23.563 empleos menos en un año: Retailers de capitales chilenos con caídas históricas en número de trabajadores tras la pandemia

Al alero de la Ley de Protección del Empleo y con parte de sus empleados trabajando desde sus casas -vía remota-, los grandes retailers de capitales chilenos tratan de paliar los negativos efectos de la pandemia en los países en los que operan.

Los últimos reportes financieros de Ripley, Cencosud, Falabella, La Polar y Tricot revelaron que al 30 de junio de 2020 operan con una dotación total de 240.555 empleados. Mientras que -en igual periodo del año anterior- la cantidad de trabajadores alcanzó 264.118. Se trata de una caída histórica, con 23.563 empleos menos en medio de un complejo panorama para el comercio. Pero la cifra es mayor si se considera que Cencosud, Falabella, Ripley y La Polar han disminuido en 35.248 sus puestos de trabajo desde el peak de empleo de 2013. A esto hay que sumar a Tricot, que comenzó a entregar sus resultados públicamente desde 2017.

Entre ejecutivos de multitiendas y supermercados cuentan que por estos días la industria del retail está sumida en una “tormenta perfecta”, pues a la ralentización de la economía se sumó el impacto del 18-O y posteriormente la pandemia, lo que ha debilitado la economía. De hecho, el Banco Central a inicios de agosto, reveló que el Imacec de junio se contrajo 12,4%, siendo el PIB más bajo desde 1982, mientras según el INE el desempleo alcanzó el 13,1% durante el último trimestre.

Sin embargo, la crisis sanitaria detonado por el Covid-19 no afecta a todos por igual. A diferencia de Ripley, La Polar y Tricot, Cencosud -holding minoritario de propiedad de Horst Paulmann- y Falabella no sólo cuentan con multitiendas, sino que también con cadenas de supermercados con Jumbo, Santa Isabel y Tottus. Además de tiendas de mejoramiento del hogar con Easy y Sodimac, respectivamente. Ello ha provocado que naveguen de mejor manera la crisis.

Entre el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2020, Cencosud -presente en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia- disminuyó en 10.961 el total de sus trabajadores. El holding no presentaba un ajuste tan fuerte en el número de sus empleados desde que en junio de 2012 a igual mes de 2013 aumentó su dotación en 14.139 personas. El 30 de junio de ese año Cencosud llegó a tener 155.014 trabajadores, siendo su peak histórico.

Si bien Cencosud declinó responder consultas sobre este artículo, una de las causas que podría estar detrás de la fuerte caída en sus puestos de trabajo radica en su plan de reestructuración en Chile y Perú en tiendas por departamento. En efecto, el 1 de julio pasado el holding anunció que la cadena Johnson’s en Chile será absorbida por Paris, siendo reconvertida en “Paris Express”. Mientras que en Perú la cadena Paris cerrará sus puertas definitivamente.

El grupo en aquella oportunidad aclaró que los colaboradores serían reubicados en la operación de Supermercados Wong y Metro, ofreciéndoles las condiciones salariales y de trabajo de estas banderas. Mientras en Chile, el holding ha comenzado la reapertura de sus centros comerciales, como lo anunció esta mañana en Mall Florida Center.

Falabella –controlado por el pacto de accionistas entre las familias Del Río, Solari y Cúneo- cerró el primer semestre de este año con 93.643 empleados. El conglomerado con operaciones en siete países (Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay y México) disminuyó en 7.962 sus empleados entre el 30 de junio de 2019 e igual mes de 2020. En dicho periodo el grupo en Chile -no se se cogió la Ley de Protección del Empleo- y Perú, bajó el número de sus colaboradores en 4.599 y 1.808, respectivamente.

En medio de su plan de expansión, Falabella aumentó de 21 a 147 sus empleados en India entre el 30 de junio de 2017 al 30 de junio de 2020. En 2018, el grupo abrió una oficina comercial en la ciudad de Bangalore con el objetivo de acceder a más talentos tecnológicos y así avanzar en la agenda de desarrollo del negocio.

En Chile, Falabella cerró al 20 de junio de 2020 con 47.292 empleados. Se trata de la menor cantidad de trabajadores del grupo en los últimos 10 años, cuando en junio de 2010 cerró con 44.611 trabajadores. Mientras, en Argentina el conglomerado cerró el primer semestre de 2020 con un total de 4.742 empleados, siendo su menor número de empleados en los últimos 10 años. Al 30 de junio de 2020, la disminución de colaboradores en el país trasandino fue de 542 colaboradores a igual periodo del año pasado.

“La disminución en el número de colaboradores en los últimos años se debe principalmente a la centralización de funciones que se hacían de manera separada en las unidades, y a mayores eficiencias en el modelo de operación gracias a la incorporación de nuevas tecnologías. Este proyecto está asociado a la estrategia de ecosistema físico digital de la compañía, en el cual venimos trabajando hace mucho tiempo, independiente de la contingencia por el Covid-19, e implica reevaluar estructuras e integrar otras, lo que ha generado algunas salidas y reubicaciones de colaboradores. De esta manera, se ha aumentado la dotación de personas en canales digitales y logística, pero también se han centralizado las áreas de contabilidad y cuentas por pagar, y se han generado políticas de eficiencia en tiendas y en algunas áreas de TI”, explicó Falabella S.A. a La Tercera PM.

