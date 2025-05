Whitney Houston en Netflix: El documental que debes ver a 7 años de su muerte

whitney 1 OK

Ahora que se cumplen 7 años de la muerte de la cantante, vale la pena descubrir qué hay sobre Whitney Houston en Netflix, plataforma donde debutó un interesante documental que se adentra en los oscuros secretos de la vida de la artista, fallecida el 11 de febrero de 2012.

Es una producción estrenada en el último Festival de Cine de Cannes, uno que no cuenta nada de lo que no se haya especulado antes.

Pero la gracia es que este filme está muy bien documentado, con entrevistas a sus familiares —incluida su madre, la también cantante Cissy Houston— y a sus amigos más cercanos, quienes cuentan cómo era Whitney y qué la llevó a morir tan joven, a los 48 años.

Entre las imágenes, destacan videos caseros de la artista en la intimidad, pero no aquellos que alimentaron el morbo del público en sus últimos años.

Quienes la conocieron hablan de cómo la intérprete del mega hit I will always love you sufrió abuso infantil, de cómo la obligaron a olvidarse de su relación amorosa con una mujer y del infierno que vivió casada con el cantante Bobby Brown. Eso, además del difícil vínculo que tuvo siempre con su padre.

El documental tampoco se olvida de los logros en su carrera artística —es, por ejemplo, la cantante femenina más premiada de la historia— y del desprecio que concitó en parte de la comunidad afroamericana de EE.UU., que le reprochaba su opción por un pop comercial y "blanco".

En resumen, una producción que vale la pena ver para conocer más de esta artista que maravilló por su belleza y por su voz prodigiosa, una de las más importantes de los últimos 40 años.

