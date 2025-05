Ranking: las 50 mejores películas de todos los tiempos en Netflix (diciembre)

Son tantas las opciones de largometrajes que la plataforma de straming ofrece en su catálogo, que a veces es difícil escoger una buena historia para disfrutar en la pantalla.

Por eso recopilamos las 50 mejores películas de Netflix disponibles en diciembre de 2024 y las ordenamos de menor a mayor según su calificación en IMDB (que va del 1 al 10).

El niño y la garza, estrenada en 2023. Calificación de 7.4 en

Después de anunciar su retiro en 2013, Hayao Miyazaki sorprendió a todos, en especial los amantes del anime, al confirmar su retorno con la realización de El niño y la garza.

La película con que el maestro japonés de la animación se reencuentra con el público, pero también con varios de los elementos que son habituales en su obra.

Como el crecimiento, generalmente con el paso de un niño o adolescente a la siguiente etapa de su vida, y figuras femeninas claves en el desarrollo de la trama.

Un relato inspirado en el clásico literario ¿Cómo vives?, de Yoshino Genzaburō, y la búsqueda de un lugar en el mundo de su protagonista, el quinceañero Koperu.

El que descubre un mundo de fantasía al que llega gracias a una singular ave, donde se encuentra con criaturas tan coloridas como sorprendentes y desafíos, en medio de bellos paisajes de grandes nubes y construcciones mágicas.

49. Drive my car

Drive-my-Car-2.jpeg la-tercera

Drive my car, estrenada en 2021. Calificación de 7.5 en

En 2022 el Oscar a Mejor Película Internacional se lo llevó la cinta dirigida por el japonés Ryûsuke Hamaguchi, que toma como base de su trama el cuento homónimo que forma parte de Hombres sin mujeres, la compilación de historias breves de Haruki Murakami.

Un largometraje donde se conoce a Yūsuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima) un actor de teatro que acepta dirigir una versión multilingüe de Tío Vania en el festival de Hiroshima, como ya lo había hecho hace un tiempo en Tokio con piezas como Esperando a Godot.

Y es durante sus días protagonizando esta puesta en escena que la película introduce a Kafuku al espectador, cuando él escucha la nueva y singular narración que surge de la mente de su esposa, la guionista televisiva Oto (Reika Kirishima).

La misma que tras una función teatral le presenta a su marido al joven actor de TV Kōji Takatsuki (Masaki Okada). Quien supuestamente es el amante con el que la descubre cuando debe volver de forma inesperada a casa, aunque no dice nada.

En el preámbulo de algo peor: la muerte de Oto por una hemorragia cerebral. La tragedia que dos años después todavía acompaña al actor/director en Hiroshima, cuando debe aceptar que su querido auto sea conducido por la callada Misaki Watari (Tōko Miura).

48. Un lugar en silencio

Un-lugar-en-silencio-2-ok.jpg la-tercera

Un lugar en silencio, estrenada en 2018. Calificación de 7.5 en

En 2005, cuando se estrenó la versión estadounidense de The office por NBC, la carrera de John Krasinski tuvo un antes y un después, ya que gracias al rol de Jim Halpert quedaron atrás sus papeles secundarios en cine y TV, para convertirse en una figura esencial de la exitosa serie de comedia.

Pero si de títulos claves en la carrera de Krasinski se trata, existe una película que también tiene un sitio de privilegio: Un lugar en silencio, la cinta de 2018 dirigida, escrita y protagonizada por el actor, que se convirtió en uno de los estrenos más aplaudidos por el público y la crítica ese año.

En la que se conoció la escalofriante aventura de la familia conformada por Evelyn y Lee Abbott (Emily Blunt y Krasinski), y sus hijos Marcus (Noah Jupe), Regan (Millicent Simmonds) y Beau (Cade Woodward), luego de la invasión de alienígenas sin vista que asesinan a los humanos.

Cuando, siempre en silencio para no llamar la atención de las criaturas, se mantuvieron con vida hasta que el horror retornó a su existencia.

47. Súper Cool

Súper-Cool.jpg la-tercera

Súper Cool, estrenada en 2007. Calificación de 7.6 en

El actor canadiense Michael Cera protagoniza esta comedia juvenil producida por el genial Judd Apatow (Ligeramente embarazada) y donde comparte los roles principales con Jonah Hill.

