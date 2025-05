Un histórico concierto de Prince llega a YouTube y solo por este fin de semana

Pese a que murió hace cinco años, el 21 de abril de 2016, cada noticia relacionada con Prince genera ruido. Y es que el genio de Minneapolis sigue siendo una figura de culto en todo el mundo.

Por ejemplo, cuando su catálogo volvió a Spotify, luego de que el artista la retirara por desacuerdo con sus políticas de pago, celebraron muchos, y no solo sus fans.

Ahora, el autor de When the doves cry vuelve a hacer noticia en plena pandemia, con la llega al streaming de una histórica presentación.

Se trata de Prince and The Revolution: Live, un concierto que se realizó el 30 de marzo de 1985 en el Carrier Dome, de Siracusa, Nueva York, y que luego se lanzó en VHS y CD, además de un DVD que se incluyó en Purple Rain Deluxe Edition.

Toda una joya de colección que de seguro ya vieron sus fanáticos más acérrimos, pero que muchos podrán disfrutar por primera vez, ya que llega a YouTube y por tiempo limitado.

La era dorada de Prince

Eso sucederá este viernes 15 de mayo, a las 7 PM de Chile, cuando este show esté disponible para streaming gratuito, pero solo por tres días, hasta las 11.59 PM del domingo 17.

Además, una hora antes del estreno podrás sumarte a un encuentro de preguntas y respuestas con el baterista de The Revolution, Bobby Z., moderada por Andrea Swensson, de la radio The Current de Minesotta.

Será el preámbulo para disfrutar de este concierto que Prince dio en su época dorada, justo después de lanzar la que para muchos es su obra maestra, Purple rain, banda sonora de la película del mismo nombre.

Fue su primera grabaación con The Revolutión, la sólida banda que lo acompañó sobre es escenario, con Wendy Melvoin, Lisa Coleman, Dr. Fink, BrownMark, Eric Leeds, y Bobby Z.

Desde 1999 hasta When the doves cry escucharás en este registro histórico, que también incluye canciones como God, Take me with you, Little red corvette y la inmarchitable Purple rain.

El concierto lo podrás ver a través del canal oficial de Prince en YouTube.