para mantener el equilibrio en la Nueva República, ante la amenaza de una conspiración para hallar al Gran Almirante Thrawn.

La que encabeza Lady Morgan (Diana Lee Inosanto) y Ahsoka combatirá en compañía de la generala Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) y Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo).

Ver en Disney+

Puedes-hacerlo-Chang-2.jpeg

Puedes hacerlo Chang | Disney+

Esta es una de las últimas adiciones al apartado de películas juveniles de Disney+ que se destaca por su historia, el curioso desarrollo de la misma y por la calidez de los personajes que le dan forma.

La cual llega a la pantalla bajo la dirección y el guión de Jingyi Shao, quien además debuta en la realización de un largometraje, para mostrar el relato enfocado en Xiao-Ming “Bernard” Chang (Bloom Li).

La figura central de esta revisión a las cintas centradas en jóvenes y sus conflictos -personales, familiares y amorosos-, que también tiene al deporte como ingrediente adicional.

A quien se conoce al inicio de un nuevo año escolar en la secundaria Cresthill, cuando este chico de 16 años retorna a la rutina en la que denomina su versión 2.0, sin lentes y con nuevo peinado.

Pero la llegada de Kristy (Zoe Renee) al colegio y a la banda en que él toca, lo lleva a aceptar el desafío de hacer una volcada, que es cuando el jugador de baloncesto salta y encesta directamente.

Ver en Disney+

Pacto-de-graduación-8.jpg

Pacto de graduación | Disney+

Las secundarias son el escenario preferido para las tramas de diferentes producciones para el público juvenil, como lo demuestra Pacto de graduación, la película original de Disney+.

La que nuevamente apuesta por la probada y aprobada mezcla de comedia y romance junto a las complicaciones que trae el paso a la adultez, en especial la entrada o no a la universidad.

Que en el caso de esta nueva cinta para el streaming adquiere un nuevo aire a través de la historia de Mandy Yang (Peyton Elizabeth Lee), una jovencita que cursa el último año de secundaria.

La cual es una alumna modelo, feminista y defensora de las causas para la conservación del planeta, que sueña con entrar a Harvard y tiene como mejor amigo a Ben Plunkett (Milo Manheim).

El primero en consolarla cuando queda en la lista de espera para dicha universidad, además de apoyarla para conseguir la carta de recomendación que necesita para ingresar a ésta.

Ver en Disney+

Desencantada.jpeg

Desencantada | Disney+

A exactos 15 años del debut de Encantada en las salas de cine del mundo, Giselle y su ingenuidad volvieron en Desencantada, la nueva película en acción real con el sello de la plataforma Disney+.

La cual muestra al personaje encarnado por Amy Adams mucho después de su aventura en Nueva York, ciudad a la que llegó luego de que la madrastra de Edward (James Marsden) la empujara a un pozo en Andalasia.

Una secuela que se inicia una vez más en la Gran Manzana, donde Giselle vive junto a su marido e hijas. Pero como el departamento les queda chico, pronto se mudan al tranquilo poblado de Monroeville.

Lo que obliga a Robert (Patrick Dempsey) a viajar en tren hacía y desde la ciudad por su trabajo, mientras la adolescente Morgan (Gabriella Baldacchino) da a conocer su descontento por el cambio.

Pero como su madre adoptiva solo quiere verla feliz, Giselle usa la varita mágica que los reyes de Andalasia le regalaron a la bebé Sophia, para pedir un deseo que provocará un cambio en su entorno y familia.

Ver en Disney+

Star-wars-historias-de-los-jedi-4.jpg

Star Wars: historias de los jedi | Disney+

A lo largo de la historia de Star Wars en pantalla, muchos nombres se han unido a George Lucas en la expansión de su universo. Entre ellos se cuenta Dave Filoni, el creador de Historias de los jedi.

El nuevo capítulo de Disney+ en torno a las aventuras en “una galaxia muy lejana” que nace de la imaginación del animador, guionista y realizador que fue parte de series como Avatar: la leyenda de Aang.

Para luego de integrarse a Lucasfilm Animation y crear espacios que se centran en Star Wars sus conflictos y personajes, que demuestran su conocimiento sobre el mundo de fantasía ideado por Lucas.

El que es esencial en la concepción de la serie animada y los cortos que la componen, que vienen a complementar las biografías de sus protagonistas: Ahsoka Tano y el Conde Dooku.

La togruta y el humano que lideran historias de origen divididas en seis episodios, que amplian y completan pasajes del universo de Star Wars con un estilo reflexivo y algo oscuro de relato.

Ver en Disney+

Hombre-Lobo-por-la-noche-8.jpeg

Hombre lobo por la noche | Disney+

El catálogo de títulos de Disney+ inspirados en las historietas Marvel sigue en expansión y se mueve hacia el lado más “oscuro” con el especial centrado en el personaje ideado por Roy Thomas en los 70.

El mediometraje dirigido por Michael Giacchino, el compositor de muchas bandas de sonido de cintas de superhéroes que ahora guía una historia que se mueve por el horror y la aventura, con cuotas de comedia.

La que se desarrolla la noche en que los cazadores de monstruos se reúnen en la casa de su mítico líder: Ulysses Bloodstone, quien murió dejando una viuda, una hija y a la Gema de Sangre.

La reliquia que desenmascara a las criaturas más aterradoras y que será la recompensa para quien logre cazar al misterioso ser que se dejará libre en los laberínticos terrenos de la Mansión Bloodstone.

Una cacería de la que también formarán parte la hija del fallecido, Elsa (Laura Donnelly), quien tiene otros planes para la gema y la tradición familiar, y el misterioso Jack Russell (Gael García Bernal).

Ver en Disney+

Andor.jpg Des Willie

Andor | Disney+

En 2016 debutó Rogue One para expandir el universo fílmico de Star Wars, con una historia ambientada entre La venganza de los Sith y Una nueva esperanza, que tenía entre sus personajes a Cassian Andor.

El oficial de inteligencia de la Alianza Rebelde, encarnado por Diego Luna, que es el eje de Andor, el espacio que se ubica cinco años antes de la misión para robar los planos de la Estrella de la Muerte.

Cuando Cassian está lejos de ser parte de los Rebeldes y sobrevive con robos de poca monta, mientras reside en Ferrix con Maarva (Fiona Shaw), quien lo crió desde pequeño, y el robot B2EMO.

Pero pronto las cosas comienzan a cambiar, despejando el verdadero origen de Cassian, al mismo tiempo que revela el momento en que él se cruza con las figuras claves del nacimiento rebelde.

