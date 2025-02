Bocelli, Los Prisioneros, Coco Legrand y Bolocco: chilenos eligen sus favoritos del Festival de Viña del Mar

El regreso de Gustavo Cerati, la primera vez de un longevo Tom Jones, Ana Torroja siendo bajada del escenario a pesar de la furia del monstruo y el posterior discurso conciliador de Sergio Lagos para apaciguar los ánimos. Esos fueron algunos de los hitos que marcaron la edición del año 2007 del Festival de Viña del Mar: la que, para el público chileno, es la mejor edición del certamen más importante del continente. Esta es una de las principales conclusiones que arroja la encuesta de opinión pública de Descifra –una alianza estratégica entre Copesa y la empresa de investigación de mercado y comunicaciones estratégicas Artool– realizada entre el 12 y 17 de febrero.

Para realizar el estudio se consultó a 618 hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet, lo que en un ejercicio de simulación estadística, significa un margen de error a nivel total de + / - 3,9% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza. Según los datos que arroja el sondeo, la popularidad del festival sigue siendo innegable. El 51% de los encuestados dice ver todos años el festival, mientras que tan sólo un 7% admite no verlo nunca.

“Hay que tener en cuenta que la mitad que dice que no lo ve todos los años, lo termina viendo igual. Porque la gente tiene una cosa con el Festival de Viña. O sea, dice ‘no, yo no veo el Festival’. Y después lo ven igual, porque hoy día el Festival lo puedes ver o en la tele, en tu casa o también lo puedes ver en TikTok”, acota Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña.

De acuerdo a las mediciones de rating de años anteriores, en los últimos cinco años el Festival de Viña ha sido lo más visto en al menos tres ocasiones en los respectivos canales que lo televisan. De hecho, en los últimos 10 años el Festival nunca ha sido visto por menos del 40% de quienes tenían sus televisores encendidos al momento de su transmisión.

Dentro de la audiencia que consume el Festival, al menos un 48% dice que lo hace a causa de los artistas invitados. Pero hombres y mujeres difieren en sus objetivos. Mientras ellos señalan en su mayoría que lo sintonizan por los humoristas por sobre los artistas, ellas indican de una manera mucho más categórica su preferencia por los artistas.

A Pablo Viñolo, administrador de Teatro Palermo, un bar especializado en comedia, esto no le sorprende: “Las mujeres prefieren mucho la calidad del espectáculo y a los hombres, en realidad, les gusta todo el humor en general”.

Los dueños de la Quinta

Cuando el cantante italiano Andrea Bocelli terminó su presentación en la Quinta Vergara el año pasado, los medios y redes sociales explotaron. Esto se refleja en la encuesta. El tenor fue escogido por los encuestados -con un 23% de las preferencias- como el mejor artista internacional que se ha presentado en el Festival en los últimos 30 años.

Daniel Merino, quien también estuvo detrás de la producción que trajo a Bocelli, recuerda la trastienda: “A ese show nadie le tenía fe internamente. Canal 13 y TVN dijeron que cómo íbamos a plantear el show de Andrea Bocelli en televisión”. Para Merino los resultados de la encuesta sólo reafirman su apuesta. “Es el show más bonito que se ha gestado en el Festival en los últimos 25 años”, asegura.

En el ámbito nacional, el regreso con formación original de Los Prisioneros en 2003 y la reciente presentación de Los Jaivas en 2023 quedaron en la retina de los encuestados al momento de elegir al mejor artista nacional de los últimos 30 años. Ambas bandas empatan el podio de ser las favoritas, con un 22% de las preferencias.

Para Marcelo Contreras, crítico musical, la elección de Los Jaivas no es una sorpresa. “Son probablemente la banda de rock más original que ha dado Chile, que tiene una larga tradición, así que está completamente justificado que la gente los tenga en su retina”, afirma.

En el caso de Los Prisioneros, su preferencia aumenta a menor grupo socioeconómico. Si los encuestados ABC1 los prefieren en un 17%, el sector D+E lo hace en un 27%. Estos resultados se alinean con la historia de la banda. “Los Prisioneros, desde que surgieron, sufrieron un desprecio de la élite”, explica Contreras.

En el ámbito del humor, quien se lleva el podio es Coco Legrand. Sus recordados monólogos en el escenario de la Quinta Vergara hacen que un 39% de los encuestados lo elijan como el mejor humorista que se haya presentado ahí.

Cecilia Bolocco, quien lo presentó y le entregó la Gaviota de Oro en su recordada rutina del año 2000, relata que el público enloqueció con su presentación. “Era un momento que muchos vieron como una culminación de su carrera de una trayectoria intachable y espectacular, donde, para la época, instaló una manera distinta de hacer humor”, recuerda la exanimadora.

¿Y el peor humorista? En esta pregunta hay un empate técnico. Vanessa Miller, con su papel de “La Nana Argentina”, en la mayoría de los segmentos, es considerada la peor. Pero en jóvenes ABC1 y C3 quien se lleva ese lugar es Jani Dueñas.