Aquí los papeles de estos conocidos actores son los de Evan y Seth, quienes han sido amigos desde muy pequeños y ahora están a punto de terminar la escuela secundaria, tomando distintas opciones para su educación superior.

Mientras lidian con su inminente separación, los adolescentes se unen a Fogell (Christopher Mintz-Plasse) para poder comprar el alcohol que uno de ellos prometió llevar a una fiesta, ya que este último posee una identificación falsa. Pero las cosas se enredan más de lo que esperan.

Gracias a la mezcla de humor e irreverencia y a papeles secundarios a cargo de figuras como Seth Rogen y Bill Hader, Súper Cool se transformó en uno de las mejores comedias juveniles de todos los tiempos.

La-Ballena-2.jpg la-tercera

La ballena, estrenada en 2022. Calificación de 7.6 en

Su imaginación, novelas, la Biblia e historias ajenas han sido la base de las cintas de Darren Aronofsky, por lo que La ballena es su primera película inspirada en una obra de teatro.

Una pieza del Off-Broadway -salas más pequeñas e independientes- que fue concebida a comienzos de la década del 2010 por Samuel D. Hunter, tomando como inspiración su propia vida.

Ya que cuando el autor de Idaho era una adolescente hizo de la comida su “medicina” para combatir la depresión que nació tras revelar su identidad sexual y perder su colegio y sus amigos.

Sin embargo, Hunter convirtió su experiencia en algo diferente: la historia de un profesor confinado en su departamento, que debido a la obesidad mórbida encara un trágico pronóstico.

El motor de la pieza teatral y también de la película dirigida por Aronofsky (Cisne Negro), que, como es habitual con sus cintas, dividió a la crítica, pero permite a Brendan Fraser brillar por completo en pantalla.

La misma actuación por la que el actor, que en años recientes se alejó por completo de los blockbusters, ganó diferentes premios, entre ellos el Oscar a Mejor Actor.

Tick-tick…-boom.jpg Macall Polay/NETFLIX

Tick, tick... boom! , estrenada en 2021. Calificación de 7.6 en

En los últimos años, Lin-Manuel Miranda ha sido valorado por sus roles de actor, cantante, compositor, dramaturgo y compositor, gracias a títulos como el musical Hamilton y la cinta In the Heights. Un amplio currículo al que sumó la dirección de Tick, tick… boom!

La película que lleva a la pantalla la obra semi biográfica de otra figura del teatro estadounidense de las últimas décadas: Jonathan Larson, el compositor y dramaturgo neoyorquino que dio vida al musical rock Rent, pero murió la noche antes de su estreno.

El mismo que antes había creado Tick, tick… boom!, la pieza que hoy revive en la ópera prima de Miranda, la cual presentó a comienzos de los 90 como un trabajo solista, pero después de su fallecimiento se convirtió en una obra musical de tres actos.

La cual es la base del musical que muestra la historia un tanto ficcionada de Larson, un veinteañero artista que busca hacerse de un nombre en Broadway y a quien en pantalla encarna un destacado Andrew Garfield.

Con un tono agridulce muestra los diferentes obstáculos que enfrenta su protagonista para lograr visibilidad en la escena de Broadway, en una combinación de drama y canciones que hace del largometraje un entrañable y más que recomendable musical.

El Niño que domo el viento Netflix la-tercera

El niño que domó el viento, estrenada en 2019. Calificación de 7.6 en

El 2019 Netflix estrenó esta inspiradora película basada en una historia real, que marca el debut en la dirección de Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud).

La historia, que transcurre el año 2001 en Malaui, se centra en William Kamkwamba (Maxwell Simba) y su familia, quienes con esfuerzo se dedican a cultivar su huerto para generar suficiente dinero para sobrevivir un año entero.

Pero las condiciones políticas y económicas en este país son tan inestables, que pronto todo el pueblo donde vive William se sumerge en una profunda crisis en que reinan la hambruna y el desamparo.

En ese contexto, William tiene una idea que puede cambiar el destino de toda su comunidad, al utilizar sólo un poco del conocimiento que obtuvo lo escasos días que fue al colegio.

43. Aftersun

Aftersun.jpg la-tercera

Aftersun, estrenada en 2022. Calificación de 7.6 en

Tarantino, Welles y Truffaut son directores que llegaron por la puerta ancha al cine gracias a inmejorables óperas primas. Al igual que la escocesa Charlotte Wells con su inolvidable Aftersun.