Uno de ellos es Luthen Rael (Stellan Skarsgård), a quien el protagonista conoce por medio de su amiga Bix Caleen (Adria Arjona) y luego le ofrece un gran pago por ser parte de un arriesgado plan.

Ver en Disney+

She-hulk.jpg

She-Hulk | Disney+

Con una plataforma de streaming, es fácil que Disney se atreva a producir series con personajes de Marvel muy interesantes, pero menos notorios como She-Hulk, la heroína creada por Stan Lee.

La cual debutó en los cómics a fines de los 70 y saltó a la pantalla en el espacio de nueve capítulos, concebido por Jessica Gao, que muestra en tono de comedia las vivencias de Jennifer Walters.

Cuya singular aventura se inicia cuando esta joven abogada -encarnada por Tatiana Maslany- tiene un accidente automovilístico cuando viaja con su primo Bruce (Mark Ruffalo) por una carretera.

Lo que provoca que sus sangres se combinen en el cuerpo de la profesional, haciendo que ella también cambie y tenga fuerza extraordinaria. Sin embargo, puede mantener su personalidad e inteligencia.

Por lo que pronto abandona a su primo para volver a su trabajo en la oficina del fiscal y luego en el bufete donde asume la defensa de personas con poderes, como Emil Blonsky (Tim Roth), alias Abomination.

Ver en Disney+

Obi-Wan-Kenobi-12.jpg Lucasfilm Ltd.

Obi-Wan Kenobi | Disney+

La extensa historia audiovisual de Star Wars continúa con Obi-Wan Kenobi, la nueva serie del universo ideado en los 70 por George Lucas y donde Ewan McGregor retoma el papel que interpretó en La amenaza fantasma, El ataque de los clones y La venganza de los Sith.

En seis episodios que se ambientan 10 años después de los hechos de esta última cinta, donde ahora el Caballero Jedi se hace llamar Ben y se oculta en el planeta Tatooine.

Pero debe salir de las sombras por un importante rescate, luego de que el Senador Organa (Jimmy Smits) le pide ayuda para encontrar a su pequeña hija, la princesa Leia (Vivien Lyra Blair), a quien raptaron por órdenes de Reva.

Así Obi-Wan emprende viaje hacia Daiyu, donde conoce a Haja (Kumail Nanjiani), un estafador que se aprovecha de la mística Jedi. Sin embargo, otro personaje es quien lo atormenta: Anakin o Darth Vader.

En el inicio de otro capítulo de Star Wars en pantalla, con McGregor encarnando a Obi-Wan por un camino marcado por el suspenso y las espadas láser, además de su mayor fracaso.

Ver en Disney+

Lightyear.jpg

Lightyear | Disney+

Han pasado casi tres décadas desde que la primera película de Toy Story llegó a los cines del mundo y transformó al Sheriff Woody y a Buzz Lightyear en los personajes favoritos de los niños a través de varias generaciones.

Y cuando muchos de esos pequeños fanáticos ya son adultos, debutó el largometraje animado de Pixar/Disney que muestra de donde salió la inspiración para el juguete de Buzz que le regalan a Andy para Navidad.

La cual nació de la cinta que el niño vio y muestra a un joven Lightyear como “persona” y parte del Comando Estelar, cuando junto a su amiga y colega Alisha Hawthorne llegan al planeta T’Kani Prime junto a un grupo científico.

Sin embargo, los insectos y plantas del lugar provocan que la misión sea abortada y Buzz encabece el escape, piloteando la nave espacial en que viajan. Pero un error de vuelo hace que el vehículo caiga y queden atrapados.

Con lo que se inicia una aventura con nuevos personajes, como el gato robot Sox, donde el protagonista testea el combustible que los sacaría de T’Kani, haciendo viajes que para él duran minutos, mientras en el planeta pasan muchos años.

Ver en Disney+

Chip-y-Dale-al-rescate.jpeg

Chip y Dale | Disney+

A fines de la década de los 80, tras años siendo el mayor dolor de cabeza del Pato Donald en sus cortos animados, las ardillas más famosas de Disney obtuvieron su propio espacio televisivo: Chip y Dale al rescate.

La serie de dibujos animados que las mostraba resolviendo misterios y crímenes y que tres décadas después se convierte en la inspiración de la nueva cinta de Walt Disney Pictures, que también se titula Chip y Dale al rescate.

Un singular y más que recomendable largometraje, que combina acción real con dibujos animados para ofrecer un relato que se ambienta en un mundo donde estos últimos conviven con los humanos sin distinciones y donde las ardillas deben encontrar a su amigo Monterey luego de que fue raptado por un capo criminal.

En el divertido e imperdible reboot de Chip y Dale que podrá ser disfrutado por los niños, pero realmente hará las delicias de los adultos que crecieron viendo series y películas animadas, tanto buenas como malas.

Ver en Disney+

Moon-Knight-9.jpeg Courtesy of Marvel Studios

Moon Knight | Disney+

Gracias a películas y series, Marvel aumentó la popularidad de personajes que ya habían superado el ámbito de las historietas. Por lo que es muy interesante que ahora apueste por mostrar al mundo al menos conocido Moon Knight.

La figura de papel y tinta creada por Doug Moench y Don Perlin, que a mediados de los 70 hizo su debut en las publicaciones de la casa de cómics, para luego recorrer un camino que lo ha mostrado en diferentes facetas.

Quien sufre, además, de trastorno de identidad disociativo, el que se conoce como desorden de personalidad múltiple y en el caso de Marc Spector, el verdadero yo de Moon Knight, incluye a Steven Grant y Jake Lockley.

Su rasgo diferenciador que también es esencial en su nueva serie, creada por Jeremy Slater y debuta por Disney+ con Oscar Isaac convertido en el complejo superhéroe.

Un espacio imperdible para los seguidores de Marvel, que mezcla la acción con el misticismo egipcio y la aventura al estilo de Indiana Jones.

Ver en Disney+

Red.jpeg

Red | Disney+

Directamente a través de Disney+ debutó la película número 25 de los estudios Pixar, la que además hace historia al ser la primera cinta con la firma Pixar/Disney en estar dirigida en solitario por una mujer, Domee Shi, y ser su segunda realización protagonizada por un personaje de origen asiático después de Up.

Ella es Meilin “Mei” Lee, una adolescente de 13 años que aunque un entorno puede verla como alguien un poco irritante y a veces como un “fenómeno”, encara el colegio y las diferentes actividades en torno a este con optimismo e independencia, al igual que su amistad con Miriam, Priya y Abby.

