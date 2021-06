¿A la espera de Provoste? Las dudas y el bajo “entusiasmo” en el PPD con la candidatura de Paula Narváez

“No hay un muy buen ambiente ni entusiasmo”. Así grafican varios dirigentes del PPD el clima que se ha ido instalando en la colectividad respecto de la campaña presidencial de la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez.

El apoyo institucional de la colectividad se dio luego de que el exabanderado del partido, Heraldo Muñoz, declinara su opción en medio de la fallida inscripción de primarias presidenciales del sector. Y si bien en ese momento, relatan distintas fuentes del partido, hubo un mayor entusiasmo por la figura de la socialista, con el pasar de los días ese clamor se ha ido disipando.

Pese a que la colectividad se sumó al renovado comando del PS -e, incluso, el excanciller asumió como líder del comité político de ese equipo- son varios los parlamentarios y dirigentes del PPD que fuera de micrófono reconocen las dudas y el “bajo convencimiento” que existe respecto de la campaña de la abanderada. Y el problema radica principalmente en una complejidad que ha aquejado a su candidatura desde un inicio y que incluso generó dudas al interior de su propio partido: su bajo desempeño en las encuestas.

A eso se ha sumado la irrupción de la presidenta del Senado, Yasna Provoste, a quien en el PPD consideran como la carta más competitiva de la centroizquierda. De hecho, en la última versión de la encuesta Criteria, la parlamentaria quedó en tercer lugar de las preferencias presidenciales con un 9% de las menciones espontáneas, mientras que en una lista cerrada llegó al 13%. En tanto, Narváez se mantuvo en el 2%.

En la plana mayor del PPD aseguran que apoyarán lealmente a Paula Narváez, aunque sostienen que existe un “análisis de realidad” de que hasta hoy la abanderada no ha despegado. Por eso, dicen que es necesario tener un “Plan B”, al que entraría la figura de una democratacristiana cercana al progresismo. Para eso, es clave que el sector acuerde tener una primaria convencional en la que se midan ambas candidatas.

“Para nosotros es signo de los tiempos ofrecer a dos mujeres, como Yasna Provoste y Paula Narváez como alternativa. En el PPD vamos a apoyar lealmente a Narváez, pero para nosotros lo ideal es tener una primaria convencional que también incorpore a Yasna Provoste”, sostiene el senador Guido Girardi.

En ese sentido, en el PPD reconocen que hoy muchos están esperando el sinceramiento de la democratacristiana como candidata presidencial. “Hay personas muy valiosas que se replegaron y que no están en el comando de Paula. Que están mirando si Yasna se sube o no a la carrera”, dice un parlamentario del PPD.

El tema ya se ha abordado entre sus líderes. Ayer la bancada de diputados del partido tocó la carrera presidencial durante el almuerzo de coordinación. Según relatan algunos presentes, en ese diálogo varios parlamentarios habrían planteado sus dudas y habrían “coincidido” en que la carta más competitiva del sector es la presidenta del Senado.

En ese sentido, en el PPD reconocen que son varios los parlamentarios “cercanos” a Provoste. Entre los senadores mencionan a Jaime Quintana -quien ya lo ha planteado públicamente-, Loreto Carvajal y Ximena Órdenes. Mientras que en la colectividad sostienen que Adriana Muñoz actuará “disciplinadamente”. Asimismo, varios en el partido sostienen que Girardi ha sido uno de los impulsores al interior de la centroizquierda de tener una alternativa en la DC. En tanto, Pedro Araya y Ricardo Lagos Weber han hecho gestos a favor de la socialista.

“Si bien Paula Narváez es una excelente candidata, no logra concitar todavía un apoyo ciudadano que haga que su candidatura sea competitiva. Sigo sosteniendo que la carta de Yasna Provoste es una de las mejores opciones que tiene la oposición, no solo por su trabajo y su presencia en la labor legislativa, sino porque hoy se ve que tiene un apoyo que la superpone sobre cualquier otra candidatura de la oposición”, aseguró Carvajal. Y agregó: “Espero que ambas candidaturas puedan avanzar prontamente y que tengamos una definición”.

En la Cámara, por su parte, si bien durante la jornada de inscripción de primarias presidenciales los diputados hicieron un punto de prensa en bloque para respaldar a Narváez, hoy también hay dudas. En ese sentido, a quienes apuntan como los más “cercanos” a la opción de la legisladora por Atacama son los diputados Raúl Soto y Ricardo Celis.

Asimismo, incluso al interior del círculo de Heraldo Muñoz reconocen que en el PPD “hay poco entusiasmo” con la campaña de Narváez.

Por su parte, entre quienes hoy están al interior de comando de Narváez reconocen la situación, aunque sostienen que el partido se mantendrá respaldando a la socialista. Por eso mismo, mañana la colectividad sostendrá un consejo extraordinario en el que se proclamaría a la exvocera como la candidata del partido. Así, algunos en el partido aseguran que se sentaría un “mal precedente” si la colectividad se deja guiar solo por la encuestas.

Yasna, sin prisas

A pesar de los insistentes llamados desde el comando de Narváez para que se pronuncie sobre si es candidata o no, en el entorno de la presidenta del Senado no están ni apurados ni ansiosos en hacer proclamaciones. Además, recuerdan que aún está encima de la mesa el episodio en que el PS trató de excluirlos yéndose con el Frente Amplio (FA) y el PC, y por lo mismo ellos irán quemando los cartuchos de a uno.

Lo primero, afirman, es enfocarse en la segunda vuelta de gobernadores, razón por la cual la senadora por Atacama anda recorriendo Chile apoyando a los candidatos de Unidad Constituyente.

Después de los resultados, dicen, vendrán otras etapas que debe manejarse desde la directiva de la DC y no del entorno de las candidaturas. “Todas esas conversaciones sobre sistemas, métodos, tiempos, son materia de partidos; nunca los candidatos se han metido en eso, por eso creemos que a lo mejor alguien aconsejó mal a Paula Narváez para que ella hable de ese tipo de cosas. Ella debe dedicarse a hacer su campaña” comenta una fuente cercana a ella.

En la DC admiten que si bien tras el impasse con el PS-PPD la relación no se quebró, sí quedaron fracturadas, por tanto la confianza ya no es la misma. ¿Cómo es eso? Que antes de que la DC proclame un candidato a la presidencial debe analizar con los otros eventuales socios en qué términos se definirán, cuáles son los objetivos a perseguir, quiénes estarán apoyando, y quiénes no.

No se olvida tan fácilmente que sus antiguos compañeros de lista “bajaron” la opción de la senadora Ximena Rincón porque no estaban dispuestos a acompañarla después de las primarias. “¿Qué sentido tiene plantearse otra candidatura si al final ellos hacen lo mismo? Acá primero que nada tiene que haber definiciones de los otros partidos, PS-PPD en forma muy clara y precisa” remarcan.

Y una vez que exista la confianza de que todos apoyarán a la presidenta del Senado en esa carrera, y construirán un programa y objetivos en torno a ella, recién ahí Provoste podrá entregar sus requerimientos y hará el rayado de cancha.

Antes de todos estos pasos, agregan, no tiene mayor sentido proclamar ni levantar nombres. Por tanto, en su entorno escuchan por un oído las declaraciones de los encargados del comando de Narváez - diputado Manuel Monsalve y el senador Carlos Montes-, y les salen por el otro. No hay impaciencia, puntualizan.