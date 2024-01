A fines de diciembre, Daniela Peñaloza tomó el teléfono y llamó a la contralora (S) Dorothy Pérez, quien había recién asumido como tal el 19 de ese mes. Ante la sucesiva filtración de irregularidades desde el interior del municipio, la alcaldesa de Las Condes le pidió una reunión y le solicitó que la agendaran lo más pronto posible.

La cita se produjo el viernes 12 de enero, a las 11 horas, en la sede del órgano en calle Teatinos. La alcaldesa le solicitó encarecidamente a Pérez que agilizara las dos investigaciones que lleva el ente fiscalizador -caso Cesfam y pago de subvenciones a distintas organizaciones privadas- y que realizara una auditoría general en todo su municipio.

Según cuentan fuentes cercanas a ella, también le aseguró a la contralora que al interior de Las Condes habría una serie de malas prácticas enquistadas desde hace décadas, en parte, por la permanencia de un grupo de directores de reparticiones, los cuales -según la ley de Estatuto Administrativo Municipal- no puede remover. Y acusó directamente al director de Control, Eduardo López, de estar entorpeciendo su gestión y avances para los vecinos.

“Hoy mi principal preocupación y objetivo es limpiar la casa”, puso la edil en X tras la reunión.

Lo mismo habría transmitido Peñaloza a las otras entidades públicas -Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado- que investigan los otros casos que han salpicado su gestión: millonarios pagos de horas extras, sobresueldos y las irregularidades cometidas por el director de Compras.

La agilización de los casos y su pronto esclarecimiento es una parte de la ofensiva diseñada por Peñaloza -en conjunto con su partido- para tomar el control de uno de los municipios más icónicos para el gremialismo que mantienen en sus manos desde 1991. Y lo hace contra el tiempo. Porque si bien hasta ahora la directiva de la UDI la ha respaldado, también le han hecho saber que si tiene un mal resultado en el plano judicial o administrativo, no la podrían llevar a la reelección en las municipales que se celebran en octubre.

Por eso, los meses que vienen -y cómo enfrentará la crisis en que se encuentra su administración- serán claves para el futuro de la sucesora de Joaquín Lavín en la comuna considerada como la joya de la corona para el partido fundado por Jaime Guzmán: el 27 de abril vence el plazo para inscribir candidatos a las primarias municipales y el 29 de julio para la inscripción de candidaturas a alcaldes.

“Mi convicción, esfuerzo y voluntad están comprometidas con la solución de los problemas que existen y que se presenten, enfrentándolos como lo he hecho hasta ahora, con decisión, transparencia e implementando las soluciones al alcance del municipio”. Daniela Peñaloza, alcaldesa de Las Condes

Ajustes y no intervención

Desde hace meses, nadie esconde en la UDI su preocupación por la gestión de Peñaloza. Golpeada por casos de graves irregularidades que estallaron en marzo de 2023 y por los constantes enfrentamientos entre ella y el concejo municipal, la sicóloga -que fue la candidata impuesta por Lavín al gremialismo en la pasada elección municipal- sabe que vive días más que complejos.

Tanto en su entorno más cercano como en el partido afirman que está afectada y desgastada, porque no ha podido tomar el control de la crisis ni anticiparse a ella, de la cual una parte importante se radica al interior del mismo municipio.

La “tormenta perfecta” en que se encuentra Peñaloza no la ha navegado sola. Aparte de su equipo del municipio, una o dos veces al mes, en distintos lugares y horas, se reúne con un grupo de pesos pesados de la UDI cercanos a ella, que han sido clave en algunas de sus decisiones. Aparte del presidente del partido, Javier Macaya, y la secretaria general, María José Hoffmann, participan Jaime Bellolio, Guillermo Ramírez, Ernesto Silva -exdiputado por Las Condes y expresidente del partido- y Rodrigo Arellano -concejal de Lo Barnechea y miembro de la comisión política del partido-.

Desde la UDI argumentan que Peñaloza logra muy buenos resultados en las encuestas realizadas por el partido. Y agregan que en la última Cadem aparece con un 46% de conocimiento público, por sobre figuras como Rodrigo Galilea (RN), Arturo Squella (republicanos), Gonzalo Winter y Diego Ibáñez (Convergencia Social). Y en el undécimo lugar de las figuras políticas con mejor imagen positiva, a cinco puntos de José Antonio Kast. Algo no menor, señalan, considerando que hace poco más de tres años la psicóloga era una persona que no contaba con conocimiento público.