Otros momentos poco gratos fueron el llanto de Xuxa y el show de Leonardo Farkas. Pero al momento de elegir el más “bochornoso” hay dos que superaron al resto, según el sondeo: el collage de Miguel Bosé y el “gaviotazo” de Enrique Iglesias.

Rafael Araneda, actual animador de Viña del Mar y quien le entregó el collage al español nacido en Panamá, explica por qué para él la gente lo escogió con un 39% como el momento más bochornoso: “Es porque fue muy comentado, muy difundido ya que el reconocimiento había generado mucha expectativa y el premio físicamente no lo respaldó”.

Según Araneda, el gesto fue trabajado con mucha dedicación, pero no convenció al público. “Yo, que lo vi de cerca, no era tan feo como se veía por la tele”, cuenta.

Miguel Bosé recibe el icónico collage por el premio Artista Icono del Festival.

En el caso del “gaviotazo” de Enrique Iglesias, Cecilia Bolocco también fue protagonista. “No, pero qué acabas de hacer”, fueron las palabras de la presentadora al ver que el cantante madrileño lanzó el trofeo al público. “Recuerdo que casi me muero, dije: pero qué loco, y salí corriendo a resolver la situación. Antonio -Vodanovic- se fue para adentro, me dejó sola y ahí yo a resolver la situación”, dice Bolocco. “Fue uno de los momentos más bochornosos, porque nunca había pasado una cosa así”, agrega.

La ex Miss Universo fue clave para sortear esa situación por su desplante y carisma. Esos atributos la posicionan también como la mejor animadora de los últimos 30 años para el público.

“Me honra mucho esa respuesta, porque en realidad uno nunca se espera ese reconocimiento. Para mí fue glorioso pasar por ese escenario y fue una época memorable”, comenta Bolocco.

En el rol masculino, Antonio Vodanovic, quien no quiso participar de este artículo, arrasó con las preferencias, acaparando el 61% de los votos. Esto no es sorpresa para Bolocco:

“Antonio era parte del Festival. Era la historia, el presente y también todo el mundo lo veía como el futuro. Fue un hombre que hizo una labor durante muchos años, más que ningún otro animador sobre ese escenario, y de manera magistral. Le iba muy bien con el público, sabía manejarlo muy bien”.

En la pregunta por la mejor reina, también hay una ganadora por paliza. Celia Cruz, electa hace 25 años, se llevó el 32% de las preferencias. La cubana es escoltada por Sigrid Alegría, recordada por su piscinazo luciendo un conjunto que solo constaba de su cuerpo pintado.

El exdirector del diario La Cuarta Sergio Marabolí recuerda que ese año hubo una polémica que favoreció a Cruz, que competía contra Cecilia Bolocco. La reina de belleza, cuenta, se negó a asistir a una radio local. Eso produjo más simpatía por la candidatura de la cantante.

Las apuestas de 2025

A la hora de elegir la mejor noche del Festival de este año, el público fue claro: la primera –con las actuaciones de Marc Anthony, George Harris y Bacilos– gana tranquilamente en todos los segmentos, menos en uno: los jóvenes. La audiencia de entre 18 y 34 años prefirió el rock de la quinta jornada, que será representado por Incubus y The Cult, mientras que el humor lo traerá Juan Pablo López.

Daniel Merino indica que proyectaban que la jornada inaugural fuera una de las más esperadas, sobre todo por la expectativa que genera el salsero de 56 años. Sin embargo, muestra cierto asombro ante la elección de la quinta jornada por el público de menos edad. Más aún porque esa noche se impuso a la tercera, donde estarán Morat, Sebastián Yatra y Pedro Ruminot.

Siguiendo esa lógica, era esperable que Marc Anthony fuera elegido como el mejor artista y quien esperan que sea el más exitoso del certamen.

“Sabemos, por la cantidad de veces que Marc ha visitado Chile, que han sido 28 veces en su carrera (...), debe ser uno de los más esperados y también por eso decidimos abrir el Festival con él”, indica Merino.

Marc Anthony recibe gaviota en Viña 2012

En el plano de la comedia, el más esperado es Edo Caroe. El 43% de los encuestados apuesta que será el humorista con mejor desempeño. Por el contrario, la comediante que ven con mayores posibilidades de fracasar es una que debuta en la Quinta Vergara: Pamela Cisternas, conocida artísticamente como Pam Pam.

La dupla a cargo de conducir las seis noches es una que tiene recorrido en la animación. Rafael Araneda, quien ya ha estado sobre la Quinta Vergara, y Karen Doggenweiler, que tiene experiencia en otros certámenes, como el del Huaso de Olmué. El público, dice el estudio, confía en ellos: un 48% responde que le gusta la pareja, el doble de quienes contestaron sentir disgusto por ellos. Los animadores son especialmente valorados por mujeres jóvenes y de región.

“Me encanta y tiene un poco de sentido también con lo que uno ha construido en el tiempo. Yo que he estado participando también en el mundo de las redes sociales, donde la estadística es muy fresca. He observado que he podido entrar en un público que no es de mi generación (...), viene a ratificar que, en el fondo, hay cariño. Hay percepción positiva, hay valoración por el trabajo que uno hace y eso me pone contento”, señala Rafael Araneda.