Regalos de Navidad: ideas foodies para todos los bolsillos

The Simple Life: cocina rica, fácil y 100% real

Augusta-Quiñones-1-listo-.jpg la-tercera

Foto: The Simple Life®

Augusta Quiñones es abogada y la creadora del blog de recetas The Simple Life, a quien también encuentras en su Instagram. Una especialista en recetas fáciles, de no más de 10 ingredientes o que no toman más de 30 minutos de preparación.

Y The Simple Life. Cocina rica, fácil y 100% real($ 31.990), de Enhorabuena Editorial, es su segundo libro de recetas, que fiel a su estilo prometen facilitarte la vida, ahorrar tiempo y dinero, sin por ello ser esclavo de la cocina o renunciar al maravilloso placer de comer rico.

Augusta-Quiñones-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: The Simple Life

Son 170 recetas, pero a la vez es más que un recetario. Y es que entre sus páginas encuentras un recorrido visual de los utensilios y electrodomésticos básicos en cualquier cocina, además de los ingredientes principales que hay que tener, cómo conservar los alimentos e ideas para usar las sobras, por ejemplo.

Y no te angusties, que la gracia es que las recetas están pensadas para dos personas, con ingredientes que puedes encontrar en la mayoría de los almacenes de barrio.

Augusta-Quiñones-3-listo-.jpg la-tercera

Foto: The Simple Life

También van desde lo básico, como hacer arroz graneado o los tiempos para que el huevo quede perfecto en sus distintos puntos, hasta los as bajo la manga, como postres, tortas, aperitivos y coctelería.

Lo puedes encargar directamente aquí con despacho a todo Chile o también en librerías.

Concaramelo

Con-Caramelo-3-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Concaramelo es la dulcería y fábrica artesanal que desde 2020 encuentras en Av. Italia, casi al llegar a la calle Sucre y donde puedes ver como hacen ahí mismo, dulces, gomitas y calugas100% veganas, naturales y gluten free.

Todas elaboradas con esencias naturales de frutas, flores, árboles y pigmentos vegetales.

De hecho, acaban de recibir el título de Best Vegan Sweet Treat Store 2023 en South America, de manos de Happycow.

Con-Caramelo-4-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Ahí, puedes encargar productos de edición especial para Navidad, como el Muérdago ($ 4.500), hecho de caramelo sin azúcar, que vienen en un envase individual con Cinta y etiquetas de Navidad; o los Pikitos antes del calugazo ($ 5.500), una fusión entre el manjar y caluga, blandito como el pikito.

También Chilensis ($ 21.500), que son caramelos sin azúcar botánicos, de especies nativas chilenas, como Boldo, Maqui con Calafate y Laurel.

Es más, los de boldo y maqui con calafate los puedes disolver en agua caliente y transformarlo en infusión si quieres.

Pensar/ Comer

Pensar-Comer-3-listo-.jpg la-tercera

Foto: Pensar Comer

Valeria Campos, es doctorada en Filosofía, actualmente profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y pionera en ligar la alimentación con la filosofía. En Pensar/Comer, Herder ($ 20.000) en La Librería del Gam, con despacho a domicilio los días jueves, dice que somos lo que comemos.

Es decir, se trata de un tratado sobre el comer, lo que más nos gusta a los seres humanos. "Comer es la práctica cotidiana más extendida de la vida". La comida es una de las formas de comprender las culturas, los pueblos. Una relación íntima y cotidiana.

"Sin embargo, la tradición filosófica nunca se ha hecho cargo directamente de la alimentación, pues no es un tema que forme parte de las cuestiones que originariamente le preocupan".

Y, lo que hace Valeria Campos en este libro, es poner el comer en el centro del pensar mismo, de una forma incluso lúdica, amena y gozosa. Muy, pero muy alejado a lo que podría ser un mamotreto filosófico.

Fiol Dulcería

Fiol-Dulcería-entrada-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Fiol Dulcería es un lugar de peregrinación, o el templo de perdición en barrio Italia. Te hablamos del local a cargo de Camila Fiol, la chef y pastelera que pasó por restaurantes como Boragó y que, tras ser estudiante y profesora en la Basque Culinary Center, la primera universidad para cocineros de España, volvió a Chile para abrirla.

Y, lo que ahí encuentras, son macarrones, gomitas, calugas, turrones y mantecados 100% naturales, de sabores de temporada, todos con el sello de la factura totalmente artesanal. Además las puedes pedir en preciosas cajas de regalo.

Fiol-Dulcería.jpg la-tercera

Foto: Fiol Dulcería

También hay opciones veganas.

Es decir, puedes comprar una caja de Malvadonas ($ 10.000), que son Marshmallow de sabores como maracuyá, mermelada frambuesa, baño chocolate; o coco, mermelada de piña, choco maracuyá, crispy mango y coco rallado por ejemplo.