Pero los gremialistas saben que no pueden correr el más mínimo riesgo de perder uno de sus municipios íconos. De ahí que los próximos meses sean claves para que Peñaloza se mantenga en competencia por la joya de la corona. En esa línea, en la tienda no buscan “intervenir” su gestión -como lo hizo el PC con la incorporación de Marcos Barraza en Santiago, ante la crisis desatada por el caso Sierra Bella en la administración de Irací Hassler-, sino que la han conminado a tomar ella las riendas del asunto, reforzando su gestión.

“No habrá una intervención, ya que es ella quien está liderando los cambios, siempre costosos después de muchos años. Daniela siempre ha demostrado su liderazgo y capacidad, así como su total honestidad. Veo el trabajo que se está haciendo para ajustar las distintas áreas a las exigencias actuales, con especial énfasis en los problemas detectados”, señala el exministro Bellolio.

Por ello es que busca mostrar proactividad en torno a las indagatorias que encabezan la Contraloría y la Fiscalía. “La apuesta es anticiparse a los problemas y no sólo reaccionar a ellos, ese es el corazón del cambio”, cuentan. La edil busca reforzar su equipo en puestos claves, como la dirección de comunicaciones y el gabinete. Aunque hasta esta semana los ajustes aún no se concretaban, cercanos a ella hablan de un jefe del equipo con más tonelaje político, que pueda generar espacios de diálogo con los concejales disidentes e involucrar más al resto de los partidos del sector en la municipalidad.

Además, busca crear un equipo especial de abogados especialista en transparencia y probidad, pero, para ello, tiene que contar con la aprobación del concejo.

También busca relucir su gestión, especialmente en materia de seguridad. En el municipio relevan que, según datos de Carabineros, en 2023 los robos disminuyeron un 22% en Las Condes respecto de 2022 (el robo en domicilios bajó un 38,8%; las encerronas y portonazos, en un 48,9%, y el robo en la calle, un 43%).

“Somos una de las pocas comunas en Chile que puede decir que ha bajado los índices de delitos, entre otros importantes avances. Mi convicción, esfuerzo y voluntad están comprometidas con la solución de los problemas que existen y que se presenten, enfrentándolos como lo he hecho hasta ahora, con decisión, transparencia e implementando las soluciones al alcance del municipio”, afirma Peñaloza a LT Domingo.

“Hoy mi principal preocupación y objetivo es limpiar la casa”, puso Peñaloza en X tras reunirse con la contralora Dorothy Pérez. Foto: Dedvi Missene

Lío de lealtades

Pero el problema de Peñaloza es también político. Ella misma ha reconocido errores gruesos, como no haber cortado al inicio

el cordón umbilical con la administración de Lavín -de la cual ella fue funcionaria-, en un estilo más horizontal que vertical, y manteniendo a personas que estaban en cargos claves que la ley le permitía cambiar.

Al asumir como en 2021, la sicóloga mantuvo en sus cargos a los cinco directores que podía designar. En noviembre de ese año, nombró a Pedro Guerra, como director de Seguridad Pública; en marzo del año siguiente, a Matías Romero en la dirección de Desarrollo Comunitario;en enero de 2023, puso al abogado Juan Masferrer como administrador municipal. Más demoró en cambiar al director de Planificación, Alejandro Contreras, y al director jurídico, Patricio Navarrete, a quienes recién les pidió su renuncia en junio de 2023, a raíz del caso Cesfam.

La razón que ha esgrimido fue que buscó dar continuidad para que la comuna no se viera afectada en sus servicios en plena pandemia. Ello, a la larga, fue un error, considerando que ella se querelló tanto en contra de su exjefe jurídico como del actual jefe de Control por los problemas en la compra de las casas para el Cesfam, lo que -acusan- causó la revancha, sobre todo, de este último.

La UDI y sus cercanos le aconsejaron a Peñaloza tener una actitud más enérgica y decidida ante los directores que ella acusa que torpedean su trabajo y a los cuales no puede mover de sus cargos, si no es a través de un sumario, que el concejo ha rechazado.

Y ahí radica uno de los principales nudos políticos. Porque otro de los errores que le atribuyen a la edil es su mala relación con el concejo municipal.

Partió con el apoyo de nueve de los 10 concejales. Isidora Alcalde (Revolución Democrática) es la única representante oficialista. Hoy la edil cuenta con el respaldo de sólo cuatro: Marie Claude Mayo, de republicanos; Julio Dittborn (UDI), Luis Hadad (RN) y Javiera Kretschmer (Evópoli).

