El nuevo bolsillo de Chile: Los patrones de compras, consumo y deudas que emergen con la pandemia

Nadie puede negarlo: con cuatro meses de cuarentenas y restricciones en el cuerpo, hay muchas cosas que cambiaron. Entre otras cosas, porque la crisis sanitaria es también una crisis económica. El momento impulsó a los hogares a disminuir la cantidad de compra de ciertos productos, aumentar la demanda de otros, a poner más atención al costo de las cosas y a postergar el pago de créditos.

Los efectos parten en lo íntimo y se notan en elementos muy cotidianos, como las compras de útiles de aseo, como muestra un estudio de la consultora Nielsen:

El mismo estudio de Nielsen también destaca que las personas que se abastecen en las farmacias redujeron su gasto promedio en cremas faciales, pañales desechables, desodorantes y artículos de protección femenina

Como hay que evitar las aglomeraciones, la frecuencia de la compra en supermercados ha caído, pero si subió el gasto promedio en esa venta, que pasó de $14.083 a $18.306 en abril. Eso sí, las personas están tomando mayor conciencia a la hora de comprar.

Según un estudio de Kantar, que midió los efectos de la pandemia en el comportamiento de los consumidores en Chile, el 82% de los encuestados dijo que prestó más atención a los precios.

Los datos recabados por la consultora Nielsen van registrando los cambios en las dinámicas de consumo. Hay pequeños datos simbólicos que permiten considerar los efectos más profundos. Uno de ellos es la reaparición en las compras, en un volumen importante, de un producto emblemático en los hogares chilenos en la década de los 90: el jugo en polvo.

En el período de pandemia, de acuerdo al reporte hecho por Nielsen, su compra ha subido en 44%, en momentos en que ha disminuido el consumo de otros productos que cumplen una función similar, pero son más caros, como las bebidas gaseosas. Al mismo tiempo, aumenta la demanda por los productos de limpieza, como jabones (en 80%) y cloro.

“Todos tuvimos que recalcular sobre nuestra canasta de consumo porque quedamos encerrados en casa, muchas de nuestras actividades se restringieron y en el hogar se multiplicaron tareas que no teníamos habitualmente. En ese recalcular comenzamos a incluir y almacenar nuevas categorías, porque ahora no podemos salir y era necesario ir al punto de venta más cercano para hacer las compras. A eso se le suma el aumento de tres veces el ecommerce”, dice Diego Gizzi, director de retail de Nielsen para Chile.

Los datos, también, hacen una geografía de las estrategias privadas y de los temores ante la cuarentena. Quizás no hay mejor imagen que la curva de compra del papel higiénico:

Pero tras el acaparamiento, hoy el promedio de compras está incluso un 10% más bajo que antes de la pandemia. Algo muy similar ocurrió con los fideos y pastas.

Lo que sí se disparó a más del doble es la compra de levaduras (166%) y harina (112%). Unas cifras que se correlacionan con una estadística de Google: desde que inició la cuarentena subieron considerablemente las búsquedas de recetas en internet. Otras, por supuesto, descendieron. Como las consultas vinculadas a viajes.

Un impacto notorio se da en el consumo de electricidad. Los televisores y electrodomésticos para calefaccionar hoy están encendidos casi todo el día. Además, los computadores, que tienen un gasto energético no menor, pasaron de ser un equipo que no se le daba mucho uso en la casa a ser la principal herramienta de trabajo y estudio en esta época donde lo remoto tomó protagonismo.

La empresa suspendió la medición real (mirando los medidores en los hogares) durante estos meses y en junio recién comenzó a retomar el registro del gasto real, por lo que a fines de julio y comienzo de agosto se debería conocer en detalle el comportamiento de estos clientes.

“Uno no puede no usar el computador en la situación actual que nos piden trabajar y/o estudiar desde la casa. Entonces, no hay una receta mágica para ahorrar electricidad y bajar el consumo”.