La película que conquistó tanto al público y a la crítica con una realización al parecer simple, pero que tiene múltiples capas.

Que transitan por el calor y la nostalgia de un verano de infancia, el salto de la niñez a la adolescencia y las pequeñas grandes complicaciones de la paternidad, además de un drama silente.

Lo que Wells, quien hasta el momento solo había dado vida a cortos como Tuesday, realiza de forma natural, sin mayores estridencias ni traumas, pero con sutiles señales de algo que no está bien.

Algo que claramente afecta a Calum (Paul Mescal) mientras pasa unos días de vacaciones junto a su hija de 11 años Sophie (Frankie Corio), en un resort de no muchas estrellas de la costa turca.

42. Medianoche en París

Medianoche-en-París-2.jpeg la-tercera

Medianoche en París, estrenada en 2011. Calificación de 7.6 en

Luego de estar nominado para Mejor Guión Original en los Oscar y los BAFTA por su libreto para Los excéntricos Tenenbaum junto a Wes Anderson, en 2012 Owen Wilson postuló por primera vez a un galardón por interpretación -al Globo de Oro como Mejor Actor-, gracias a su rol en la comedia Medianoche en París, de Woody Allen.

La que marcó un punto de inflexión en la carrera del actor estadounidense que en ese momento ya llevaba años demostrando su talento en el humor, en especial con sus múltiples colaboraciones con el mencionado Anderson, además de algunas cintas de otros géneros, como el drama bélico Tras las líneas enemigas.

Todo gracias a su encarnación en pantalla de Gil Pender, un guionista que tiene un nombre en Hollywood, pero sueña con ser novelista y se ha embarcado en la creación de un libro sobre el dueño de una tienda de objetos que despiertan la nostalgia. Un sentimiento que además es parte esencial de su carácter.

Por eso se maravilla con todos los rincones con historia que posee París, mientras visita la ciudad junto a su novia Inez (Rachel McAdams) y los conservadores padres de ésta. Pero su asombro es aún mayor luego de que una noche se pierde en una de sus calles y es invitado por unos desconocidos a sumarse a su diversión.

Lo que lo lleva a un fantástico viaje al pasado, a la bohemia Ciudad Luz de los años 20, donde conoce a figuras artísticas de la época como Zelda y F. Scott Fitzgerald (Alison Pill y Tom Hiddleston), además de Adriana (Marion Cotillard), una diseñadora de modas que es amante de Picasso y atrae su atención inmediatamente.

41. La historia oficial

Hist-Oficial-OK.jpg la-tercera

La historia oficial, estrenada en 1985. Calificación de 7.7 en

Esta es una cinta que estremeció no sólo a Argentina, sino que a todo el mundo. De hecho, ganó el Oscar a la mejor película extranjera en 1986, época en que el cine latinoamericano figuraba poco y nada en el concierto internacional.

Aquí, la gran actriz Norma Aleandro interpreta a Alicia, una profesora que empieza a sospechar y a tratar de desenmarañar una trama en que se trenzan la dictadura argentina, su esposo y su pequeña hija.

Luis Puenzo fue el encargado de dirigir este impactante filme que trata el tema de los detenidos desaparecidos y la lucha de las abuelas de la Plaza de Mayo por saber el paradero de muchos niños, hijos de esos desaparecidos.

40. Roma

roma-cuarón-900x600.jpg la-tercera

Roma, estrenada en 2018. Calificación de 7.7 en

Roma fue la primera producción mexicana en ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera. También se quedó con las estatuillas por Mejor fotografía y Mejor director a Alfonso Cuarón.

Estrenada en Netflix en 2018, verla es todo un placer visual. Su fotografía en blanco y negro, sus detalles de ambientación y la historia con tintes biográficos del mismo Cuarón, la llevaron también a obtener el León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia.

En más de dos horas cuenta la vida de Cleo, la empleada doméstica de origen mixteco que trabaja en la casa de una familia acomodada de la colonia Roma, en Ciudad de México.

A través de ese relato íntimo, el director muestra, también, los terribles sucesos que conmocionaban a ese país en la década del 70.

