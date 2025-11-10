Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena.

Tras su exitoso paso por el Tiny Desk, el cual ya acumula más de 12 millones de reproducciones en YouTube y ha sido ampliamente celebrado tanto por la crítica nacional como internacional, 31 Minutos se prepara para realizar dos espectáculos en el Movistar Arena .

Se trata de Radio Guaripolo II, instancia en la que uno de los personajes favoritos de la serie, Guaripolo, regresa al aire con nuevas secciones, entrevistas y canciones, acompañado de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Patana y muchos más.

Desde la producción anticipan que los shows “ nos harán vibrar de principio a fin con una emocionante historia repleta de humor, música y emoción , junto a éxitos como Diente Blanco, no te vayas, Yo nunca ví Televisión o Mi Muñeca me habló.

Las instancias van dirigidas a fanáticos de 31 Minutos de todas las edades.

Esto es lo que debes saber sobre los espectáculos y la venta de entradas.

Cuándo serán los shows Radio Guaripolo II de 31 Minutos y dónde comprar las entradas

Las funciones de 31 Minutos en el marco de su show Radio Guaripolo II se desarrollarán los próximos viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero de 2026, a las 19:00, en el Movistar Arena.

Las entradas pueden ser adquiridas a través del sistema Puntoticket , la única plataforma oficial de venta de tickets para estos eventos.

Los precios de los boletos son los siguientes, incluido el cargo por servicio:

Diamante: $64.400

Platinum: $56.350

Golden: $50.600

Silver: $41.400

Plate Baja Diamante: $59.800

Platea Baja Golden: $49.450

Platea Baja Silver: $41.400

Platea Alta Golden: $37.950

Platea Alta Silver: $32.200

Tribuna: $19.550

Silla de Ruedas: $34.500

Acompañante Silla de Ruedas: $34.500

Cabe destacar que también se ofrece un 20% de descuento para los clientes de Banco Estado, con un límite de 3.000 tickets por función . Para el espectáculo del 31 de enero este beneficio ya se encuentra agotado. Sin embargo, todavía está disponible para el del sábado 1 de enero.

Puedes conocer más detalles y comprar las entradas haciendo clic en este enlace.