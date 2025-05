Sabrosas y amigables con el planeta: dónde probar las mejores hamburguesas veganas

Vg Burger

Vg-Burger.jpg la-tercera

Foto: VG Burger

Vg Burger fue la primera hamburguesería100% vegana de Santiago, una que va camino a cumplir tres años y que encuentras en calle Zenteno, a pasos del Teatro Caupolicán.

Atendida por sus propios dueños, Diego Carreño, Marisa Zuñiga y Jennifer Flores, ahí puedes darte un festín con sus hamburguesas veganas de falafel, quínoa, tofu o seitán.

En su carta encuentras opciones más que golosas, como la Burger satánica bronto ($ 8.000), que es una doble de seitán, con doble queso cheddar vegan, palta, aros de cebolla, salsa BBQ y papas.

O la The beast ($ 7.100), una de porotos rojos, soya y betarraga, con queso vegan, coleslaw, mermelada de cebolla, tocino vegan y ketchup de la casa, más papas fritas.

¿Más recomendadas? La Burger exótica ($ 5.200), que es una hamburguesa de falafel (garbanzos), con lechuga, tomate, cebolla morada, hummus, mayo y papas fritas.

Holy Moly

Holy-Moly-vegetariana.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Las de Holy Moly son unas hamburguesas que probablemente conoces. Su local original, en calle Merced es un hit y hace poco abrieron otro en Tobalaba.

Son famosas por su estilo gringo, simples, bien hechas y con el foco puesta en los ingredientes.

Además de varias opciones vegetarianas, acaban de sumar dos hamburguesas veganas: la Cheeseburger Plant Based ($ 7.200) que es una de 115 gramos, con queso cheddar, mayo, lechuga, tomate, cebolla morada, pepinillo, ketchup y mostaza que viene en un pan suavecito, ligeramente tostado.

La otra es la Special Veggie ($ 6.450 con papas fritas y bebida), una artesanal que puede ser de lentejas, porotos negros, garbanzos o de lentejas, con lechuga, tomate y queso cheddar.

Violeta Restaurant

Violeta-hamburguesa-Lista.jpg la-tercera

Foto: Violeta Restaurant

Violeta Restaurant es una de las novedades de barrio Italia, un restaurante veggie, con terraza interior y una cocina a cargo de César Narvaez, chef colombiano que pasó por restaurantescomo El Chato, en Bogotá, séptimo en la lista de los 50 Best Restaurants de Latinoamérica.

Y su sazón se nota en platos soñados como la Berenjena Abedul ($ 7.500), que viene asada, tierna y suave con un toque de curry, más un pebre de mango, arroz negro y almendras.

También en sus dos versiones de hamburguesas veganas.

Una es la Algarrobo ($ 7.500), que es de betarraga, con puerros confitados, rábanos encurtidos, palta, mix de hojas verdes y pan brioche vegano.

La Pitra ($ 7.500), en tanto, es de quinoa y viene con ceviche de champiñones, tomate y mix de hojas verdes, más papas rústicas.

Acompáñalas con alguno de los cocteles de la casa, como el Maikai ($ 4.500), de gin, limón, pepino y menta

Primal Foods

Primal-hamburguesas-3-listo-.jpg la-tercera

Foto: Primal Foods

Primal Foods es un imperdible vegano en Santiago. Te hablamos del local de General Holley 2392, hecho completamente a partir de reciclaje y que acaba de abrir una versión más pequeña en el barrio Bellas Artes.

Cinco son las versiones de hamburguesas que puedes probar en la terraza del lugar.

Entre ellas la Tex Mex Burger ($ 6.490), que es una artesanal de porotos y portobello, con lechuga hidropónica, guacamole, pico de gallo, brotes de alfalfa y Not mayo.

También la Beyond Burger ($8.490), que viene con esta hamburguesa en un pan de masa madre, con tomate, cebolla caramelizada, pepinos en conserva, lechuga fresca, ketchup artesanal y Nor mayo.