Pero la adolescencia ya se vislumbra en su camino y los cambios que conlleva, en especial los físicos y de carácter. Lo que es completamente inusual es que esta transición en la protagonista sea literal y abrupta, ya que una mañana amanece convertida en un gran panda rojo.

Y lo que inicialmente para Mei es una tragedia, pronto se convierte en la manera de conseguir dinero para ir con sus amigas a escondidas al recital de su banda favorita 4-Town, cuando su nueva apariencia es aplaudida por sus compañeros. En una sucesión de divertidos momentos donde son claves valores como la amistad, el respeto y la aceptación, además de la una bella y colorida animación

Ver en Disney+

El libro de Boba Fett

El-Libro-de-Boba-Fett-3.jpg

El Libro de Boba Fett | Disney+

Luego del éxito obtenido por The Mandalorian al expandir el universo de Star Wars, sus ideólogos claramente ya tenían entre manos una nueva serie para todos los seguidores de la creación original de George Lucas. Esta llevaría por nombre El libro de Boba Fett y se centraría en uno de los personajes clásicos de la saga.

El cual ya había “resucitado” bajo la piel de Temuera Morrison para el espacio protagonizado por Pedro Pascal como uno de sus aliados y ahora, bajo la mirada creativa de Jon Favreau -la misma del Mandaloriano-, retornó a la pantalla con su propia producción compuesta de siete episodios dirigidos por varios conocidos.

Entre los cuales se cuentan los nombres de quienes ya trabajaron con Favreau en las aventuras de Din Djarin: Robert Rodriguez, Bryce Dallas Howard y Dave Filoni, quien además es uno de los productores ejecutivos. Los responsables de llevar a la plataforma de Disney+ la mezcla de ficción y western por la que se mueve Boba Fett.

Donde el ex cazarrecompensas, junto a Fennec Shand (Ming-Na Wen), ha tomado el lugar de Jabba the Hutt y el territorio que una vez éste controló. Aunque no es fácil para Fett, ya que es poco el respeto que infunde entre los habitantes de los poblados de Tatooine, como Mos Espa, y no puede controlar a los criminales del Sindicato.

Pero El libro de Boba Fett también permite saber lo que pasó con el hijo de Jango Fett tras haber caído a la boca del sarlacc en el Gran Foso de Carkoon -en El retorno del Jedi (1983)-, y reencontrarse con figuras que han venido a darle nueva vida al mundo de La Guerra de las Galaxias, además de sus personajes clásicos.

Ver en Disney+

La-Era-de-Hielo-Las-Aventuras-de-Buck-6.jpeg

La Era de Hielo: Las Aventuras de Buck | Disney+

Cinco películas, cortometrajes y especiales de TV forman parte de la animada y exitosa historia de La Era de Hielo en pantalla, a la que ahora se suma una nueva cinta que llegó directamente al streaming vía Disney+.

Un largometraje que una vez más recurre a la animación digital, bajo la dirección de John C. Donkin, para llevar al público familiar de vuelta al Paleolítico y ser testigo de un relato que pone el protagonismo en personajes que antes fueron secundarios, como Buck, la alocada y valiente comadreja.

La que en el Mundo Perdido se une a los hermanos zarigüeya Crash y Eddie para combatir un gran peligro y para el que buscarán la ayuda de un antiguo aliado.

Una historia enfocada en los niños, que mezcla comedia con peligro y un mensaje centrado en la valentía que todos poseen. Lo que, a pesar de una animación menos detallista, hace de esta nueva entrega una entretenida adición a la saga.

Ver en Disney+

Eternals.jpeg

Foto: Eternals

El Universo Cinematográfico Marvel continuó su camino con su título número 26 y la tercera cinta de su denominada Fase 4, dirigida la ganadora del Oscar, Chloé Zhao (Nomadland) y que explora en un grupo de personajes no tan conocido por quienes no sean fanáticos de las historietas, ideados en los años 70 por el prolífico guionista y dibujante Jack Kirby.

El mismo que junto a su célebre socio, Stan Lee, concibió a los superhéroes más clásicos de Marvel -como Iron Man, Thor y los X-Men-, y en sus Eternos dio vida a toda una raza extraterrestre que debe proteger a la humanidad de una monstruosas criaturas, los Desviantes.

Los que aquí son 10 Eternos que hace 7.000 años llegaron a nuestro planeta bajo la guía de Ajak (Salma Hayek), su líder espiritual.

Un diverso grupo que componen Sersi (Gemma Chan), capaz de manipular la materia; Ikaris (Richard Madden), que lanza rayos de energía con sus ojos y vuela; Thena (Angelina Jolie), feroz guerrera capaz de crear armas de la nada, y el poderoso Gilgamesh (Don Lee).

Junto a Kingo (Kumail Nanjiani), que proyecta energía con sus manos; Sprite (Lia McHugh), quien crea ilusiones; Makkari (Lauren Ridloff), que posee supervelocidad; Druig (Barry Keoghan), que manipula la mente y Phastos (Brian Tyree Henry), el máximo inventor.

Ver en Disney+

Encanto-10.jpeg

Encanto | Disney

Dirigida por Byron Howard, Jared Bush y Charise Castro Smith, Encanto se inspira directamente en el realismo mágico, que tiene entre sus máximos exponentes en la literatura a uno de los hijos ilustres de las tierras colombianas: Gabriel García Márquez.

Por eso no es extraño que sea en medio de las montañas de esa nación latinoamericana que se ubique la acción de la cinta 60 de Disney Animation Studios, donde en una fecha indeterminada se conoce la mágica historia de la familia encabezada por Alma Madrigal.

La matriarca de la familia y madre de tres hijos Julieta, Pepa y Bruno, cada uno de los cuales fue bendecido por un don mágico por la vela, como también su descendencia. A excepción de la adolescente Mirabel, la quinceañera hija de Julieta, quien no tiene ninguna habilidad fuera de lo común y creció bajo la sombra de sus hermanas.

Sin embargo ella será la encargada de salvar a su familia de un inminente desastre, encontrando en su camino a su desaparecido y singular tío Bruno.

Todo acompañado por las canciones de Lin-Manuel Miranda y una colorida ambientación inspiradas en el folclor colombiano. Una historia que, siguiendo los pasos de Coco, homenajea de una forma brillante y alegre a Latinoamérica.

