Tienda Paula Especial Mamá: un panorama para adelantar los regalos del Día de la Madre

El próximo domingo 12 de mayo es el Día de la Madre 2024 y si quieres soprender a la tuya puedes ir a Tienda Paula Especial Mamá.

Y es que vuelve esta feria con la curatoría de Paula y que reúne en un sólo lugar diferentes opciones de obsequios para esta fecha tan especial.

La que además es un entretenido panorama para este fin de semana, porque tiene también diversas actividades.

Así es que si quieres evitarte las filas de los días previos o los envíos que se retrasan, puedes ir en busca del regalo ideal para el Día de la Madre 2024 en esta feria.

La que se realizará entre el jueves 25 y el domingo 28 de abril en el Parque Arauco.

La encontrarás repartida por el Piso Diseño y el Boulevard, por donde se desplegarán los más de 30 expositores de Tienda Paula Especial Mamá.

Ideas de regalos, talleres y más

Lo mejor de todo es la variedad de alternativas que encontrarás para regalar en el Día de la Madre 2024.

Entre ellas productos de belleza, ropa, accesorios, joyas, zapatos, carteras, tejidos, gourmet, decoración y mucho más.

Si buscas algo especial, puedes obsequiar las elegantes velas perladas de origen vegetal de Magnolia Pearled Candles.

O las creaciones de diseño y elaboración propias de Tejidos Virgo, como sweaters y chalecos en lana de baby alpaca o de llama.

Y si vas, aprovecha de sumarte a los diferentes talleres que habrá, de automasaje facial corazones pintados y cócteles sin alcohol, por ejemplo.

Además, El Jardín de Irene estará realizando trasplantes gratuitos de orquídeas y dará consejos útiles de cuidado.

El horario de Tienda Paula Especial Mamá es de 10 AM a 8.30 PM el jueves, de 10 AM a 9 PM viernes y sábado y de 11 AM a 8 PM el domingo.

La entrada es liberada.