O la Mushroom Not Burger ($7.490) que es la Not CO Burger, con lechuga, queso mozzarella vegano, champiñones salteados, cebolla caramelizada, mayo alioli y ketchup artesanal primal, en pan de masa madre.

Manatí

manatí hamburguesas vegetarianas la-tercera

Foto: Manatí

Manatí es la sanguchería veggie de Ñuñoa. Una con una amplia terraza, buena variedad de cervezas y donde puedes probar cerca de 1o tipos de hamburguesas que tienes la opción de convertir en veganas. Ojo, ninguna tiene carne, se trata de pedir la opción de queso vegano o veganesa por ejemplo.

Como la Manatí glotón ($ 5.300), que es una de soya con queso fundido, cebolla caramelizada, tomates, pepinillos y veganesa manatí.

O la Manatí curioso ($ 6.200) que es un champiñón gigante apanado, con palta, queso fundido que puede ser vegano, cebolla caramelizada, tomates, pepinillos y veganesa.

Otra opción más que golosa, es la Manatí revoltoso ($ 5.200), que es una de garbanzos, con champiñones salteados, queso fundido, aceitunas negras y veganesa.

Acompáñalas con palitos ($ 2.700) de mozzarella vegana apanada, aros de cebollas ($ 2.700 los 12) o papas fritas ($ 2.700)

¿Y la cerveza? Está la Raíces ($ 3.400), una Pale Ale artesanal orgánica o el shop ($ 3.300) de Austral Calafate por ejemplo.

Adhana

Adhana-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Adhana

Adhana es un pequeño local ubicado en Providencia, cerca de metro Manuel Mont, donde la premisa es la alimentación consciente y en base a plantas, con el foco en los productos orgánicos.

Ahí puedes darle una mordida a clásicos de su carta, como la Classic Vurger ($ 5.990), de pan de betarraga, hamburguesa tomate, pepinillos, cebolla blanca, lechuga, salsa especial, salsa cajú natural y mostaza americana.

También a algunas de las Fake Chick´n Vurger, de textura y sabor similar al pollo empanizado pero vegano, como la Crunchy Fake Cick´n ($ 6.290), con crujiente, chick'n, que es de garbanzos y seitan, queso cheddar, ensalada coleslaw, mayo japo, nabos encurtidos que tienen un ligero sabor agridulce, lechuga y salsa cajú.

Ojo, que acaba de renovar su carta, sumando un par de hamburguesas nuevas, como la BBQ vurger ($ 6.290), con piña caramelizada, aros de cebolla crujientes, mostaza americana, lechuga, cheddar y salsa bbq.

Verde Sazón

Verde-Sazón-listo-.jpg la-tercera

Foto: Verde Sazón

Verde Sazón es otra de las terrazas que puedes visitar esta temporada, una con carta veggie y coctelería de autor orgánica.

Se trata de un local vegetarianam donde todos los platos pueden ser veganos si pagas $ 1.000 extra.

Hay dos opciones de hamburguesas que son la tentación misma. Una es la Burga de champiñón ($ 7.900), que es un gran champiñón relleno de queso de cabra ahumado, que va además con cebolla, tomate, lechuga hidropónica, pepinillos de la casa, mayo vegana y ketchup casero en pan brioche con semillas.

También irresistible es la Burga lentejas con panko ($ 7.900), una casera y bien crujiente, con berros, tomate asado, palta, cebolla escabechada, salsa chipotle y salsa tártara en pan brioche con semillas.

Acompaña con su coctelería es orgánica, vegana y endulzada con ágave, como el rumor dorado ($ 4.500), pisco infusionado con cúrcuma y jengibre, ágave, jugo de lima y sidra de manzana.

Aprovecha de probar alguno de los postres, como el goloso ($ 4.200), un crocante de almendras al estilo de un toblerone, con coulis de arándanos y salsa de maracuyá.