En tanto, la cadena de multitiendas Ripley -controlada por la familia Calderón Volochinsky- disminuyó en 3.597 sus empleados, entre el 30 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2020. A diferencia de Cencosud y Falabella, solo cuenta con presencia en Perú y Chile.

“La emergencia sanitaria producida por el SARS-CoV-2 se encuentra aún en desarrollo, y los mercados en los que participa nuestra Compañía ya reflejan los impactos financieros provenientes de la desaceleración económica, los que podrían resultar en una recesión económica que afectaría a los negocios de la Compañía, sus clientes y proveedores”, explicó Ripley en su reporte financiero del segundo trimestre publicado el pasado viernes.

En ambos países, Ripley ha comenzado a disminuir su dotación desde mediados de 2017, y la baja en el número de empleados es similar en el último año. En efecto, entre el 30 de junio de 2019 e igual periodo de 2020 en Perú y Chile la sociedad disminuyó en 1.775 y 1.819, respectivamente sus puestos de trabajo.

A la fecha, Ripley cuenta con 17 tiendas y todas sus sucursales bancarias en operación en Chile, mientras que en Perú sus 25 tiendas y 27 sucursales bancarias se encuentran atendiendo al público. La compañía, al igual que Cencosud, declinó responder consultas sobre este artículo.

Tricot presentó la menor variación en el número de sus empleados a nivel interanual. Al 30 de junio de 2020 cerró con 2.868 trabajadores y solo disminuyó en 302 empleados a igual periodo del año anterior.

Las razones detrás de la caída

Miguel Meyer, director de Master Asesorías / Head Hunting -agencia de asesoría a empresas del retail- explicó que el impacto de la pandemia a la industria del retail es transversal. A su parecer, una de las razones que explican la caída en los puestos de trabajo del retail responde a la automatización de muchas funciones y cambios de modelo acercándose a auto atención.

“El comercio fue uno de los sectores que más personas aportó al fondo de cesantía debido a que prácticamente sus puertas estuvieron cerradas cuatro meses. En un comienzo, Paris se había acogido a esta modalidad y posteriormente se tuvo que retirar debido a las críticas. La Polar, Ripley, Tricot formaron se acogieron a este beneficio y los únicos que no enviaron gente a este proceso fueron Paris y Falabella”, explicó el asesor.

Otra de las tendencias que observa -dijo- es que en estas últimas semanas se ha encontrado con la sorpresa de no hallar postulantes a cargos bajos en supermercados y tiendas por departamento. “La explicación radica en que muchas mujeres salieron del mercado laboral, porque tienen que cuidar sus familias y al ver que no tenían alternativa desistieron de seguir buscando. Hoy cuando las buscas te encuentras con que ese millón 800 mil personas no está y son principalmente mujeres”, acotó.

Por su parte, Marcel Goic, director del Centro de Estudios del Retail (Ceret) de la Universidad de Chile, sostuvo que “la industria del retail es intensiva en trabajo, pero esta participación está en estrecha relación con el nivel de actividad. Los últimos dos años hemos visto que, a pesar del crecimiento del comercio electrónico, las ventas en la industria han estado más bien estancadas. Esto explica en parte por qué los grandes retailers podrían haber sido menos activos en la contratación, lo que sumado a una alta rotación de personal en la industria, resulte en un número menor de empleados”.

“Un factor que todavía está en desarrollo es el rol del comercio electrónico en la partición de esta matriz. Aunque la evidencia internacional sugiere que no debiera haber destrucción neta de empleos, una fracción de estos empleos podría desplazarse desde los retailers a empresas desarrolladoras de tecnología o a operadores logísticos externos”, concluyó.

La Polar reduce a la mitad su dotación en 7 años

Mientras, La Polar -controlada por Leonidas Vial y Anselmo Palma- solo disminuyó en 741 personas el número de empleados entre junio de 2019 e igual periodo de 2020. Sin embargo, la cadena de multitiendas experimenta desde 2013 una caída constante en el número de sus trabajadores. De hecho, su dotación de empleados ha caído a la mitad si se compara la cantidad de trabajadores que tenía en junio de 2013 con igual mes del presente año.

Detrás de la fuerte disminución de su plantilla de trabajadores radica un plan de reestructuración en sus tiendas que ha llevado adelante la administración que hoy encabeza Manuel José Severin Larrain, ex gerente de compras de Falabella Chile. El gerente general de La Polar ha puesto en marcha un fuerte plan por hacer más eficiente la operación de la multitienda fortaleciendo su canal on-line, cuyas ventas ya significan 45% del total.

Según su último reporte financiero, la cadena por la crisis sanitaria debió cerrar 29 de las 39 tiendas que mantiene a nivel nacional. De igual manera, su dotación se redujo en 18% en lo que va del año 2020, “correspondiente a colaboradores a plazo fijo que no han sido renovados”, explicó La Polar en el mismo documento.

“Dentro de estas medidas se cuentan la incorporación a la Ley de Protección del Empleo, llegando a tener al cierre de junio 1.944 colaboradores bajo este régimen, correspondiente a personal de tiendas que permanecen cerradas”, remató.