39. El niño con el pijama de rayas

El-niño-con-el-pijama-OK.jpg la-tercera

El Niño con el pijama de rayas, estrenada en 2008. Calificación de 7.7 en

Esta es una película sensible, de ésas que te sacan más de una lágrima, una que muestra los horrores de la guerra a través de la mirada de un niño.

Se trata de Bruno (Asa Butterfield, sí, el mismo que ahora triunfa en la serie Sex Education), hijo de un comandante alemán que se hace cargo de Auschwitz.

Aburrido, un día se aproxima a los cercos que separan su casa del campo de concentración y establece amistad con Shmuel, un chico de su edad prisionero en ese macabro recinto.

La vida los une en su inocencia, pero también en un destino trágico que hace que se apriete el corazón.

El-Juicio-de-los-7-de-Chicago.jpg NICO TAVERNISE/NETFLIX © 2020

El juicio de los 7 de Chicago, estrenada en 2020. Calificación de 7.7 en

Tras su abortado estreno mundial en salas por la pandemia, el guionista y realizador Aaron Sorkin (La red social) lleva a Netflix esta película que se basa en un hecho real.

Es la de jóvenes organizadores de las manifestaciones pacíficas contra la Guerra de Vietnam, que se realizaron de forma paralela a la Convención Demócrata de 1968 en Chicago y que terminaron en graves enfrentamientos con la policía.

Así, la cinta muestra el juicio que la Fiscalía General de EE.UU. inició contra un grupo de ocho acusados, un proceso complejo y poco imparcial que duró más de 150 días, y que se recrea con actores como Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne y Mark Rylance, dando vida a personajes complejos y convincentes, que se toman la pantalla en cada una de sus apariciones.

Un imperdible ejemplo de buen cine que aleja al fime de los habituales dramas legales, muchas veces marcados por una narración compleja y menos atractiva para la mayor parte del público, sin desmerecer la calidad de su historia y mirada fílmica.

Godzilla-Minus-One-6.jpeg la-tercera

Godzilla Minus One, estrenada en 2023. Calificación de 7.7 en

Aunque para algunos pasó desaparecibido, uno de los estrenos más destacados en los cines en 2023 fue Godzilla Minus One.

La película japonesa que suma un nuevo capítulo a la historia de la gigantesca criatura inspirada por el horror del desastre de la bomba nuclear.

Una producción dirigida por Takashi Yamazaki y cuya épica historia se ambienta en el Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial.

La que muestra al legendario monstruo amenazando a los habitantes de Tokio, mientras un ex piloto se une a otros veteranos para combatirlo.

Su narración mantiene el encanto del filme nipón de los 50. No sólo por tener como eje de su trama a la gigantesca criatura inspirada por el horror del desastre de la bomba nuclear y su trauma, sino también por su estética y espíritu vintage.

36. Misión imposible: repercusión

Mision-Imposible-repercusion-ok.jpg la-tercera

Misión imposible: repercusión, estrenada en 2018. Calificación de 7.7 en

Clásico de las películas de acción, en Netflix encuentras varios de los títulos de esta popular saga protagonizada por Tom Cruise.

Entre ellas la última de sus entregas, la sexta, subitulada Repercusión, en la que estando oculto en Belfast, Ethan Hunt (Cruise) recibe una nueva misión: obtener antes de que llegue a sus manos el plutonio que permitiría a los seguidores de Salomon Lane (Sean Harris), quienes se hacen llamar Los Apóstoles, el poder ensamblar poderosas armas nucleares que usarían en distintos lugares del planeta para desbaratar el orden mundial.

Su primer paso será evitar que la denominada Viuda Blanca (Vanessa Kirby), una elegante contrabandista británica, le entregue los dispositivos de plutonio a Lark Decoy (Liang Yang).

Para esto deberá viajar a París, pero no lo hará solo, ya que se verá obligado a aceptar como compañero de misión a August Walker (Henry Cavill), un agente de la CIA.

Dos horas y media de duración que conforman la que es una de las mejores piezas de la saga, con Cruise nuevamente exponiendo su habilidad para las escenas de acción, que acá adquieren un carácter casi monumental, pero revelando también el lado más humano de Ethan Hunt.

La-sociedad-de-la-nieve-5.jpg la-tercera

La sociedad de la nieve, estrenada en 2023. Calificación de 7.8 en

En 2012, J.A. Bayona ofreció en Lo imposible su mirada al tsunami de Indonesia de 2004, para en La sociedad de la nieve mostrar otra épica historia de supervivencia.