Otra opción, es la Caja de 30 unidades ($ 15.000), que viene con un mix, surtido, de calugas, gomitas, masticables marshmallows, mantecados, turrón, paleta de chocolate y chocolatinas. ¡Soñada!.

Además, la puedes pedir por delivery.

Vigno: entre los Top 100 de Wine Spectator

VIGNO-ok-.jpg la-tercera

Foto: VIGNO carignan cosecha 2018 de Familia Torres en Chile

¿No sabes que vino regalar? Te contamos que VIGNO carignan cosecha 2018 de Familia Torres en Chile ($ 15.290), acaba de ser elegido como uno de los Top 100 por Wine Spectator, la revista norteamericana con más de 30 años de trayectoria.

Es más, VIGNO, con Denominación de Origen Valle del Maule, ocupó el número 44 y fue catalogado por los expertos como “elegante y complejo, este vino tinto estalla, recogiendo matices de laurel, grosella roja, frambuesa y naranja. Beber hasta 2030”.

Y, lo puedes comprar aquí o en La Bodeguita Miguel Torres con sedes en Curicó y Vitacura. ¡Ojo que se agota!.

Además, si te quedaste bajo la mesa te contamos que en el mismo listado se destacó en el número 4o Le Petit Clos Apalta ($ 53.000), un ensamblaje, 49% Carmenère, 30% Merlot, 18% Cabernet Sauvignon y 3% Petit Verdot, Cosecha 2019 con Denominación de Origen del Valle de Apalta.

También, en el número 58, encuentras el Cabernet Sauvignon Domus Aurea, de la Viña Quebrada de Macul ($ 199.990), cosecha 2019.

Chile, chicha y chancho

Chile-Chicha-y-Chancho-.jpg la-tercera

Foto: Chile, chicha y chancho

Probablemente si busca entre libros de cocina se encontrará con muchos, muchísimos, pero difícil que pille uno con tanta enjundia. Chile, chicha y chancho ($ 16.000), de la editorial escrito con tiza , está escrito por Esteban Cabezas, critico gastronómico hace más de 25 años, y cuenta con las ilustraciones de Alejandra Acosta.

De hecho, son 56 páginas que pasan ligerito, se zampan cual sanguchito y se disfrutan a más no poder. Aquí no hay recetas, sino un recorrido por la cocina chilena, por esa mezcla entre pueblos originarios, migrantes y territorios que la componen. "Una noticia en desarrollo", a decir del autor.

Es decir, una historia bien aliñada de lo que se come en Chile. Y de cómo se come, desde el norte hasta el sur, sin olvidar a las islas, y que somos un mestizaje único y original, desde hace siglos.

Además, lo encuentra en librerías como Antártica o Truman Libreros, por ejemplo.

Bites Rubaiyat

Rubaiyat-Bites-listo-Ok-.png la-tercera

Foto: Bites Rubaiyat

Probablemente conoces Rubaiyat, el restaurante de carnes de lujo que partió en Sao Paulo en 1951 y que tiene sedes en Brasil y Madrid.

También una en Chile, que se inauguró en 2016 en Av. Nueva Costanera y a cargo del mismo grupo ligado al restaurante argentino Cabaña Las Lilas, en Buenos Aires. Uno de agradable terraza, donde puedes probar sus 10 tipos de cortes de razas Angus, Hereford y Wagyu por ejemplo.

Rubaiyat-Bites-OK-2-LISTO-.png la-tercera

Foto: Rubaiyat Bites

Y donde por estos días encuentras un regalo perfecto, se trata de Bites Rubaiyat ($ 13.990), que son pequeños trozos de panettone, con chispas de chocolate y un corazón de dulce de leche, cubiertos con un baño de chocolate Republica del Cacao. Vienen en un tubito metálico perfecto para regalar.

Además, los puedes comprar en el restaurante o a través de Wharsapp delivery Rubaiyat +569 7356 5573

Monona

Monona-entrada-listo.jpg la-tercera

Foto: Monona

Ojo, que esta no es cualquier Cola de Mono. La Monona es una 100% natural, hecha con productos orgánicos, aguardiente tres veces filtrada y leche de pequeños productores de la Región del Biobío.

Además, la hacen artesanalmente Carmen González y Christian González, el bartender que trabajó en lugares como La Feria y Mestizo Restaurant. Apta para todo tipo de “Monona lovers”, porque tiene versiones vegana, sin lactosa e, incluso, una sin alcohol.

De hecho, puedes probar la Tradicional ($ 6.000), con un toque de canela y clavo de olor, que dura hasta un mes si la mantienes refrigerada. Ojo que también puedes pedirla sin alcohol ($ 6.500), o sin lactosa ($ 6.500).

O la vegana ($ 7.500), que es en base a leche de almendras casera, por lo que dura máximo tres días refrigerada.

Y la puedes encargar a través de su Instagram@mononaoficial o del Whatsapp 9.6835 2113.