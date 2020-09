La conexión italiana: estrenan la película de Nanni Moretti sobre los chilenos refugiados tras el golpe

Con dos años de retraso desde su estreno europeo y tras pasar por el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires (Bafici) e incluso el Festival de Cine de Viña del Mar, el esperado documental Santiago, Italia del realizador Nanni Moretti llega al país en carácter de estreno comercial. Lo hará este jueves a través del ubicuo sistema de las plataformas de streaming de pago, la única forma de ver películas nuevas a falta de salas de cine abiertas.

Santiago, Italia es una película directa al hueso, sin mayores ambiciones de prédica ni tampoco con una agenda ideológica que desequilibre las cosas a pesar de las conocidas credenciales de izquierda de su realizador. Ganador e la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2001 por su emotiva La habitación del hijo, Nanni Moretti es uno de los indiscutidos grandes cineastas de nuestro tiempo y lo que logra en Santiago, Italia es lo que logra en sus mejores obras: describir y conmover, no pocas veces con un humor saludable, a partir de las experiencias decisivas de sus protagonistas.

En este caso el episodio escogido es la experiencia de los chilenos que después del golpe militar de 1973 se refugiaron en la Embajada de Italia y lograron salir del país, donde corrían evidente peligro debido a su militancia o simpatía por la izquierda. Fueron más de 600 en total, entre 1973 y 1974, y había de todo: obreros, dirigentes sindicales, médicos, ex funcionarios del gobierno de la Unidad Popular, profesores, artesanos.

En la película ganadora del premio David de Donatello al Mejor documental (algo así como los Oscar italianos), Moretti entrevista también a todos. Desde aquellos intelectuales y trabajadores que se comprometieron con la UP por convicción política, hasta los trabajadores que creyeron en el gobierno de Allende por afinidad de clase. Y lo que extrae de cada cual revela a un cineasta capaz de lograr respuestas de rara honestidad, pero también de ser incómodo.

Por supuesto, estos últimos momentos se producen con los únicos dos entrevistados que evidentemente no le son cercanos. Es esperable, pero al mismo tiempo es la muestra de que el cineasta es sincero y no busca vestirse de ninguna última objetividad de última hora. Estos dos personajes son el ex general Guillermo Garín y el ex militar Raúl Iturriaga Neumann, actualmente preso en Punta Peuco y acusado de homicidio y secuestro.

En un pasaje decisivo, Nanni Moretti le dice a Iturriaga Neumann: “Yo no soy imparcial”. Es a propósito de los cuestionamientos que éste le hace por el tipo de preguntas que le formula y que en otro momento provocan que el ex general se ofusque, manifestándole al realizador: “Usted no es mi juez ni mi confesor”.

Pero así como hay situaciones complejas y difíciles, también hay lugar para cierto descanso y un humor con sordina. Esto ocurre, por ejemplo, cuando varios antiguos refugiados en la embajada recuerdan la manera en que lograban entrar al recinto de Providencia: solían encaramarse al muro en la esquina de las calles Santa Helena con Miguel Claro, de sólo dos metros, y saltaban al otro lado. Al menos dos, Iván Collado y Leonardo Barceló, destacan la pésima condición física que tenían y difícilmente se autoconvencen de haber logrado tal proeza atlética.

Entre los otros entrevistados de la película están la ex presidenta del Consejo de Defensa del Estado Clara Szczaranski, el cineasta Patricio Guzmán, el realizador Miguel Littin y la directora Carmen Castillo.