No obstante, reconocen que la división en un concejo que históricamente fue proclive al alcalde de la UDI de turno ha reflejado la fragmentación y pugnas que se han producido en la centroderecha en los últimos años.

Una fuente de la UDI explica que se produjo un círculo vicioso que fue alimentando la “guerrilla interna”. “Las denuncias (de irregularidades) partieron con un problema político con los concejales, pero el tipo de denuncias hizo que el tema transitara a un problema interno, ya que los funcionarios involucrados comenzaron a abanderarse con determinados concejales. Los primeros le entregaban y filtraban información y los segundos los protegían”, asegura.

Un ejemplo de ello es que en dos oportunidades los consejeros opositores a Peñaloza -Catalina Ugarte (P. Republicano), Leonardo Prat (pro republicano), Patricio Bopp (ex UDI), Isidora Alcalde (RD) y Catalina San Martín (ex Evópoli)- han votado en contra o se han abstenido para que la Contraloría haga un sumario a la Dirección de Control del municipio, que encabeza Eduardo López.

Donde no hay coincidencia entre sus principales “orejeros” es en marcar una diferencia con las gestiones anteriores de Lavín y Francisco de la Maza o mantener la lealtad a fuego. No son pocos en la tienda de calle Suecia que estiman que debiese haber seguido el mismo camino de la alcaldesa Camila Merino en Vitacura y responsabilizar a sus antecesores por las malas prácticas e irregularidades que han salido a la luz pública en su mandato. Entre ellas, el tema de gastos millonarios en pago de horas extras -que ya ha reducido en un 20%-, los sobresueldos en el Teatro Municipal de la comuna y las dificultades para habitar el edificio de integración social en la Rotonda Atenas lanzado con bombos y platillos por Lavín en 2018.

Muchos hablan de una “lealtad mal entendida” y otros, incluso, del “síndrome del impostor”. “En Vitacura, ‘Tronco’ Torrealba estaba investigado, formalizado e imputado; en cambió aquí, son funcionarios que han cometido irregularidades, pero nada que apunte a Lavín”, afirman. Otro dirigente cercano a la jefa comunal explica que ese camino podría terminar siendo peor -y que Peñaloza así lo intuye-, ya que “culpar a los demás, puede sonar como excusa barata, y al mismo tiempo, quedar como una persona desleal”.

José Antonio Kast ya transmitió a su expartido que no les interesa competir en Las Condes. PABLO ROJAS/AGENCIAUNO

Las negociaciones en la derecha

¿Logrará la sicóloga despejar los flancos que la debilitan? Es una pregunta que también marca la negociación municipal en el sector. Republicanos ya transmitió que no les interesa competir en Las Condes. Ello, a pesar de la alta votación obtenida por Kast en esta comuna en la primera vuelta presidencial (45,77%), superando al entonces candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel (31,13%).

La apuesta de los republicanos, que sufrieron un fuerte golpe en el plebiscito pasado, es sumar concejales en todo Chile y no arriesgar la unidad del sector en alcaldías emblemáticas.

No obstante, Kast estima que los partidos no deberían llevar a ningún postulante que se haya visto envuelto en casos de irregularidades durante su mandato. Así lo señaló hace unas semanas en el programa Re, transmitido en YouTube: “Tenemos que hacer un llamado a todos los partidos a que sean muy responsables en la elección de candidatos a alcaldes... Que sean personas que no tengan que dar explicaciones, porque lo peor es partir una elección teniendo que dar explicaciones por lo que se hizo o por lo que no se hizo en este periodo”.

RN, en tanto, también respalda a Peñaloza, reconociendo el derecho de la UDI de ir con ella a la reelección. Sin embargo, Luis Hadad -concejal y presidente regional de su partido- agrega un matiz: “Yo apoyo la reelección de Peñaloza, pero si la UDI llegara a levantar a otro candidato, RN está en todo su derecho a pedir primarias, en las cuales estoy dispuesto a competir”.

Gloria Hutt, presidenta de Evópoli, también apoya a la sicóloga, siempre y cuando sus socios también respalden a Merino en Vitacura. Ello habría producido un quiebre con la concejala San Martín, quien hace unos meses renunció a Evópoli y ha dicho que busca competir por la alcaldía en calidad de independiente.

“Mi renuncia tiene que ver con algo más grande que la posición de un partido, tiene que ver con la forma de hacer política. Si a Irací Hassler en Santiago le hubiesen descubierto los mismos casos que a Peñaloza ardería Troya, pero muchos han decidido mirar hacia el lado”, acusa la concejala, también dura opositora a Peñaloza.