Ver en Disney+

Shang-Chi-12.jpg Jasin Boland

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos | Marvel

Luego de que Black Widow inaugurara el apartado fílmico de la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel, llegó Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos para hacer historia dentro de su mundo de héroes y batallas.

Y lo hace siguiendo los pasos de la aplaudida Pantera Negra, que en 2018 sorprendió de la mejor manera, tanto al público y la crítica, con su relato enfocado en el paladín africano de Wakanda, concretando un gran filme, que respeta la imagen y la cultura de África.

Tres años después arribó la primera cinta estelarizada por uno de los personajes asiáticos de esta casa de historietas, que logra honrar las raíces orientales del protagonista, mientras despliega un entretenido relato pleno de acción y sentimientos.

Uno que muestra la emocionante aventura de su joven héroe chino, Shang-Chi (Simu Liu), en una película que logra superar los estereotipos y clichés sobre los asiáticos.

Ver en Disney+

Star Wars: Visions

Star-Wars-Visions.jpeg

Star Wars: Visions | Disney+

Para los fanáticos de Star Wars nunca están de más nuevas aventuras inspiradas en el universo épico creado hace más de 40 años, por lo que el arribo de Visions a Disney+ fue más que bien recibido por esos seguidores del trabajo de George Lucas como también por la crítica y público general.

Esto porque este espacio reúne nueve cortos inspirados por los personajes, naves y planetas conocidos “hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana”, realizados en estilo anime por las productoras más importantes del mundo de la animación japonesa de los últimos años.

Entre las cuales se cuentan Studio Colorido (Amor de gata), Kinema Citrus (Made in abyss) y Production I.G (Psycho-pass), las que son responsables de cortos en animación tradicional y digital, que transitan entre el blanco y negro hasta el color más brillante, con siths, jedis, droides y sables láser.

Desde el relato de The duel (El duelo), donde en medio de un ambiente monocromático un ronin, o un samurái sin señor que acá se asemeja mucho a un jedi, protege a una aldea de un grupo de ladrones ataviados con uniformes de stormtroopers, que es liderado por una oscura sith.

Pasando por la acción y colorido de The twins (Los mellizos) donde se enfrentan dos hermanos creados y criados en el Lado Oscuro de la Fuerza, hasta Akakiri, donde un jedi llamado Tsubaki ayuda a su antiguo amor a recuperar el reino de su padre. Todo en un animado e imperdible nuevo capítulo de la historia de Star Wars.

Ver en Disney+

Loki.jpg

Loki | Disney+

El Dios de las Mentiras, el Dios de los Engaños o el hijo de los gigantes Farbauti y Laufey. Los nombres con que Loki fue conocido a los largo de las décadas hasta que las historietas de Marvel lo transformaron en el hijo adoptivo de Odín y en uno de los dolores de cabeza de Thor.

Un supervillano y antihéroe que ahora pasó a ser parte de los “secundarios” de sus cintas con serie propia, la que debutó por Disney+ y que pone a su singular protagonista (encarnado por Tom Hiddleston) en una historia donde enfrenta los problemas que surgen de las variaciones en los flujos temporales.

Tiene como punto de partida el momento en que él se apodera del Teseracto en la película Avengers: Endgame (2012), gracias al cubo que contiene una de las Gemas del Infinito -la del Espacio-, la deidad de oscura cabellera queda libre y en medio del Desierto de Gobi.

Ver en Disney+

Luca.jpeg

Luca | Disney+

Tras la ganadora del Oscar Soul, Pixar estrena una nueva película animada a través de Disney+. En Luca lleva al telespectador hasta la costa italiana, a un mundo bajo el mar donde vive un niño-criatura que al salir del agua toma la forma de un humano.

Eso lo descubre gracias a Alberto un adolescente de su misma especie, con quien vive en tierra una divertida y colorida aventura veraniega, en una entrañable y aleccionadora historia para chicos y grandes.

Todo ambientado en un colorido y pintoresco poblado de la riviera italiana de los años 50, atiborrado de detalles, como los afiches de películas como La strada en las murallas de sus viejos edificios; mientras suenan las canciones de Mina y Gianni Morandi.

Ver en Disney+

Falcon-y-el-Soldado-de-Invierno-7.jpg

Falcon y el Soldado del Invierno

Aunque Bucky Barnes y Sam Wilson habían interactuado violentamente en Capitán América y el Soldado del Invierno, fueron 12 segundos de la trama de Capitán América: Civil War los que inspiraron la nueva vida para sus alter egos en la serie Falcon y el Soldado del Invierno.

Una escena en la que suben a un Volkswagen escarabajo manejado por Steve Rogers y Barnes queda algo apretado en la parte posterior, por lo que le pide a Wilson que corra hacia adelante el asiento de copiloto, recibiendo como respuesta un tajante “¡no!”.

El ejemplo máximo de cómo una reacción sutil puede reflejar la química de dos personajes y que inspiró a Malcolm Spellman para dar vida una de las tantas series que Marvel Studios estaba preparando para Disney+ con los secundarios de su Universo Cinematográfico.

Los que ahora protagonizan su propia serie, encarnados por Sebastian Stan y Anthony Mackie, en un relato que mantiene el estilo visual y el tratamiento argumental de las películas de Marvel, a diferencia de la arriesgada apuesta que hizo WandaVision.

Trama que, episodio a episodio va afianzando los lazos entre esta pareja dispareja que se complementa al mismo tiempo que se repele, pero que debe trabajar unida en función de un bien mayor y por el recuerdo de su amigo Steve Rogers.

Ver en Disney+

Soul.jpeg

Soul | Disney+

Con Monsters, Inc., Up e Intensa-Mente, Pete Docter demostró que es uno de los más destacados guionistas y directores de Pixar. Un talento que vuelve a demostrar con Soul, película que debuta en Disney+.

Tiene como escenario inicial Nueva York, donde vive y trabaja Joe Gardner, un amante del jazz que labora a tiempo parcial como profesor de música en una escuela, mientras sueña con tocar de manera profesional. Anhelo que podría hacerse realidad cuando le piden audicionar para una banda.

Pero su sueño se trunca cuando muere al caer en una alcantarilla sin tapa. Convertido en un espíritu pequeño y celeste, se transporta hacia un luminoso Más Allá. Pero él no está dispuesto a perder su oportunidad como músico y salta hacia un destino desconocido.

Es así como llega a El Gran Antes, donde a las pequeñas almas las cuidan y guían por pacíficos y transparentes seres hacia la personalidad que las hará únicas, y con la que luego, literalmente, saltarán hacia el planeta Tierra para convertirse en humanos.