En una película que confirma su talento para abordar tragedias de la vida real, revisitando el accidente que en 1972 sufrió un equipo de rugby uruguayo, al viajar hacia Santiago.

El que afectó al vuelo de la Fuerza Aérea de Uruguay que trasladaba a los integrantes del club Old Christians, más amigos y familiares, y Pablo Vierci recapituló en su libro.

El cual este periodista publicó bajo el título de La sociedad de la nieve, después de haber investigado y entrevistado a los sobrevivientes de la denominada tragedia de Los Andes.

Con lo que Vierci concibió un relato en primera persona que es la fuente esencial de lo que Bayona despliega en la conmovedora narración, de más de dos horas, que llegó a Netflix.

34. Sin novedad en el frente

Sin-novedad-en-el-frente-4.jpg la-tercera

Sin novedad en el frente, estrenada en 2022. Calificación de 7.8 en

Aunque han pasado más de 90 años desde que se publicó el tercer libro del alemán Erich Maria Remarque, este continúa como la novela símbolo del antibelicismo -que para el autor era más bien antipolítico-, con su historia centrada en un adolescente que debe combatir en la Primera Guerra Mundial y ser testigo de su drama.

Un clásico de la literatura que fue llevado por primera vez a la pantalla en la película estadounidense dirigida por Lewis Milestone y ganadora de dos Oscar, para luego llegar a la TV en forma del telefilme protagonizado por Richard Thomas. Dos adaptaciones a las que se unió una tercera cinta.

La cual, nuevamente titulada Sin novedad en el frente, fue filmada en Alemania bajo la dirección de Edward Berger y la producción ejecutiva del famoso actor Daniel Brühl.

El que también es parte del elenco de la realización de casi dos horas y media de metraje que debutó en el Festival de Toronto y luego en 2023 ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera.

Un éxito de crítica y público con la historia de Paul Bäumer (Felix Kammerer), un chico de 17 años que junto a sus amigos Ludwig Behm (Adrian Grünewald), Albert Kropp (Aaron Hilmer) y Franz Müller (Moritz Klaus) se enrolan instigados por sus docentes para combatir en la Primera Guerra.

Un conflicto al que llegan con optimismo y los uniformes que, sin saberlo, ya habían usado otros jóvenes caídos en batalla, y que pronto cobra la vida de Ludwig en las trincheras; para más tarde enfrentar a Paul al horror de una matanza orquestada por oficiales muy lejos del frente occidental, que elimina a miles de muchachos cada día.

33. Moonrise Kingdom

Moonrise-Kingdom-2-ok.jpg la-tercera

Moonrise Kingdom, estrenada en 2012. Calificación de 7.8 en

Para algunos es Rushmore (1998). Otros consideran su obra maestra a Los excéntricos Tenenbaums (2001). Y para muchos su película favorita de Wes Anderson es Moonrise Kingdom (2012).

Y es que en su séptimo largometraje, tras la aventura animada de Fantastico Sr. Zorro (2009), el singular director estadounidense lleva a un nuevo nivel las características de su cine: esa agriducle mezcla de comedia y drama, los sinsabores de las familias disfuncionales y, especialmente, su detallista puesta en escena.

Una fórmula que aun no aburre y con la que aquí cuenta una historia que transcurre en una pequeña isla de la Nueva Inglaterra de 1965, donde dos jovenes enamorados, el huérfano Sam Shakusky (Jared Gilman) y la melancólica Susy Bishop (Kara Hayward), deciden escapar juntos para vivir su romance en su reino bajo la luna.

Su decisión provoca una conmoción en el pequeño pueblo, dando inicio a una búsqueda que pone en evidencia a un puñado de adultos que se comportan como niños y a niños actuando con madurez y sensatez.

Drama, comedia y algo de aventura se juntan en un cinta encantadora, que se luce con un elenco que incluye a nombres de la talla de Frances McDormand, Billy Murray, Bruce Willis, Tilda Swinton, Edward Norton y Jason Schwartzman, y donde brillan también sus pequeños protagonistas.

32. ¡Huye!

