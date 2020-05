Tres meses, mil muertos: el perfil por comuna de las primeras víctimas del coronavirus en Chile

Tenemos que lamentar el primer fallecido en Chile por Covid-19. A las 14.16 horas del sábado 21 de marzo, y a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informaba el primer deceso ocurrido en el país por la pandemia del coronavirus. Sonia del Carmen Valdivia, de 82 años, habitante de Renca, fue víctima de la enfermedad 18 días después de que se informara el primer caso oficial en Chile.

Desde esa fecha, hace 10 semanas, el número va en aumento. Con casi mil fallecidos a lo largo del país, sólo hay un día desde ese anuncio en que el reporte diario no ha informado de decesos: el martes 24 de marzo. La progresión ha sido vertiginosa. Si en la semana que va entre el 13 y el 19 de abril se registraron en total 53 muertes, la cifra fue superada este viernes 29 de mayo en sólo un día, con 54 fallecimientos.

¿Cómo es el perfil de las 997 víctimas chilenas de la pandemia más brutal del siglo XXI? La Tercera hizo el ejercicio de analizar los datos existentes. Y, de acuerdo a ese catastro inédito, 134 de las 346 comunas del país ya registran al menos un habitante muerto por el Covid-19. Más de un tercio de todos los municipios.

Las informaciones sobre los muertos por coronavirus en Chile vienen principalmente de dos fuentes: el reporte diario que entrega el Ministerio de Salud y el informe epidemiológico que dos veces por semana entrega esa cartera. Allí, por ejemplo, se encuentran desgloses por edad.

Casi dos tercios de los fallecidos, el 64%, son mayores de 70 años. Si bien la cifra es alta en comparación con la realidad de otros países desarrollados, Chile tiene una cantidad mayor de fallecidos menores de esa edad, pues en países como España y el Reino Unido las cifras oficiales entregadas superan el 80% de decesos sobre los 70 años.

Lo que sí es muy similar es la manera en que crece la tasa de letalidad -porcentaje de muertos versus el total de contagios- a medida que sube la edad. Pese a que los menores de 40 años tienen casi la mitad de los casos detectados, su letalidad es de 0,05%, es decir, sólo muere uno de cada dos mil contagiados. En cambio, entre 60 y 69 años, la tasa es del 2,87%; de 70 a 79 años, crece al 9,89% -casi uno de cada 10 contagios-, y sobre 80 años, es de 19,68%, o sea, prácticamente uno de cada cinco positivos ha fallecido.

Al mirar la distribución geográfica, la región que lidera en términos de cantidad es la Metropolitana, que tiene casi a tres de cada cuatro fallecidos del país (el 73,02%), seguida de Valparaíso y La Araucanía.

Pero al observarlo de acuerdo a la tasa de mortalidad -es decir, muertos por cada millón de habitantes-, Magallanes pasa al primer lugar. Pese a tener 19 fallecidos, su tasa es de 106,52, una cifra alta considerando que es la segunda región con menor población del país. Luego está la Metropolitana, con una tasa de 89,60 por millón, y la siguen las regiones que han sufrido brotes más fuertes: Tarapacá (47,03), La Araucanía (46,34), Ñuble (44,96) y Antofagasta (41,92). La tasa del país hasta este sábado era de 51,24 muertos por millón.

Decesos por comuna

Hay algunos datos que no están disponibles. Por ejemplo, es muy probable que, al igual como ha ocurrido a nivel mundial, los fallecidos en Chile sean más hombres que mujeres, considerando que, en el total de casos, la proporción -según el informe epidemiológico del miércoles 27- es de 53,01% a 46,99%. Sin embargo, esa información no es entregada por el Ministerio de Salud.

Pero quizás el más controvertido de los datos que no se ha entregado en reportes consolidados oficiales está relacionado con los fallecidos por comuna de residencia, que no han sido identificados. Aunque desde mediados de mayo el Registro Civil publica en su sitio web los muertos diarios totales a nivel de municipios, no hace el desglose entre quienes tienen Covid-19 y quienes no. Y ninguno de los tradicionales informes del Minsal -ni el diario ni el epidemiológico- contempla ese apartado.

Lo más llamativo es que esos datos no sólo existen, sino que en la mayoría de las regiones, salvo en la Metropolitana, son informados por las propias autoridades locales, con niveles de detalle que presentan una enorme variación. Al revisar en internet, casi todas tienen una réplica diaria del reporte a nivel nacional, que es liderado o bien por el intendente o bien por el seremi de Salud.

A partir de esos reportes se puede reconstruir con precisión la cantidad de fallecidos de cada comuna a nivel regional, con la excepción de la capital del país. Así, 87 municipios de ese grupo tienen al menos un fallecido.

Las comunas con más muertes son las que han sido afectadas por brotes de la enfermedad: Temuco (22), Punta Arenas (18), Antofagasta (16), Valparaíso (15) y San Antonio (12). Cuarenta y ocho de las municipalidades de regiones, en tanto, tienen un solo deceso. En Santiago no hay reportes públicos, pero La Tercera llegó a una cifra a partir de un documento interno del Minsal: 47 comunas con fallecidos hasta este viernes.