Así comienza un viaje metafísico viaje de aceptación y descubrimiento, con el que Docter y Pixar reafirman su creatividad y valentía al llevar a la pantalla, y en una película infantil, temáticas que en el papel son difíciles de describir, pero que logran convertir en cautivadoras imágenes.

Ver en Disney+

WandaVision-4.jpg

WandaVision | Disney+

Disney+ partió el 2021 con el estreno de una de sus series originales más esperadas para este año, WandaVision. Un espacio concebido por Jac Schaeffer que llega con la importante misión de ampliar el mundo Marvel ni más ni menos que como la serie que da inicio a la Fase 4 de su Universo Cinematográfico.

Y lo hace tomando como inspiración de su tipo de relato a los sitcoms clásicos de la TV estadounidense y como centro de su historia a dos personajes menos estelares dentro del catálogo de superhéroes: Wanda Maximoff y Vision.

Dos figuras que en el cine siempre fueron el complemento de los Avengers de primera línea y que aquí dejan atrás su dramático pasado fílmico -con el androide siendo destruido por Thanos y ella viva, pero en soledad-, para situarlos juntos en la ciudad suburbana de Westview.

Una singular apuesta por la comedia clásica -con risas en vivo incluidas- que de a poco va abriendo sus puertas al suspenso. Ya puedes ver su capítulo nueva, el que cierra su primera temporada.

Ver en Disney+

The-Mandalorian-2.jpg

The Mandalorian | Disney+

Quince nominaciones a los premios Emmy, de las cuales finalmente obtuvo siete, fueron parte de la más que positiva recepción de la crítica ante The Mandalorian, una de las series originales imperdibles de Disney+, donde se puede ver sus primeras dos temporadas.

Creada por el actor, guionista y realizador Jon Favreau (Iron Man), en 2019 se convirtió casi de inmediato en una de las favoritas de los amantes de las aventuras, en especial de quienes crecieron junto a la saga fílmica iniciada en 1977 por George Lucas: Star Wars.

Y no solo por sus galardones e inmejorable recepción el espacio hizo historia. También tiene entre sus hitos ser la primera serie en acción real del universo de Star Wars.

Su protagonista es el chileno-estadounidense Pedro Pascal, un cazarrecompensas que vive diversas aventuras en una galaxia muy lejana junto a su protegido: un pequeño de la misma raza de Yoda.

Ver en Disney+

Pantera-Negra.jpg

Pantera Negra

El mismo año en que el Universo Cinematográfico de Marvel cumplió una década, se estrenó esta aplaudida película inspirada en las aventuras del primer superhéroe negro, que creó la dupla creativa conformada por Stan Lee y Jack Kirby en 1966.

En la cinta, dirigida por Ryan Coogler (Creed), primero se conoce la historia de Wakanda, la nación africana que esconde un gran secreto: la mayor reserva del metal llamado vibranium, que les brindó grandes avances tecnológicos y una envidiable economía.

De allí viene la presentación de T’Challa (el desaparecido Chadwick Boseman), quien no solamente heredó la corona de Wakanda después de la muerte de su padre, sino que también el traje y los superpoderes de Pantera Negra.

Un cargo y un alter ego que él deberá poner a prueba cuando el villano belga Ulysses Klaue (Andy Serkis) trate de revelar al mundo el secreto de su reino y luego el desconocido Erik Killmonger (Michael B. Jordan) reclame su trono.

Ver en Disney+

Mulan

mulan.jpg

Foto: Disney

Esta producción animada de 1998 marcó un antes y un después en el mundo del cine infantil.

Es una película de Disney, productora que hasta ese momento centraba todas sus películas en princesas que debían ser salvadas por príncipes azules. Pero Mulan no es así, es una joven guerrera y valiente, que decide desafiar todas las imposiciones de la sociedad.

La historia se desarrolla en China, cuando un ejército invade y amenaza el país. El emperador de ese momento, convoca a un hombre de cada familia para formar un ejército y combatir a los invasores. Hua Mulan, que no quiere seguir los ideales de ser mujer en el pueblo -casarse y servir a su esposo-, se disfraza de hombre y va a pelear a la guerra.

Ahí vivirá muchas aventuras, dejando en evidencia que las mujeres no deben ser privadas de ningún tipo de actividades. Una película rupturista, tomando en cuenta que llegó a las pantallas en 1998, un año en que estos temas casi no se hablaban.

Muestra todo el empoderamiento femenino y se ha convertido en un ícono en la lucha de las mujeres.

Ver en Disney+

Toy Story

Toy-Story-3.jpg

Foto: Promocional

Todas las películas de Toy Story las puedes ver en este nuevo streaming ¡y cuantas veces quieras!

De todas, una de nuestras favoritas es la tercera entrega de esta divertida historia animada protagonizada por Woody y Buzz Lightyear. Sin duda, una de las mejores y más emotivas de toda la saga.

Tanto que recibió un Oscar a Mejor Película Animada, en la misma ceremonia a la que se presentaba nominada como Mejor Película.

La historia se centra la vida de estos juguetes cuando Andy, preparándose para ir a la universidad, los entrega a una guardería de niños para que jueguen con ellos.

Es ahí donde el vaquero Woody y sus amigos conocen a los juguetes del lugar, donde el oso Lotso los llevará a vivir una de las aventuras más emocionantes de su vida.

Ver en Disney+

Muppets-Ahora-4.jpg

Muppets ahora | Disney+

A mediados de los años 50, el titiritero Jim Henson creó un grupo de muñecos que se convertirían en figuras de la TV y el cine. Los mismos que encontraron en el streaming la vitrina para su última apuesta por la entretención familiar: Muppets ahora.

Una serie original de Disney+ que, tras su estreno en Norteamérica por la plataforma en julio de 2020, debuta en América Latina con un formato inspirado por internet y la oferta que ahí se encuentra, con diversos segmentos protagonizados por la rana Kermit y compañía.

Y lo hace recurriendo a un formato reducido y ágil, usado en redes sociales como Youtube, que es cercano a los niños y adolescentes de hoy. Los que han crecido divirtiéndose y aprendiendo en la red, y además han conocido a los títeres gracias a Plaza Sésamo.

Ver en Disney+

Mi pobre angelito

Mi-pobre-angelito-3-ok.jpg

Mi pobre angelito

El año pasado se cumplieron 30 años del estreno de esta icónica comedia familiar y aun sigue haciendo reír a grandes y chicos. De hecho, esas de esas películas que puedes ver una y otra vez y nunca aburre.

