Roger Waters en Chile: estos son los precios de las entradas y la fecha de venta

A la larga de lista de la cartelera en vivo de este año en el país se viene a sumar el concierto de Roger Waters en Chile 2023.

Sí, porque si no los sabías el músico británico, cofundador de una de las bandas más influyentes de la historia, Pink Floyd, regresa a Santiago.

Retorno que se producirá cinco años después de su última presentación en el país, cuando en noviembre de 2018 repletó el Estadio Nacional con su gira Us + Them.

Y ahora para alegría de sus fans la productora DG Medios confirmó a Rogers Waters en Chile 2023.

Este vez el músico se presentará en el Estadio Monumental el sábado 25 de noviembre como parte del tour Sudamericano de This is not a drill, que por ahora incluye presentaciones en Argentina, Uruguay y Chile.

El que el mismo Waters asegura será su "primera gira de despedida".

Precios, ubicaciones y fecha de venta

Roger-Waters-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Ahí, desplegará toda una experiencia marcada por la espectacularidad, que es sello de sus shows, con 20 canciones clásicas de Pink Floyd y de su carrera solista.

Entre ellas Us & Them, Comfortably numb, Wish you were here y Is this the life we really want?, además de una nueva canción como estreno, The Bar.

Todo con una formación que, además de Waters, incluye Jonathan Wilson, Dave Kilminster, Jon Carin, Gus Seyffert, Robert Walter, Joey Waronker, Shanay Johnson, Amanda Belair y Seamus Blake.

¿No te lo perderás de ninguna manera? Entonces atento a los detalles de la ventra de entradas de Roger Waters en Chile 2023.

Es a través de Ticketmaster y el proceso comienza con una preventa con 20% que será el martes 9 de mayo, a las 11 AM, y para clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia o afiliados a Caja Los Héroes.

Luego, continúa con la venta general el jueves 11 de mayo, a las 11.01 AM.

¿Y cuáles son las ubicaciones y los precios de las entradas? Parten en los $ 43.425 (valor incluye cargo por servicio) de la ubicación Magallanes en preventa.

Mientras que los tickets más caros son los de Diamante, que en la venta general cuesta $378.625.

Puedes ver el detalle de los precios y ubicaciones en la imagen siguiente.

Roger-Waters-precios-ok.jpg la-tercera

Imagen: DG Medios