“En los partidos hay conciencia de que es impresentable ante la opinión pública andar peleando por comunas ‘seguras’, en vez de estar diseñando una estrategia para arrebatar municipios a la izquierda”, señala el diputado UDI por Las Condes Guillermo Ramírez.

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, apoya a Peñaloza, pero siempre y cuando sus socios respalden la reelección de Camila Merino en Vitacura. FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

En medio de la crisis, Peñaloza tiene a su favor el mantener fuertes lazos tanto al interior de la UDI como en otros partidos. Con Ramírez y Bellolio los une el haberlos conocido a principios del 2000, cuando dio sus primeros pasos en política como presidenta de la Escuela de Bachillerato en la UC. Una vez fuera de la universidad, se integró a la Fundación Jaime Guzmán, donde conoció a actuales figuras de republicanos, como su presidente, Arturo Squella; Cristián Valenzuela y Sebastián Figueroa.

“En los partidos hay conciencia de que es impresentable ante la opinión pública andar peleando por comunas ‘seguras’, en vez de estar diseñando una estrategia para arrebatar municipios a la izquierda”. Guillermo Ramírez, diputado UDI por Las Condes

Squella no olvida que, en las parlamentarias del 2009, Peñaloza se instaló el último mes en Quilpué para apoyar su primera campaña a diputado, en el entonces distrito 12, donde ganó a Amelia Hererra (RN) por 104 votos.

Como alcaldesas de comunas vecinas, también ha estrechado relaciones con Evelyn Matthei, quien no ha dudado en defenderla ante acusaciones, como el tema de las horas extras. “A mí me ha costado bastante tiempo bajar esto y creo que a Daniela Peñaloza le pasó lo mismo, que llegó a un municipio donde había prácticas bastante inaceptables”, dijo la alcaldesa de Providencia el 9 de enero en radio Duna.

Aunque habla de vez en cuando con Lavín -hoy haciendo clases en Madrid- y Francisco de la Maza, ninguno de los dos la ha apoyado públicamente ante las dificultades que ha enfrentado. LT contactó a ambos exalcaldes de Las Condes, pero no quisieron hablar.

Los flancos abiertos de la alcaldesa

-Compra de casas para Cesfam. La municipalidad encargó a una empresa privada la adquisición de 10 casas para construir en ese terreno un tercer Cesfam. En marzo de 2023 un grupo concejales fue a Contraloría para denunciar irregularidades en la compra. Indicaron que se habría omitido información, adulterado actas del acuerdo del concejo y acusaron que por una de las 10 propiedades se había mucho más de lo que valía.

-Edificio social en rotonda Atenas. En julio de 2018, Lavín anunció la construcción de un edificio de 85 viviendas sociales, en Av. Colón. Su construcción comenzó en 2021 y Peñaloza prometió que los departamentos estarían listos “entre enero y febrero” de 2023, pero hasta ahora eso no ocurre. La razón: existe una traba, ya que el municipio estaría vendiendo esas viviendas a un precio inferior a la mitad del “justo precio” en que los departamentos de ese sector están avaluados.

-Millonarias transferencias a organizaciones. En noviembre del año pasado, Contraloría detectó una serie de falencias en el proceso de subvenciones y aportes por asignación directa de la municipalidad a diferentes organizaciones. La institución advirtió una “debilidad de control” de parte del municipio respecto a cuantiosos recursos públicos y envió los antecedentes al CDE.

-Excesivos pagos de horas extras. Según reveló un reportaje de Mega, en 2023 Las Condes habría pagado cerca de $8 mil millones en asignaciones de horas extras, batiendo los récords de pagos por estos ítems en todas las administraciones del país.

-Director de la Corporación Cultural acusado de abuso sexual. El 27 de diciembre de 2023 el director de Administración y Finanzas de la Corporación Cultural de Las Condes, John Barra, fue detenido por abuso sexual. Una funcionaria lo acusó de besarla sin su consentimiento. El directivo fue formalizado y quedó con prohibición de acercarse a la víctima.

-Irregularidades del jefe de compras: Hace unas semanas, Ciper reveló eventuales desvíos de dinero del director de compras del municipio, Pedro Carrasco, en beneficio propio.

-Sobresueldos. El director de Control del municipio, Eduardo López, realizó un informe en el cual detalla sobresueldos en la Corporación del Teatro Municipal de la comuna.