Mejor todavía si es Navidad, la celebración en la que se ambienta la cinta que dirige Chris Columbus y que protagoniza un pequeño y divertido Macaulay Culkin.

Todo comienza cuando los padres de Kevin (Culkin) preparan un viaje a París junto a sus hijos y sus tíos primos. Ya en el avión, la madre (Catherine O'Hara) se da cuenta un pequeño detalle: se les olvidó el niño en la casa.

Kevin había deseado que su familia desapareciera, pero nunca imaginó que eso se cumpliría. Ahora que está solo en casa, aprovecha de hacer todo lo que se le antoja: ver películas, tomar litros y litros de lados y hacer mil travesuras.

Todo es un aventura ahora, desde ir a comprar un cepillo de dientes hasta defender su casa de unos torpes ladrones.

En Disney más también esrtán las dos secuelas de Mi pobre angelito, la 2 y la 3, aunque esta última sin Macaulay Culkin y con muy malas críticas.

Ver en Disney+

Iron Man

Iron-Man.jpg

Iron Man

Una de las cosas buenas del catálogo de Disney+ son las cintas del Universo Cinematográfico Marvel, que se inició el año 2009 con Iron Man, centrada en el protagonista del cómic de Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck y Jack Kirby.

En ella se conoce la historia de Tony Stark (Robert Downey Jr.), el inventivo y a la vez pedante director de las Industrias Stark -que heredó de su padre Howard Stark-, quien en un viaje para presentar un misil es hecho prisionero por un grupo terrorista afgano.

En medio de su cautiverio, Stark pone a prueba su creatividad y desarrolla una poderosa armadura. La misma que lo liberará y lo inspirará a dejar la construcción de armas y a enfocarse en usar su creatividad para ayudar a la humanidad.

Ver en Disney+

Up

Up-OK.jpg

Foto: Promocional

En esta lista no podía faltar esta cinta de animación, una de las mejores de los últimos años, filme coproducido por Disney y Pixar que se transformó en un éxito en 2009.

El protagonista de la historia es Carl, un viejito viudo y cascarrabias, que cumple su sueño de volar hasta un lugar soñado y lejano. Por azar, lo hace en compañía de Russell, un niño scout que se convertirá en su compañero de aventuras.

Es una película infantil, pero trata temas duros, como la muerte, el avance de la industria inmobiliaria y la maternidad solitaria. Por eso ya es un clásico, ideal para que abuelos, hijos y nietos vean juntos.

Ver en Disney+

Contra-lo-Imposible-OK.jpg

Foto: Promocional

El título original de esta película dirigida por James Mangold es Ford vs Ferrari, que apunta directamente a su premisa básica: el esfuerzo de Ford por demostrar que con uno de sus autos podía derrotar a Ferrari en la famosa y extenuante carrera de Le Mans.

Sin embargo, su real inspiración son dos hombres que fueron claves en esa competencia automovilística: el tejano Carroll Shelby (Matt Damon) y el inglés Ken Miles (Christian Bale).

El primero probó el sabor del triunfo en las 24 Horas de Le Mans a fines de los 50, cuando ganó la carrera en un Aston Martin junto a Roy Salvadori, superando a un modelo de la escudería Ferrari. Años después, debido a una afección cardiaca, dejó el rol de piloto para transformarse en constructor.

Papel en que desarrolló un vínculo con Ford y, más tarde, con Miles, quien pasó a formar parte de su equipo como mecánico y su principal piloto de pruebas. Y es precisamente en este punto, a mediados de los 60, que la película centra su relato: luego de que Shelby acepta desarrollar un modelo deportivo para dicha empresa, con Miles como aliado.

Son más de dos horas y media de duración, que pasan rápido debido al ágil ritmo del relato y donde no solo se conocen los esfuerzos por construir el auto que les dé el triunfo sobre Ferrari, sino que también la relación de amistad entre éste y Miles, muy cercana a lo que en inglés se conoce como “bromance”.

Así,se van intercalando las emocionantes escenas de los autos en las pistas de carrera con el drama humano.

Ver en Disney+

Coco

Coco.jpg

Foto: Promocional

Luego de estrenar Cars 3, los estudios Pixar regresaron a la cartelera en 2017 con una cinta inspirada en la cultura mexicana y que hizo llorar a millones de personas.

Ahí, una vez más el estudio de animación demostró su maestría en la animación digital y en relatos marcados por los sentimientos, y, en este caso, el respeto por las tradiciones familiares.

El protagonista de su relato es Miguel, un niño que a sus 12 años tiene muy claras las dos reglas básicas de su familia: el principal trabajo de sus integrantes es hacer zapatos y la música, en todas sus formas, está vetada de su hogar.

Sin embargo, Miguel sueña con ser cantante y guitarrista, al igual que su ídolo, el desaparecido Ernesto de la Cruz.

Todo empeora cuando es descubierto y su abuela rompe la guitarra que había hecho con sus propias manos, llevándolo a decidir tomar prestado el instrumento que adorna el mausoleo de De la Cruz, en plena celebración de El Día de los Muertos.

Una decisión que llevará al niño a reencontrarse con sus parientes ya fallecidos y a realizar un sorprendente viaje a un vivaz Más Allá.

Ver en Disney+

Marvel's The Avengers

The-Avengers.jpg

Marvel's The Avengers

Joss Whedon se encargó de dirigir el sexto filme del denominado Universo Cinematográfico de Marvel, que vino a cumplir el deseo de todos los fanáticos de sus historietas de ver en pantalla a los superhéroes que aparecieron juntos en un cómic en 1963.

Su acción se inicia cuando Loki (Tom Hiddleston), el hermano adoptivo de Thor (Chris Hemsworth), llega a la Tierra para recuperar el Teseracto. Y al hacerlo, escapa a Europa, mientras Nick Fury (Samuel L. Jackson) reactiva al grupo bautizado como Avengers.

Es así como reúne a Viuda Negra (Scarlett Johansson), Iron Man (Robert Downey Jr), Capitán América (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Hawkeye (Jeremy Renner) y al mencionado Thor, quien retornó a la Tierra en busca de su hermano.

