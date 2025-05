Wham!: el entretenido documental de Netflix sobre el famoso dúo británico de los años 80

Wake me up before you go-go y Everything she wants son algunas de las canciones con que Wham! se convirtió en uno de los grupos pop ingleses más exitosos de los años 80.

El que, integrado por George Michael y Andrew Ridgeley, tuvo una historia corta, pero intensa, marcada por la amistad, las canciones y la búsqueda de identidad musical y personal.

La misma cronología que revisa el documental homónimo de Chris Smith que se suma a Netflix como una de las piezas basadas en la realidad más ágiles y entretenidas de ver del último tiempo.

Wham-2.jpg Courtesy of Netflix

Wham! | Netflix

Cuyo relato se construye gracias a la narración en primera persona de Michael y Ridgeley, obtenida en diferentes entrevistas, junto a videos familiares, de canales, noticieros y shows de TV.

Además de los álbumes de recortes hechos por la mamá de Andrew desde el primer día de la banda, atesorando los recortes de noticias como fotografías y todo tipo de recuerdos.

Los que se convierten en otro de los soportes visuales de la narración que revive la historia de Wham! y la amistad imbatible entre sus integrantes que nació a mediados de los 70.

De la amistad a la música

Wham-8.jpg Courtesy of Netflix

Wham! | Netflix

Cuando en 1975 un pequeño Georgios Kyriacos Panayiotou -nombre verdadero de George Michael- ingresó a la escuela Bushey Meads, en la ciudad de Bushey, al este de Inglaterra.

Momento en que le pidieron a Andrew, de solo 12 años, que le mostrara el colegio al recién llegado. Un recorrido que los llevaría a consolidar una amistad que seguiría con el paso del tiempo.

En la que no solo compartían su sentido del humor, sino que también su interés por la música, el que a sus 16 años de edad los llevaría a formar una banda de ska de poca vida.

Wham-7.jpg Courtesy of Netflix

Wham! | Netflix

Sin embargo, los 80 fueron testigos de cómo nació el dúo que los haría famosos, primero guiado por una mezcla de pop, rap y protesta social, para luego derivar en un pop más lúdico.

Desde su primer single Wham rap! hasta temas como Everything she wants y Freedom, que consagraron a George -o simplemente Yog para Andrew- como compositor y productor.

Por lo que era lógico que pronto decidiera seguir una carrera solista con el apoyo de su colega y amigo, al mismo tiempo que lidiaba con su identidad sexual y ambiciones creativas.

Ya que el documental cubre el plano artístico y también personal de Ridgeley y Michael, en especial el de este último. Todo acompañado por las pegajosas melodías de temas como I’m your man.

Ver en Netflix