Huye-2-ok.jpg la-tercera

¡Huye!, estrenada en 2017. Calificación de 7.8 en

En 2017 con ¡Huye!, el comediante Jordan Peele debutó en en la dirección fílmica. Y lo hizo de la mejor manera, al logra orquestar de un modo preciso las actuaciones de sus protagonistas y dotar de ritmo exacto a este thriller que, de paso, ofrece una sarcástica mirada al siempre presente conflicto racial estadounidense.

El que se inicia cuando, tras cuatro meses de relación amorosa, Rose (Allison Williams) decide presentar a sus padres a su novio Chris (Daniel Kaluuya), aunque él tiene reparos con el encuentro, porque es afroamericano y tanto ella como su familia son blancos.

A pesar de esto, la pareja se dirige a la casona que los Armitage, el neurocirujano Dean (Bradley Whitford) y la siquiatra e hipnoterapista Missy (Catherine Keener), poseen en una exclusiva zona rural de Alabama.

A pesar de un incidente automovilístico en la carretera con un ciervo, la visita sigue su curso normal hasta que Chris tiene extraños encuentros con los empleados del lugar, los afroamericanos Georgina (Betty Gabriel) y Walter (Marcus Henderson) y, además, es hipnotizado por Missy para que deje de fumar.

Esto marca el inicio de posteriores sorpresas para el muchacho, entre las que se destaca la visita de un grupo de amigos de los Armitage, quienes parecen demasiado interesados en su físico, juventud y talento como fotógrafo.

31. Capitán Phillips

Capitán-Phillips.jpeg la-tercera

Capitán Phillips, estrenada en 2013. Calificación de 7.8 en

Aunque la palabra piratería lleva de inmediato a pensar en figuras como Barbanegra y el corsario Francis Drake, en la actualidad todavía existen grupos que se dedican al saqueo marítimo en las costas de África y Asia. Como los piratas somalíes que en 2009 tomaron como rehén a Richard Phillips.

El entonces capitán del buque mercante de bandera estadounidense Mærsk Alabama que sufrió el ataque que más tarde recordaría en El deber de un capitán: piratas somalíes, SEALs de la Armada y los días peligrosos en el mar, libro que escribió en 2010 junto a Stephan Talty y luego se haría película.

La cual, dirigida por Paul Greengrass (Bourne: el ultimátum, Noticias del gran mundo), se inspira en las páginas de esa novela para llevar a la pantalla la experiencia del marino, bajo la piel de Tom Hanks, desde que deja su casa en Vermont para tomar el vuelo que lo lleve a Omán, donde zarpará para navegar hasta Kenia.

Pero esta es también la historia de Muse (Barkhad Abdi), quien al inicio de la cinta recluta a pescadores de su pueblo para en un pesquero y lanchas abandonar la costa africana e ir en busca de algún barco al que robar. En la puesta en marcha de los dos relatos que más tarde confluyen en el océano Índico.

Cuando Muse y sus hombres, tras perseguir al carguero por horas, lo abordan y reducen a la tripulación en el puente de mando, mientras el resto se oculta en la sala de máquinas. Al mismo tiempo que el relato comienza a navegar por la tensión que guía el drama y el suspenso de Capitán Phillips.

30. Gángster americano

American-Gangster-1-ok.jpg la-tercera

Gángster americano, estrenada el año 2007. Calificación de 7.8 en

Frank Lucas fue el traficante que, a fines de los 60 y comienzos de los 70, puso en jaque la supremacía de la mafia italiana en las calles de Nueva York.

Con su heroína de pureza 100% y a bajo precio, que el mismo traía desde Tailandia, se convirtió en un hombre millonario y poderoso, aunque de bajo perfil, que el New York Magazine reatrató en el artículo The return of Superfly.

Ese reportaje es la base de la película que el director Ridley Scott estrenó en 2007 y que narra el auge y caída de Lucas, quien partió como chofer y guardaespaladas de "Bumpy" Johnson, el traficante que dominaba Harlem y de quien siguió sus pasos.

La cinta se estructura como un relato paralelo que por un lado muestra cómo Lucas (interpretado por un soberbio Denzel Washington) construyó su imperio y, por el otro, al detective del departamento de policía de Newark Richie Roberts (Russell Crowe), el mismo que más tarde terminaría con la ascendente carrera del mafioso afroamericano.