La película se convirtió en la tercera cinta que más dinero recaudó en la historia del cine, superando la barrera de los US$1.500 millones a nivel mundial, y dio paso a tres secuelas: Avengers: la era de Ultrón, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, todas disponibles en Disney+

Ver en Disney+

Blancanieves

Blancanieves-2.jpg

Blancanieves

¿Eres fans de los clásicos animados de la factoría creada por Walt Disney? Entonces, tienes mucho que ver en Disney+.

Están todas esas historias que conquistaron a niños de varias generaciones, entre ellas esta que hizo historia en 1937, no solo por ser la primera película animada, sino también ser una de las más taquilleras y mejor comentadas en la historia del cine y los nacientes estudios Disney.

Esta lleva a la pantalla el famoso cuento de los Hermanos Grimm, Blancanieves y los siete enanos, pero dándole un mayor protagonismo a estos últimos personajes.

Un relato que hoy continúa encantando a grandes y chicos con la ingenuidad de su joven protagonista, las distintas personalidades de los pequeños mineros comandados por el sabio Doc y la malvada madrastra y su manzana envenenada.

Ver en Disney+

Los Simpson

Comic-con 2020

Foto: Promocional Los Simpson

La familia más querida de la TV también es parte del catálogo de Disney+.

Eso sí, de la serie animada creada por Matt Groening, acá encuentras solo encuentras dos de sus 32 temporadas: la 29, con 21 episodios, y la 30, con 23 capítulos.

Fue uno de los principales reclamos por parte de los seguidores de esta producción, que esperaban más entregas, especialmente las primeras.

Como consuelo, en la plataforma también están Los Simpson, la película, de 2007, y dos cortos animados con Maggie como protagonista.

Ver en Disney+

Forky pregunta

Forky-Pregunta.jpg

Forky pregunta | Disney+

La cuarta película de Toy Story, que se estrenó en 2019, fue generosa en presentar a los seguidores de Pixar nuevos y singulares personajes, como Duke Caboom y Gabby Gabby.

Pero hay uno que se convirtió en el corazón de su trama: Forky, el cuchador -o cuchara-tenedor- que la pequeña Bonnie transformó en juguete.

El mismo que hoy tiene su propia serie de cortometrajes, donde él responde a diferentes preguntas sobre la vida. Entre las cuales se cuenta saber sobre elementos prácticos que son parte de ella, como el dinero, una mascota, un computador o el queso; o cuestionamientos más intangibles sobre qué es el amor o qué es un amigo.

Microhistorias ambientadas en algún momento después de los eventos originales de Toy Story 4, que se centran en Forky y sus inquietudes, e incluyen la participación de viejos y nuevos juguetes, como el cerdo alcancía Hamm, el tímido tiranosaurio Rex, la triceratops Trixie, la silla de plástico Chairol Burnett y el elefante Melephant Brooks.

Ver en Disney+

Frozen

Frozen.jpg

Foto: Promocional

El cuento La Reina de las Nieves, de Hans Christian Andersen, es la inspiración de esta exitosa realización que entre sus hitos cuenta con dos Oscar de la Academia -para Mejor Película Animada y Mejor Canción- y una recaudación de más de 1.200 millones de dólares.

Una mezcla de inmejorable animación digital, entrañables personajes y pegajosas canciones -entre ellas Libre soy y ¿Y si hacemos un muñeco?– que conquistó a niños y adultos de todo el mundo, y que tiene como escenario el Reino de Arendelle.

Éste es encabezado por un amable rey y su reina, quienes son padres de dos niñas: Anna y su hermana mayor Elsa, que tiene poderes mágicos que le permiten controlar el hielo y la nieve. Pero un accidente lleva a Elsa a recluirse y ocultar su don hasta que es mayor.

Sin embargo, cuando debe convertirse en reina, su poder se hace público y decide abandonar Arendelle. Esto obliga a su hermana a emprender un viaje en su búsqueda, donde contará con la compañía de Kristoff, su reno Sven y el hombre de nieve Olaf.

Ver en Disney+

Free Solo

Free Solo documental Oscar National Geographic

Free Solo | NatGeo

¿Qué ver en Disney+ si eres fanático del género documental? Este filme, que en 2019 se llevó el Oscar de la Academia a Mejor Documental.

Narra una de las hazañas de Alex Honnold, unestadounidense que se dedica a escalar gigantescos muros de montaña en formato “free solo”, es decir, sin arnés, ni cuerdas ni otros implemento de protección.

Así es como se aventura El Capitán, una de las formaciones recosas del Parque Nacional Yosemite, en EE.UU. Una desafío que este documental aborda desde la preparación mental y física, que le tomó al menos un año, hasta la travesía misma, que lleva al espectador a sentir la adrenalina y tensión durante la escalada.

Una proeza que Honnold realizó solo con sus manos y piernas, en apenas cuatro horas, y que quedó inmortalizada en este registro producido por National Geopraphic.

Ver en Disney+

Intensamente

Intensamente.jpg

Foto: Promocional

Apenas se estrenó Intensamenteen 2015, las salas de cine se repletaron y no sólo de niños, sino que también de adultos que querían ver esta animación que se introduce en la mente de una niña de 11 años para mostrar las cinco emociones que ella vive durante un día: alegría, tristeza, temor, furia y desagrado.

Su trama y la increíble producción de estudios Pixar y Walt Disney hicieron que recibiera en 2016 los Premio Oscar y de la Academia Británica a Mejor Película de Animación.

Y cómo no, si la cinta muestra a estas cinco emociones antropomorfas que deben luchar por mantener la estabilidad y comportamiento de la chica, quien acaba de cambiarse de casa y de colegio, situaciones que la llevan a querer olvidarse de la alegría.

Eso, hasta que el resto de sus personajes se ponen de acuerdo para superar esta crisis.

Ver en Disney+

Tron

Tron-2-ok.jpg

Tron

En 1982, Disney estrenó una de las primeras películas de grandes estudios en utilizar la técnica de animación por computación. Y aunque no tuvo mayor éxito comercial, se convirtió para muchos en un filme de culto.

Es que fue toda una rareza para la época ver en el cine estas imágenes futuristas, en el que se utilizaron los equipos más rápidos y potentes fabricados hasta entonces.

Combinando gráficas computacionales con animaciones reales, muestra al joven Kevin Flynn (Jeff Bridges), un programador que, luego de trabajar para una gran compañía, Encom, busca recuperar la autoría de los videojuegos que creó y que le robó con engaño Dillinger (David Warner), uno de los ejecutivos de esta megacorporación.

