The last of us: la imperdible adaptación de HBO del famoso videojuego de supervivencia

The last of us

Aunque en el último tiempo cintas como Sonic y la última Tomb raider elevaron el nivel de las adaptaciones de videojuegos, el temor a un fracaso rondaba la versión de HBO para The last of us.

Ya que claramente no era fácil llevar a la pantalla uno de los juegos de video más famosos y aplaudidos por su calidad. Sin embargo, el canal por cable estadounidense decidió arriesgarse.

Una tarea que tenía entre sus puntales al creador del videojuego Neil Druckmann y a Craig Mazin, el nombre detrás de Chernobyl, uno de los espacios dramáticos más aplaudidos del mismo HBO.

Sin olvidar al elenco encabezado por Pedro Pascal y Bella Ramsey, a Gustavo Santaolalla repitiendo su rol como compositor musical y un presupuesto de alrededor de US$ 100 millones.

Los nombres y cifras detrás de la difícil, pero no imposible misión de convertir en nueve episodios la historia de sobrevivencia protagonizada por el traumatizado Joel y la huérfana adolescente Ellie.

La conexión entre Joel y Ellie

Pero para alivio de realizadores y un público expectante, en su mayoría integrado por fanáticos del juego, The last of us es sin lugar a dudas una de las series que se inscribirá en la historia.

Un triunfo considerando lo complicado del paso de un videojuego a lo audiovisual, aunque por su extensión permite desarrollar mejor su trama, donde es clave la relación entre sus protagonistas.

Ya que en la pieza original para PlayStation -una de las características que hicieron grande el juego-, como en el espacio de HBO y HBO Max, la conexión entre Ellie y Joel es el motor del relato.

Algo que se consigue esencialmente por cómo están desarrollados los personajes y en la interpretación que de ellos realizan Pascal, mezclando dureza y calidez, y una perfecta Ramsey.

Además de la capacidad de Mazin y Druckmann para sacar el mejor partido al entorno postapocalíptico de la narración y reescribir situaciones y caracteres, como en el caso del secundario Bill.

La amenaza latente del cordyceps

Quien ahora junto a Frank se convierten en protagonistas de uno de los episodios más amables y emotivos de la serie, tomando una decisión arriesgada, pero totalmente satisfactoria.

Al mismo tiempo que los jugadores de The last of us, como el público en general, se enfrentan al eje posapocalíptico de la trama, anclada 20 años después de la aparición del cordyceps.

El hongo que transformó en criaturas violentas y sin raciocinio a los humanos, obligando a los sobrevivientes a refugiarse en zonas de cuarentena, como Joel en lo que queda de Boston.

Lo que realiza aún traumatizado por la pérdida de su hija y el entorno violento que lo rodea. Pero un hecho cambia todo: debe llevar a Ellie a través de EE.UU. hasta un laboratorio de las Luciérnagas.

Ya que la adolescente y su inmunidad ante la infección son claves para una cura. Al mismo tiempo que aparecen en pantalla otras figuras del videojuego como el hermano de Joel, Tommy (Gabriel Luna).

Junto a Tess (Anna Torv), Henry (Lamar Johnson), Riley (Storm Reid) y los atemorizantes Chasqueadores, como parte esencial de la conmovedora y a la vez inquietante versión de HBO para The last of us.

