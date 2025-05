Un Último Deseo Fest: el nuevo festival que trae a Chile a bandas de culto

Heavenly ok

Junto con la primavera partió también en Chile la temporada de festivales y entre ellos hay uno nuevo, Un Último Deseo Fest.

Una cita musical que debuta este año con una propuesta bien diferente a otros que se realizan por esta fecha.

Y es que se trata de un festival en pequeños formato e inspirado en eventos de Europa y Estados Unidos que apuntan a públicos más específicos.

En este caso, a los fanáticos del rock y el pop más alternativo o derechamente indie.

Los que de seguro no se van a perder la primera edición de Un Último Deseo Fest, que se realizará el sábado 26 de octubre, desde las 9 PM, en la explanada de Matucana 100.

Un festival que llega con el debut en el país de dos reconocidas bandas europeas, de esas que para muchos son de culto.

Del indie pop al post hardcore

Foto: Viva Belgrado

Foto: Viva Belgrado

Partiendo por la que encabeza la cita, los británicos Heavenly, pioneros del indie pop y del sonido twee, que por primavera tocan en Latinoamérica.

Estuvieron 28 años separados, pero ahora están de vuelta con su sonido característico, que combina melodías naif y espíritu del punk, y donde gran parte del encanto radica en la dulce voz de Amelia Fletcher, leyenda viva del indie.

El otro grupo extranjero que debuta en el país con este festival es Viva Belgrado, españoles con más de una década en activo y referentes de la escena europea del post hardcore.

Además, el cartel de Un Último Deseo Fest lo completan tres nombres chilenos de la escena indie, todos con una fanaticada fiel.

Estos son la revelación del pop punk Estoy bien, confirmados ya para el próximo Lollapalooza; los prometedores Sastre y Apache, que integran miembros de Asamblea Internacional del Fuego, Osorezan y Lerdo; y My Light Shines For You, querida banda de twee pop y que de seguro Amelia Flectcher amará al escucharlos en vivo.

Las entradas para el festival cuestan $ 31.785 y se venden a través de Ticketplus.