29. Orgullo y prejuicio

orgullo-y-prejuicio-1513240220.jpg la-tercera

Orgullo y prejuicio, estrenada en 2005. Calificación de 7.8 en

Un verdadero viaje en el tiempo hacia la Inglaterra victoriana es el que ofrece esta película de 2005, que adapta la popular novela homónima a de Jane Austen.

Cada detalle, desde el vestuario y los decorados hasta las costumbres llevan mágicamente a esta época en que las mujeres no tenían derecho a heredar los bienes familiares y por eso debían casarse para poder tener un hogar y un buen pasar.

En ese objetivo se concentran las cinco hermanas Bennet, las hijas de un matrimonio de clase baja que vive en una zona rural.

Una de ellas, la mayor, Jane (Rosamund Pike), al parecer tuvo suerte al emparejarse con un millonario que llegó a vivir a una mansión cercana, Charles Bingley (Simon Woods). Mientras su hermana, Lizzy (Keira Knightley), se enamora de un amigo de Sr. Bingley, el altanero y orgulloso Sr. Darcy (Matthew Macfadyen).

Este último parece un romance imposible, de esos que son infaltables en las novelas de Jane Austen, y que te terminará por romper el corazón.

28. Call me by your name

Call-me-by-your-name-2-ok.jpg la-tercera

Call me by your name, estrenada en 2017. Calificación de 7.8 en

Entre los títulos destacados de 2017 se cuenta esta película del italiano Luca Guadagnino, que logró cuatro nominaciones a los Oscar -entre ellas para Mejor Película, Mejor Actor Principal y Mejor Guión, premio que finalmente ganó- al llevar a la pantalla la novela homónima de André Aciman.

Su relato se ambienta en 1983, en la villa campestre italiana donde el joven Elio (Timothée Chalamet) pasa el verano junto a sus padres, un profesor de arqueología y una traductora.

Ese en ese entorno idílico donde el muchacho inicia una relación amorosa con el estudiante de posgrado Oliver (Armie Hammer), asistente de investigación de su padre, un amor de verano que les cambiará la vida.

Y aunque la cinta tiene momentos sonrojantemente clichés -la famosa escena del durazno- termina por conquistar con su ciudada fotografía, con su banda sonora, que incluye canciones inéditas de Sufjan Stevens, y especialmente con la actuación de Chalamet, en uno de sus papeles más recordados.

Un romance que podría seguir, porque ya está confirmada la secuela de Call me by your name, aunque sin fecha de estreno.

27. Cómo entrenar a tu dragón

Como-entrenar-a-tu-dragon-ok.jpg la-tercera

Cómo entrenar a tu dragón, estrenada en 2010. Calificación de 8.1 en

Tras sucesos como Shrek y Madagascar, los estudios Dreamworks volvieron a pegarle el palo al gato en 2010 con esta entretenida y aleccionadora historia animada.

Basada en una saga literaria de la escritora Cressida Cowell, la película se ambienta en el año 1010, en la isla viking de Berk, un lugar que vive acechado por dragones de todo tipo.

Por eso sus habitantes tienen como una de sus actividades la caza de dragones, algo para lo que no es muy apto Hipo, un adolescente ingenioso, que es hijo del jefe de la isla, Estoico el Vasto.

Pero para tratar de ganarse el respeto de sus padres, Hipo atrapa a un raro y temido dragón, Furia Nocturna, con el que comienza una amistad y que le demuestra que estas criaturas no son tan fieras como los vikingos piensan.

Y no solo cautiva con su relato, sino también con su propuesta visual, que despliega una épica aventura en fascinante formato de animación 3D.

El-Irlandes.jpg la-tercera

El Irlandés, estrenada en 2019. Calificación de 7.8 en

El gran cineasta Martín Scorsese hizo su debut en grande en Netflix con este monumental filme de casi tres horas y media que retrata, como ya nos tiene acostumbrados, el mundo del crimen y de las mafias.

Esta vez lo hace a través de los recuerdos de Frank Sheeran (Robert de Niro), un sicario que trabajó para un grupo de gangsters y también para uno de los líderes sindicalistas más conocidos que ha tenido EE.UU., Jimmy Hoffa.

Aparte de contar con la maestría de Scorsese en la dirección, cuenta con tres actorazos en los roles centrales: De Niro, Jose Pesci y Al Pacino. Un filme imperdible para todo amante del cine.

La segunda parte del ranking, con las películas del 25 al 1, la puedes revisar acá.