27F: ¿Qué declaró ante la justicia la entonces Presidenta Michelle Bachelet por las muertes en el maremoto?

Cinco horas y tres minutos duró la primera declaración que dio la expresidenta Michelle Bachelet ante la exfiscal regional Occidente Solange Huerta en el marco del caso tsunami.

Era el 28 de diciembre de 2010 y la exmandataria recibía a la investigadora en su residencia ubicada en La Reina para relatar cada uno de sus movimientos y decisiones durante la trágica madrugada del 27 de febrero, cuando 104 personas perdieron la vida producto del maremoto que asoló las costas del país. Era una de las diligencias más relevantes que realizaba Huerta en una investigación que se extendió por seis años y que terminó sin responsabilidades penales.

Posteriormente, el 2 enero de 2013 la exjefa de Estado volvió a enfrentar a la persecutora ante nuevas consultas, también en calidad de testigo. Por esos días, el abogado Raúl Meza se querellaría contra Bachelet por su presunta responsabilidad en las decisiones de no evacuar las zonas costeras donde azotaron las olas del tsunami. Sin embargo, en 2015 Huerta comunicó que decidió no imputar responsabilidad penal a la expresidenta.

La primera declaración

Bachelet relató que llegó a uno de sus domicilios, ubicado en Las Condes, a eso de las 1.30 de la madrugada del 27 de febrero. Venía de un viaje oficial a Argentina junto a su hija Francisca y se preparaba para el día siguiente viajar a Talcahuano para participar de una actividad de la Armada.

“Me desperté producto del fuerte movimiento que se estaba produciendo, percatándome casi inmediatamente de que se tratada de un terremoto. Me levanto de la cama, me dirijo a la ventana para ver lo que estaba ocurriendo, llamando a mis hijas para que nos reuniéramos”, comentó. En ese momento comenzó a comunicarse con su madre y con La Moneda.

“En La Moneda logro comunicarme con la escolta presidencial a quien le pido novedades y que me comuniquen con Carmen Fernández directora de la Onemi, no pudiendo lograr comunicarme con ella. Al no poder comunicarme con ella resuelto ir a la Onemi”, dijo. A las 4.15, dijo, salió en dirección a la Onemi. “Hago presente que todos los llamados a La Moneda los realicé por el teléfono residencial y presidencial que tenía instalado en el domicilio, por lo que no recuerdo si realicé o traté de llamar por el teléfono celular”.

“Concurrí a la Onemi porque allí sería posible obtener mayor cantidad de información (...), pero no existe un protocolo que indique que la Presidenta debe constituirse en la Onemi. Lo que existe es la convocatoria al COE por el ministro del Interior, en el lugar que resulte más conveniente de acuerdo a la situación”, agregó.

Al llegar, allí estaba Carmen Fernández, el exsubsecretario del Interior, Patricio Rosende y el equipo de Onemi. Ahí le comunicaron que el terremoto “era grado 8,5° (finalmente se determinó que fue grado 8.8°), que era extenso, afectando a seis regiones del país, pero no tenían más dato, no había información de víctimas y que el SHOA había descartado la posibilidad de tsunami”.

“En ese primer informe (al momento de llegar a la Onemi), no me fue exhibido ni me enteré que a las 4.07 el Shoa había enviado un fax de alerta de tsunami a la Onemi, solo me indicaron que el Shoa había descartado la alerta de tsunami, y que en todas las comunicaciones posteriores que escuché entre la Onemi y el Shoa siempre se descartó la probabilidad de tsunami”, dijo ante la fiscal.

Con esos antecedentes, la fiscal le consulto: “Considerando que la alerta de tsunami enviada por el Shoa se recibió a las 4.07 en la Onemi y se canceló a las 4.56, ¿usted tomó conocimiento de las acciones realizadas por la Onemi en ese periodo para alertar a la población?”.

La respuesta de Bachelet fue así: “No, ya que apenas llegué a la Onemi se me indicó que no había alerta, y al preguntar por la posibilidad de evacuar a la población, me señaló Carmen Fernández y Patricio Rosende que no había alerta”.

Posteriormente, a las 6.00, Bachelet se enteró que había ocurrido un tsunami en Juan Fernández. “El primer error creo que fue del operador de la Onemi que recibió el fax del Shoa que no la interpretó como un alerta. En segundo lugar, no conozco los criterios que usó el SHoa para cancelar el alerta de tsunami”, aseguró.

“¿Sabe usted por qué la Onemi encargada de de transmitir la alerta de tsunami no lo hizo?”, fue otra de las consultas. “Mi impresión es que el fax de alerta de tsunami enviado por el Shoa no fue interpretado como alerta por las personas que lo recibieron”, respondió.

Por último, la exmandataria señaló que no evaluaron evacuar el resto de zonas costeras del país con la información del Observador Meteorológico. “No, ya que esperábamos la confirmación del Shoa y por la opinión de expertos presentes en la Onemi”.

Segunda declaración

Poco más de dos años después de esa primera declaración, Bachelet volvió a contestar a los investigadores. En su segunda declaración, cuando ya Huerta había tomado una serie de testimonios a funcionarios del gobierno, la expresidenta modificó parte de su testimonio inicial.

Si para la primera vez había dicho que era el ministro del Interior quien debía presidir el Comité de Operaciones de Emergencia, en 2013 señaló que el mando político lo ejercía ella. “Si el presidente está presente, preside el COE. Pero cada autoridad e institución se mantiene con sus roles y responsabilidades, por lo que las decisiones que se toman se basan en la información y recomendaciones técnicas de las autoridades y organismos responsables”, dijo.

Eso sí, reiteró que a su llegada a la Onemi, durante la madrugada del 27/F no recibió ninguna alerta de que se podía producir un tsunami en las costas chilenas. “Debo señalar que ninguna persona de las que se encontraban en la Onemi Central me informaron de esa situación (tsunami en Juan Fernández) a mi llegada a esas dependencias”, aseguró.