Convertido en una especie de hacker, Flynn se transporta por un error al mundo digital y, dentro de la computadora, debe enfrentarse a un villano, PCM, en una aventura visualmente innovadora para esos años y que incluye escenas icónicas, como la persecución en unas motos de luz.

Tron tuvo una secuela en 2010, Tron: Legacy, esta vez con el hijo de Flynn como protagonista y con banda sonora de Daft Punk.

Ver en Disney+

Alicia en el País de las Maravillas

Alicia-en-el-país-de-las-maravillas.jpg

Alicia en el país de las maravillas

La fascinación de Walt Disney con Alicia en el país de las maravillas y Alicia a través del espejo nació cuando él era un niño y descubrió los libros del inglés Lewis Carroll. Una atracción que se mantuvo a través del tiempo y lo inspiró a hacer un corto en 1923.

Sin embargo, tras la quiebra de Laugh-O-Gram Studio, esta pieza nunca se estrenó. La revancha para el joven animador vendría casi tres décadas más tarde, cuando en 19651 pudo estrenar un largometraje centrado en la pequeña Alicia y sus aventuras.

Y lo hizo en una animada cinta donde la niña, tras perseguir a un conejo blanco, cae por un agujero que la abre el camino a un fantástico mundo. Aquí conocerá a Tweedledee y Tweedledum, a El Sombrerero y a la Reina de Corazones y su deseo de cortar cabezas.

A pesar de que su estreno no fue un éxito de público y recaudación, la película cobró revancha al llegar a la TV, donde encantó a los espectadores. Tanto como ya lo había hecho con los críticos, que la consideraron y la consideran una de los mejores películas Disney.

Ver en Disney+

Wall-E

Wall-e-Eva-14f.jpg

Foto: Promocional

En junio de 2008 se estrenó Wall-E, una entrañable aventura animada producida por Pixar y Walt Disney Pictures.

La historia, ambientada en un futuro distópico, sigue a Wall-E, un pequeño robot amarillo diseñado para limpiar, comprimir y apilar la basura que cubre la Tierra luego de que esta fuera devastada por el ser humano.

Todo cambia para él cuando se encuentra (y enamora) con EVA, una dulce robot blanca que visita la tierra en busca de algún rastro de vida. Cuando ella encuentra una planta y cumple el objetivo de su misión, ambos se embarcan en una aventura hacia la hipertecnológica nave Axioma, donde la humanidad espera (con altos índices de obesidad y sedentarismo) poder regresar a su hogar.

Ese año consiguió el Oscar y el Globo de Oro a Mejor Película de Animación.

Ver en Disney+

Ant-Man: El Hombre Hormiga

Ant-man.jpg

Ant-Man

Esta es la más familiar de las películas Marvel y tiene como protagonista al personaje creado en los años 70 por David Michelinie y John Byrne. Su nombre es Scott Lang (Paul Rudd), un ex convicto que vuelve a meterse en problemas.

Esto ocurre después de que se apodera de un traje que pertenece al científico Hank Pym (Michael Douglas), desconociendo que es el mismo que Pym utilizaba para convertirse en Ant-Man, el héroe con la capacidad de reducir su tamaño hasta el de una hormiga.

Pero el científico recluta a Lang para que lo ayude a combatir los planes de su ex protegido, Darren Cross (Corey Stoll), quien desea usar la técnica de reducción con fines militares. Una misión donde contarán con la ayuda de la hija de Pym, Hope (Evangeline Lilly).

El largometraje lo dirige Peyton Reed y recaudó más de US$500 millones a nivel mundial, obteniendo además la aprobación de la crítica y el público por incluir más humor que el habitual, hasta ese momento, en las otras realizaciones de Marvel.

Ver en Disney+

Los Increíbles

película Los Increíbles Netflix

Los Increíbles

La primera parte de esta película animada es una de las mejores alternativas para disfrutar en familia en Disney+.

Así, se puede revivir o apreciar por primera vez la aventura de la familia encabezada por Helen y Bob Parr —y que también integran sus hijos Violet, Dash y Jack-Jack— quienes deben ocultar su verdadera condición de superhéroes, luego de que hace unos años atrás los paladines fueran declarados ilegales.

El largometraje con el sello Pixar fue dirigido en 2004 por Brad Bird (El Gigante de Hierro) y cuenta entre sus voces originales con actores como Holly Hunter, Craig T. Nelson y Samuel L. Jackson.

Ver en Disney+

Capitana-Marvel.jpg

Capitana Marvel

A finales de la década pasada debutó la película en torno a la figura más poderosa del universo Marvel, haciendo también historia por ser la primera cinta de este estudio con una mujer como protagonista: la heroína también conocida como Carol Danvers.

Un largometraje cuyo inicio se ambienta en el planeta Hala, hogar de la avanzada raza de los Kree y donde existe la unidad militar de elite Starforce. Una de sus integrantes es Vers (Brie Larson), una chica de aspecto terrestre que es hecha prisionera por los Skrulls.

Pero al lograr escapar de estos, ella tiene un accidente y termina en el planeta C-53 o Tierra. De manera repentina la joven guerrera aparece en un sitio que no le es desconocido, ya que borrosas imágenes que tiene de su pasado se relacionan con este lugar.

Aquí, conocerá a un joven Nick Fury (Samuel L. Jackson), el agente de S.H.I.E.L.D. que se convertirá en su aliado para encontrar a la científica clave en un experimento con energía, y se reencontrará con su pasado y el origen de los poderes que son parte de ella.

Ver en Disney+

La Bella y la Bestia

La-Bella-y-la-Bestia.jpeg

La Bella y la Bestia

La realización que llevó al largometraje el famoso cuento francés ambientado en el siglo XVIII no solo consiguió un Globo de Oro como Mejor Película de Musical o Comedia, sino que también estuvo nominada a seis Oscar de la Academia.

Entre los que compitió, ni más ni menos, como Mejor Película -la primera cinta animada en la historia de estos galardones en lograrlo- junto a JFK, Bugsy, El príncipe de las mareas y El silencio de los inocentes, última de las cuales se alzó finalmente con la estatuilla dorada.

Singularidades que se sumarían al hecho que además es la primera cinta animada del estudio en poseer un guión y fue realizada en tiempo récord: se hizo en solo dos años, a diferencia de sus predecesoras, que eran siempre realizadas en cuatro.

Un último punto que no afectó en nada la calidad ni magia de sus imágenes, donde se narra la historia de la independiente Bella y su encuentro con Bestia -quien era realmente un príncipe con un maleficio-, en el castillo habitado por personajes encantados.

Ver en Disney+